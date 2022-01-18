Россию больше не планируют отключать от SWIFT. Об этом 17 января пишет Handelsblatt. По информации издания, источники в правительстве ФРГ сообщили, что ЕС и США теперь переключились на другой вариант воздействия на Москву.

Иван Шилов ИА REGNUM Платежная система SWIFT

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Сообщение Handelsblatt обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый», «Новое Издание» и «headlines Украина». Многие сошлись на том, что отключение России от международной межбанковской системы может создать проблемы, прежде всего, странам Запада. Кроме того, среди комментирующих были те, кто отметил, что в России имеется альтернатива SWIFT.

«В любом случае отключение «Свифт» не станет очень большой проблемой», — написал Oleksandr D.

«В России создана альтернатива. Хоть пока сырая и нераскрученная, но все же стоит признать, импортозамещение там работает», — ответил ему Константин П.

«Они этого и испугались. Боятся, в РФ свою систему платежей создадут. Струхнули ребятишки», — также ответил ему (Oleksandr D.) Сергей.

«И СП-2 запустят, и санкции из ада будут очередной профанацией. Они прошлый ущерб от введенных санкций просчитали и прослезились. А теперь понимают, асимметрии могут не выдержать…» — пишет Екатерина А.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

«А Россия так боялась, фух. Камень с плеч», — смеется Sergey M.

«Буржуи удавятся из-за копейки, какое отключение?» — отреагировал Андрей Д.

«Да плевала матушка-Россия на то, что там передумали ЕС и пиндосы», — добавил Александр.

«У России уже своя система есть, и они побоялись, что их система выйдет на рынок платежей!» — написал один из комментирующих.

«Пусть отключают, за газ в чемоданах деньги будут возить», — пишет Pavel S.

«Пугалка не сработала», — отметил Виктор.

«А как же Украина? Всё же ради неё», — с сарказмом поинтересовался Андрей.

«Никто себе в суп гадить не хочет. Отключить Россию от SWIFT — себе дороже», — добавил Stanislav.

«Ради Украины стрелять себе в ногу никто не хочет», — подытожила Марина С.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные

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Отметим, позже власти США фактически опровергли сообщение издания Handelsblatt, заявив, что не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения на Украину», о чем сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

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