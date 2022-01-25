Недавнее заявление президента Армении об отставке не стало сенсацией. Реальные властные полномочия уже несколько лет принадлежат правительству, которое последовательно, несмотря на провалы во внутренней политике и даже разгромное поражение в войне 2020 г., возглавляет Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Армен Саркисян и раньше самоустранялся не только от принятия решений, но и от политических высказываний, которые могли бы повлиять на умонастроения армян, особенно в ходе переговоров о судьбе Нагорного Карабаха и окружающих его районах. Результат известен: переговоры были сорваны откровенно провокационными заявлениями Пашиняна, Армения потерпела позорное поражение, Азербайджан вернул территории военным путем, погибли тысячи бойцов с обеих сторон, тысячи семей осиротели.

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Армен Саркисян несет за войну и поражение в этой войне равную ответственность с Пашиняном. Его отставка запоздала на несколько лет; она должна была произойти, когда Армения де-факто вышла из переговорного процесса. Заявления Никола Пашиняна о непризнании Мадридских принципов, его агрессивная риторика должна была побудить ответственную часть армянской политической элиты, в первую очередь — президента республики, сделать хотя бы попытки отрезвить Пашиняна и его электорат. Тогда, пусть даже ценой отставки, Армен Саркисян мог бы уйти достойно и даже прожить остаток жизни в столь любимом им Лондоне.

Сейчас уже экс-президент Армении своей отставкой пытается снять с себя ответственность не только за проигранную войну, но и за ее последствия. Армения является проигравшей стороной, исторический принцип «горе побежденным» коснется ее в той мере, в которой ее не защитит Россия. Но Россия всегда официально признавала Нагорный Карабах частью Азербайджана, ее вмешательство и размещение миротворцев было продиктовано, в первую очередь, гуманитарными соображениями.

Армен Саркисян в своем заявлении об отставке лукаво мотивирует ее отсутствием реальных полномочий, не указывая, каких именно. Армения не первый год является парламентской республикой, глава правительства давно является первым лицом государства. Это не мешало ему сохранять свой пост, молчаливо поддерживая действия Пашиняна.

Primeminister.am Армен Саркисян и Никол Пашинян

Политику Армении в последние годы трудно назвать русофильской. Сама партия «Елк», изначальный электорат Пашиняна, выступала за выход Армении из интеграционных объединений с Россией. Все эти годы Саркисян не критиковал сомнительную позицию Пашиняна в отношении Москвы как единственного союзника Армении и защитника армянства Нагорного Карабаха.

Причины нынешнего плачевного положения Армении, за которое не хочет отвечать экс-президент Армен Саркисян, кроются не только в его личной безответственности и безответственности политических элит республики. Расцвет этнического национализма, создание мессианской мифологии во многом уничтожили возможности критического анализа, оценки реальности. Этот фактор обеспечил последовательные победы Пашиняна на выборах и во многом определил неизбежность поражения в войне.

Культ гитлеровца Нжде отражает тот «когнитивный диссонанс», в котором уже много лет находится армянство. Невозможно одновременно гордиться советскими героями армянского происхождения, маршалом Баграмяном, другими солдатами-победителями в Великой Отечественной войне и годами последовательно превозносить гитлеровского пособника и нациста Нжде.

Mil.ru Иван Баграмян

Этому искажению сознания вольно или невольно содействовал Армен Саркисян, оно же приводит сейчас к попыткам найти виноватого в прошлых и уже неминуемых будущих поражениях. В Армении громко звучат голоса, что в ее поражении в осенней войне 2020 г. виновата Россия. Москва остановила кровопролитие и разместила на линии разграничения своих миротворцев. Миротворцы — всегда заложники ситуации, достаточно вспомнить, с чего началась война в Южной Осетии в 2008 г.

Впереди у Армении тяжелые времена, недоговороспособность руководства республики определил не только популист Пашинян, но и вся интеллектуально-политическая элита страны, многие из ее представителей сейчас пытаются сложить с себя ответственность. Одним из таких является Армен Саркисян.

Для Азербайджана и его руководства победа в войне означает необходимость идти дальше и поэтому, даже независимо от собственного желания, попадать еще в большую зависимость от макрорегиональных амбиций Анкары. Именно Эрдоган является главным бенефициаром: Турция резко усилила свои позиции в Азербайджане, вышла на Каспий и настаивает на своей роли как лидера тюркского мира.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Слабость стратегического планирования в Москве, готовность поддержать любое правительство, пусть даже враждебное и пришедшее в результате инсценированных Западом переворотов, ослабляет Россию и способствует ее окружению недружественными или откровенно враждебными режимами. Было бы наивно предполагать, что натиск Анкары на восток и январские события в Казахстане не связаны между собой если не организационно, то логически.

Что касается Армена Саркисяна, вероятно, он доживет остаток дней в Лондоне, с которым его жизнь связана не меньше, чем с Ереваном и гораздо больше, чем с Москвой.