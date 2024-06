Для аниме-индустрии 2021 год выдался достаточно неплохим, поклонники жанра познакомились с множеством достаточно интересных фильмов и сериалов. В 2022-м также состоится несколько громких премьер, а поклонники ряда популярных франшиз увидят их продолжение. Корреспондент ИА REGNUM составил список из 10 самых интересных аниме-сериалов 2022 года, первые эпизоды которых выйдут уже после января 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Аниме 2022 года

«Человек-бензопила» (Chainsaw Man)

Студия: MAPPA

В основе проекта: манга Тацуки Фудзимото

Премьера: 2022

Наверное, одним из самых ожидаемых аниме-проектов 2022 года является многосерийная адаптация манги «Человек-бензопила», часть которой Тацуки Фудзимото публиковал в период с декабря 2018 года по декабрь 2020-го в журнале Weekly Shonen Jump. Производством сериала занимается студия MAPPA, работавшая над экранизациями «Атаки титанов» и первого сезона «Магической битвы». Отметим, что в июне 2021 года она выпустила просто великолепный трейлер будущего шоу, который хорошо передаёт дух оригинального произведения Фудзимото. Пока MAPPA не назвала точную дату премьеры.

«Cyberpunk: Edgerunners»

Студия: Trigger

В основе проекта: игра Cyberpunk 2077

Премьера: 2022

Не менее интересным проектом является сериал Cyberpunk: Edgerunners, который онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал в 2022 году. Проект будет представлять собой спин-офф видеоигры Cyberpunk 2077 студии CD Project Red. У многих любителей жанра есть претензии к аниме-проектам Netflix, но стоит отметить, что реализацией этого занимается известная студия Trigger, выпустившая такие популярные фильмы и шоу, как Kill la Kill, «Промар», Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal, «Звёздные войны: Видения» и другие. Сериал «Cyberpunk: Edgerunners» пока также не получил точной даты премьеры, ранее Netflix объявил, что он выйдет в 2022 году.

«Рождённый в бездне: Золотой город палящего солнца» (Made in Abyss: The Sun Blazes Upon the Golden City)

Студия: Kinema Citrus

В основе проекта: манга Акихито Цукуси

Премьера: 2022

В ноябре 2021 года анимационная студия Kinema Citrus опубликовала трейлер второго сезона сериала «Рождённый в бездне» на основе одноимённой манги Акихито Цукуси. Поклонники вселенной получат возможность узнать о новых приключениях девочки-сироты Рико, ищущей пропавшую мать. Рико продолжит вместе с друзьями исследовать таинственную Бездну, в которой мир существует по совершенно иным законам. Издательская компания Sentai Filmworks объявила, что выпустит второй сезон шоу в 2022 году сначала в цифровом формате, а затем на Blu-ray и DVD. Отметим, что в рамках франшизы уже вышло три полнометражных фильма.

«Моя геройская академия» (My Hero Academia) — 6-й сезон

Студия: Bones

В основе проекта: манга Кохэя Хорикоси

Премьера: осень 2022

Поклонники аниме-сериала «Моя геройская академия» с нетерпением ждут новых приключений Идзуку Мидории и остальных героев. Сюжет шоу закручивается всё сильнее, и вскоре ученикам геройского факультета академии «Юэй» придётся столкнуться с ещё более серьёзными вызовами. Ожидается, что первый эпизод шестого сезона выйдет в эфир осенью 2022 года. Реализацией проекта занимается известная студия Bones, которую поклонники аниме также знают по проектам «Стальной алхимик», «Моб Психо 100», «Пожиратель душ», «Волчий дождь», «Темнее чёрного» и другим.

«Bleach: Тысячелетняя кровавая война»

Студия: Pierrot

В основе проекта: манга Тайто Кубо

Премьера: октябрь 2022

Многих поклонников аниме обрадовала новость о том, что спустя десять лет на экраны выйдет продолжение популярного сериала Bleach. В марте 2020 года было объявлено, что Studio Pierrot, также работавшая над проектами «Наруто» и «Крутой учитель Онидзука», экранизирует арку «Bleach: Тысячелетняя кровавая война». В марте 2020 года Тайто Кубо признался, что даже не думал о том, что последняя арка его манги может получить аниме-адаптацию. Отметим, что сериал на основе Bleach закрыли в 2012 году из-за падения интереса к шоу после премьеры арки «Фуллбрингеры».

