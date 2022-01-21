Будь как Карпов! «Чемпион мира» по возвращению домой
Перед Новым годом на экраны вышел отечественный блокбастер (намеренно использую данное словосочетание, потому что так он позиционируется) «Чемпион мира». Над ним поработала студия Никиты Михалкова «ТриТэ», а режиссёром стал Алексей Сидоров, известный по созданию «Бригады» и «Т-34». Масштабное, большое кино, а о другом речи не идёт, когда студия Михалкова берётся за эпос — особенно за спортивный эпос. Сразу же вспоминаем «Движение вверх», «Легенда №17» и прочее. Последним в этом ряду, правда, стоит провальный и во многом бессмысленный «Стрельцов».
Вот и с «Чемпионом мира» — почему я, собственно, и решил написать о нём с некоторым опозданием — печальная история. Накинулись на него лихо, сказав немало критических слов. И, на самом деле, есть за что. Ведь как, к примеру, можно столь топорно показать трагическую сложносочинённую историю шахматиста Виктора Корчного, диссидента, сбежавшего из СССР? В ленте Сидорова он показан настолько карикатурно, что местами становится неловко за режиссёра. Или вот бесконечное повторение одних и тех же приёмов, цель которых передать напряжённость, драматизм шахматного поединка. Местами очень достойно, но часто — откровенный перегиб.
При этом отлично восстановлены детали шахматных сражений. Трогает история отца кинематографического Анатолия Карпова, которого сыграл Фёдор Добронравов. Благодаря его усилиям и взошла звезда легендарного шахматиста. Вот и в реальной жизни Евгений Карпов оставался замечательным человеком, посвятившим себя семье; одна деталь — играя с сыном в шахматы, он никогда не ставил ему мат.
Но всё это не столь существенно. Важно — сказать о главном. О том, о чём никто толком не говорил, но, оставляя за кадром, за это же и ниспровергал. Так что это? Любовь к родному дому, к родной земле или, шире, к Родине. В наше продающее и продающееся время это едва ли не главное преступление. Во время, когда сызмальства человека приучают к одной, фальшиво-лицемерной зловредной мысли: весь мир твой, будь гражданином этого мира, не позволяй ничему и никому себя сковывать. Будь свободен. Даже если эта свобода на самом деле является рабством.
В «Чемпионе мира» есть две ключевых мысли. Первую произносит Корчной, к слову, блестяще, просто блестяще сыгранный Константином Хабенским: «Шахматы — это и есть война». Реплику вторую произносит Карпов в ответ на то, что противник говорит ему, мол, тебе ещё возвращаться в Союз с позором, на что персонаж, сыгранный — и, на мой взгляд, довольно средне сыгранный — Иваном Янковским, отвечает: «Зато домой…»
Вот это «домой» — ключевое. И оно же так раздражает тех, кто в принципе отрицает идеологию дома как такового. А меж тем в «Чемпионе мира» эта линия является доминантной; ради неё — ну, не считая денег — всё и снималось. Чувство дома — в отношениях Карпова со своим отцом. Чувство дома — в том, как поддерживает чемпиона мира его окружение. Чувство дома — в том, как Карпов отзывается о своей Родине. Чувство дома — в том, как народ поддерживает своего чемпиона.
Для чего это всё? Да для того, собственно, чтобы лишний раз напомнить когда-то спетое Газмановым: «Я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР…» Ладно, какой тут Газманов, право? Лучше процитировать выдающегося мыслителя Лосева: «Мы знаем весь тернистый путь нашей страны, мы знаем томительные годы борьбы, недостатка, страданий, но для сына своей Родины — это всё своё, неотъемлемое, родное».
Так вот, «Чемпион мира» — это лента о принятии того, откуда все мы вышли. К слову, чего уж, за счёт этого мы во многом до сих пор и существуем. И здесь, в фильме Сидорова, в кои-то веки нет «проклятых чекистов», «предателей Родины» и тому подобных персонажей, коими столь щедро приправлено почти всякое российское кино. Наверное, уже это возмутило многих критиков «Чемпиона мира»; а где, простите, гэбисты? Хотя есть в ленте Сидорова хитрющий, подловатый министр, но когда министры в принципе были другими?
Да, «Чемпион мира» — лента о родном доме. О том, что его важно помнить и не нужно стесняться. Более того, там есть чем гордиться. Даже не в контексте побед, коих, будем справедливы, происходило немало, а в контексте прежде всего людей, искренне преданных Идее и накрепко связанных со своим Домом. Вот этим в первую очередь стоит гордиться.