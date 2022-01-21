Перед Новым годом на экраны вышел отечественный блокбастер (намеренно использую данное словосочетание, потому что так он позиционируется) «Чемпион мира». Над ним поработала студия Никиты Михалкова «ТриТэ», а режиссёром стал Алексей Сидоров, известный по созданию «Бригады» и «Т-34». Масштабное, большое кино, а о другом речи не идёт, когда студия Михалкова берётся за эпос — особенно за спортивный эпос. Сразу же вспоминаем «Движение вверх», «Легенда №17» и прочее. Последним в этом ряду, правда, стоит провальный и во многом бессмысленный «Стрельцов».

Цитата из видео «Чемпион Мира/ Официальный Трейлер» Youtube.com «Чемпион мира»

Вот и с «Чемпионом мира» — почему я, собственно, и решил написать о нём с некоторым опозданием — печальная история. Накинулись на него лихо, сказав немало критических слов. И, на самом деле, есть за что. Ведь как, к примеру, можно столь топорно показать трагическую сложносочинённую историю шахматиста Виктора Корчного, диссидента, сбежавшего из СССР? В ленте Сидорова он показан настолько карикатурно, что местами становится неловко за режиссёра. Или вот бесконечное повторение одних и тех же приёмов, цель которых передать напряжённость, драматизм шахматного поединка. Местами очень достойно, но часто — откровенный перегиб.

При этом отлично восстановлены детали шахматных сражений. Трогает история отца кинематографического Анатолия Карпова, которого сыграл Фёдор Добронравов. Благодаря его усилиям и взошла звезда легендарного шахматиста. Вот и в реальной жизни Евгений Карпов оставался замечательным человеком, посвятившим себя семье; одна деталь — играя с сыном в шахматы, он никогда не ставил ему мат.

Цитата из видео «Чемпион Мира/ Официальный Трейлер» Youtube.com Фёдор Добронравов в фильме«Чемпион Мира»

Но всё это не столь существенно. Важно — сказать о главном. О том, о чём никто толком не говорил, но, оставляя за кадром, за это же и ниспровергал. Так что это? Любовь к родному дому, к родной земле или, шире, к Родине. В наше продающее и продающееся время это едва ли не главное преступление. Во время, когда сызмальства человека приучают к одной, фальшиво-лицемерной зловредной мысли: весь мир твой, будь гражданином этого мира, не позволяй ничему и никому себя сковывать. Будь свободен. Даже если эта свобода на самом деле является рабством.

В «Чемпионе мира» есть две ключевых мысли. Первую произносит Корчной, к слову, блестяще, просто блестяще сыгранный Константином Хабенским: «Шахматы — это и есть война». Реплику вторую произносит Карпов в ответ на то, что противник говорит ему, мол, тебе ещё возвращаться в Союз с позором, на что персонаж, сыгранный — и, на мой взгляд, довольно средне сыгранный — Иваном Янковским, отвечает: «Зато домой…»

Вот это «домой» — ключевое. И оно же так раздражает тех, кто в принципе отрицает идеологию дома как такового. А меж тем в «Чемпионе мира» эта линия является доминантной; ради неё — ну, не считая денег — всё и снималось. Чувство дома — в отношениях Карпова со своим отцом. Чувство дома — в том, как поддерживает чемпиона мира его окружение. Чувство дома — в том, как Карпов отзывается о своей Родине. Чувство дома — в том, как народ поддерживает своего чемпиона.

Для чего это всё? Да для того, собственно, чтобы лишний раз напомнить когда-то спетое Газмановым: «Я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР…» Ладно, какой тут Газманов, право? Лучше процитировать выдающегося мыслителя Лосева: «Мы знаем весь тернистый путь нашей страны, мы знаем томительные годы борьбы, недостатка, страданий, но для сына своей Родины — это всё своё, неотъемлемое, родное».

Mikhail Popov Алексей Сидоров

Так вот, «Чемпион мира» — это лента о принятии того, откуда все мы вышли. К слову, чего уж, за счёт этого мы во многом до сих пор и существуем. И здесь, в фильме Сидорова, в кои-то веки нет «проклятых чекистов», «предателей Родины» и тому подобных персонажей, коими столь щедро приправлено почти всякое российское кино. Наверное, уже это возмутило многих критиков «Чемпиона мира»; а где, простите, гэбисты? Хотя есть в ленте Сидорова хитрющий, подловатый министр, но когда министры в принципе были другими?

Да, «Чемпион мира» — лента о родном доме. О том, что его важно помнить и не нужно стесняться. Более того, там есть чем гордиться. Даже не в контексте побед, коих, будем справедливы, происходило немало, а в контексте прежде всего людей, искренне преданных Идее и накрепко связанных со своим Домом. Вот этим в первую очередь стоит гордиться.