"Узумаки» («Спираль», Uzumaki)

Студия: Drive, Production I. G

В основе проекта: манга Дзюндзи Ито

Премьера: октябрь 2022

В октябре 2022 года студи Drive и Production I. G («Призрак в доспехах», FLCL, «Восточный Эдем», «Психопаспорт», «Кровь-СИ») представят аниме-сериал «Спираль», выполненный в весьма необычной стилистике. В его основу ляжет достаточно известная хоррор-манга Дзюндзи Ито (Sensor, Gyo, «Томиэ»). Сюжет шоу расскажет о жителях вымышленного японского города, которые поражены сверхъестественным проклятьем, связанным со спиралями. В центре повествования находятся школьница Сюити и её бывший одноклассник Кириэ. Они безуспешно пытаются сбежать из проклятого города, а вернувшись, обнаруживают в нём нечто ужасное. Сериал будет выполнен в чёрно-белом формате.

«Спригган» (Spriggan)

Студия: David Production

В основе проекта: манга Такасигэ Хироси и Минагавы Рёдзи

Премьера: 2022

Онлайн-кинотеатр Netflix планировал выпустить новую экранизацию манги «Спригган» в 2021 году, но вынужден был перенести премьеру этого сериала на 2022-й. Сюжет оригинального произведения рассказывает про приключения тайного агента корпорации ARCAM, перед которым стоит задача не допускать попадания опасных артефактов древней инопланетной цивилизации в руки представителей различных земных организаций. На основе произведения Такасигэ Хироси и Минагавы Рёдзи в сентябре 1998 года Studio 4 °C выпустила одноимённый анимационный фильм.

«Восхождение Героя Щита» (Tate no Yuusha no Nariagari; The Rising of the Shield Hero) — 2 сезон

Студия: Kinema Citrus, DR Movie

В основе проекта: манга Анэко Юсаги и Айя Кю

Премьера: апрель 2022

Премьера второго сезона сериала «Восхождение Героя Щита» должна была состояться ещё в октябре 2021 года, но авторы перенесли её на апрель 2022-го. Это популярное шоу в жанре исекай (в таких произведения главный герой попадает в другой мир, где обычно обретает необычные силы или возможность использовать знания и навыки, полученные в своей вселенной). Первый сезон аниме-шоу пришёлся по вкусу многим поклонникам жанра, отчасти из-за того, что при достаточно лёгкой подаче повествования предложил довольно интересный сюжет и запоминающихся героев.

«Сатана на подработке» («Князь тьмы меняет профессию», The Devil is a Part-Timer!) — 2-й сезон

Студия: 3Hz

В основе проекта: ранобе Сатоси Вагахары и художника Онику

Премьера: июль 2022

Первый сезон «Сатаны на подработке», над которым работала студия White Fox, заставил смеяться многих любителей аниме. Производством продолжения занимается студия 3Hz, ранее выпустившая спин-офф Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, полнометражный фильм Black Fox и сериал «Принцесса-шпионка» (Princess Principal). То, как у неё получится адаптировать продолжение ранобэ Сатоси Вагахары, желающие смогут оценить в июле 2022 года. Сюжет произведения рассказывает о том, как король демонов Мао, потерпевший поражение от героя Эмилии и желающий взять реванш, бежит в параллельный мир. Он попадает в современный Токио, где устраивается на полставки в ресторан фастфуда.

«Синяя тюрьма» (Blue Lock)

Студия: 8-Bit

В основе проекта: манга Мунэюки Канэсиро и Номуры Юсукэ

Премьера: 2022

Аниме-сериалы про спорт стоят особняком в индустрии и нравятся не всем любителям жанра, но «Синяя тюрьма» может предложить людям, которые обычно избегают подобных шоу, захватывающий сюжет и интересный стиль рисования. В основу проекта легла манга, сюжет которой рассказывает о том, как Японский футбольный союз, тяжело переживающий поражение страны на чемпионате мира по футболу 2018 года, решает запустить специальный проект «Блю Лок». В его рамках планируется создать самого эффективного и эгоистичного нападающего в мире, который приведёт Японию к славе. Те участники, которые не справятся с программой, больше никогда не смогут представлять страну на международных турнирах.