Евросоюз может выделить помощь Украине в размере 1,2 млрд евро. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 24 января заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петля помощи

«Еврокомиссия предлагает новый пакет макрофинансовой помощи на €1,2 млрд, который должен помочь Украине сейчас справиться с финансовыми потребностями ввиду конфликта», — заявила она.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, VESTI и «Новое Издание». Многие указали на то, что, вероятно, под «помощью» подразумевается кредит.

«Дают бабло, чтоб всё окончательно не улетело в тартарары?» — задался вопросом Сергей.

«Всё как обычно… дайте денег…» — пишет Yegor.

«Помощь в виде кредита», — подчеркнула Ирина.

«Елки-палки! Зеленский со своей компанией нагребет бабок за четыре года больше, чем за 20 лет работы в шоу-бизнесе. Главное — без напряга!» — иронизирует bronko.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«На эти деньги Украина, как обычно, что-то купит у них или сделает заказы их подрядчикам. Обычная прокрутка бабла. В любом случае это точно не на развитие Украины. Капельница для поддержания коматозника», — отметила Лизанька.

«А они понимают, что в случае «агрессии» эти денежки тю-тю?» — поинтересовался R Ro.

«Ну так с такой истерией… Отличный инвестиционный климат и все такое… Украина просто рухнет», — написала Анжелика.

«Разворуют», — отреагировал Я.

«Материальная помощь депутатам и власть имущим, но никак не Украине», — отметил Влад.

«Ну наконец-то Путин «повесил» Украину на шею Еврорейху. Это же полтора миллиарда у кого-то отберут в ЕС. У них с этим строго», — иронизирует Борис.

«Не надо, нам уже отдавать нечем», — призвал Пру.

«Только после «российского вторжения», — шутит цван профессор»

«Когда кредиты стали называться помощью-то?» — недоумевает Герман.

«Ой, дык это же им (власти нашей) тока на руку. Теперь сильней вопить начнут, что на нас наступают уже», — добавила Lena.

«Обещать и жениться — разные вещи. Пустят деньги на местных консультантов по реформам или вакцин закупят из числа с истекающим сроком хранения», — предположил Yuri Gagarin.

«Обещая, не скупись! Война всё спишет?» — задался вопросом Виктор К.

«Это на войну или на развитие?» — не понимает Vadim.

«Интересно, под какие «новые демократические» обязанности эта «помощь»? Может, на эвакуацию своих дипмиссий?» — задался вопросом Gennadii.

«Мало. Надо еще», — смеется Magic Forest.

«Сейчас все обжуют это по всем каналам, а потом Урсула добавит, что деньги будут в виде целевого кредита на покупку старого оружия у ЕС», — иронизирует АМС.

Kuhlmann Урсула фон дер Ляйен

«И как всегда, мы вам 1 миллиард, а вы потом нам 50 отдадите», — добавил Николай Д.

«Красиво звучат всегда такие заявления «выделит помощь», «осуществит поставки». Потому, что реалии «даст в кредит под бешеные проценты», «продаст втридорога списанное оборудование» звучит уже не так хорошо», — отметил Сергей.

«Европейские микрозаймы. Быстро. Без справки о доходах», — пошутила Ира С.

«А потом ЕС пришлет коллекторов», — отреагировал Валерий.

«Только убивайте друг друга», — с сарказмом пишет Ivan O.

«Как говорится: дайте денег, а то Путин «нападёт», — иронизирует Mr.One.

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