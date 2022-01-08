2021 год оказался для Челябинской области богатым на разного рода происшествия. Было множество смертельных ДТП. Весь Рунет обошли кадры гибели пожилой женщины, которую в Челябинске на пешеходном переходе сбил пьяный лихач. А в Чебаркуле девушка погибла под колёсами электрички.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Челябинской области

Как и в прежние годы, не обошлось без убийств, в том числе детей, смертельных пожаров, отравлений. Также немало преступлений было в финансовой сфере. Ушедший в прошлое год оказался богат на разные коррупционные дела. Коррупционеров разных мастей — много, как грязи. Чиновники, депутаты, научные работники…

А сколько миллионов рублей челябинцы отдали телефонным мошенникам? Думаю, не ошибусь, если скажу, что счёт идёт на сотни миллионов. И ведь многие, поддавшись на увещевания и угрозы неизвестных, залезли в кредиты, причём некоторые брали в разных банках несколько кредитов на сотни тысяч рублей. Полученные деньги ушли мошенникам. Люди слишком поздно понимали, что их обманывают. Если бы пораньше… Причём некоторые граждане признавались полицейским, что знали о мошеннических схемах, но всё равно поверили неизвестным. Более того, некоторые переводили свои и заёмные деньги мошенникам в течение нескольких дней и даже недель…

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

Разных происшествий в Челябинской области было много, очень много. Остановимся на наиболее крупных.

Замёрзшие насмерть

В конце февраля на юг Челябинской области обрушились метель и сильные снегопады. На дорогах застряли сотни единиц автотранспорта, в том числе автобус с детьми. Ситуация осложнялась 30-градусными морозами. Многие люди, попавшие в снежный плен, могли погибнуть.

Сотрудники МЧС провели буквально спасательную операцию. Также к помощи людям подключились волонтёры и просто неравнодушные местные жители. Общими усилиями из снежного плена вызволили более 1500 человек. В 15 созданных пунктах временного размещения были размещены 770 человек.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Снегопад

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Сплочённость людей помогла избежать большого количества погибших. И всё же без смертей не обошлось. Одна из жительниц Челябинска была найдена 24 февраля на остановке общественного транспорта. Тело пролежало несколько часов. А в Карталах работница котельной Надежда Л. погибла по дороге домой. 23 февраля она возвращалась в такси с работы. Но таксист не сумел пробиться по сугробам, и гражданка продолжила путь пешком. В условиях метели она сбилась с пути и вызвала экстренные службы, но её нашли уже мёртвой.

Перекрытый Транссиб

Рано утром 16 марта в Челябинской области произошла крупная железнодорожная авария. С рельсов сошли 17 вагонов с углём. Это произошло на участке Транссибирской магистрали на перегоне Сыростан — Хребет. В результате аварии оказались повреждены чётный и нечётный путь. В результате Транссиб более 12 часов был фактически перекрыт.

Пострадавших среди людей нет. Но шесть пассажирских поездов были задержаны, а два пригородных отменили. В ходе проверки было установлено, что причиной аварии мог стать излом рельса.

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Assoinvest.ru Транссибирская магистраль на карте

Провал грунта

В Челябинске в начале апреля прямо на проезжей части образовался крупный провал грунта, который затем залило талыми водами. Если бы туда попал автомобиль, последствия могли быть трагическими. Но пробоину в дороге обнаружили, воду откачали. И установили причину произошедшего. Оказалось, что провал возник из-за разрушения железобетонного коллектора.

Об этом подробно: «Зашумело и тряхнуло»: провалы в Челябинске привели к эвакуации

Рядом с местом ЧП находится десятиэтажный жилой дом. Некоторые специалисты опасались, что провал может распространиться дальше, и тогда последствия могли оказаться непредсказуемыми. Часть жителей многоэтажки поспешила убраться от греха подальше на другие квартиры.

Ситуация потребовала вмешательства губернатора Челябинской области Алексея Текслера. На ремонт коллектора были выделены дополнительные средства. Власти обещали жильцам, что все основные работы подрядчик проведёт в течение месяца. Примерно так и произошло. К концу апреля новый коллектор был уложен.

Gubernator74.ru Алексей Текслер

Город без воды

Вечером 19 мая город Коркино остался без холодной воды. Автокран упал с моста в реку и задел трубу центрального водовода. В результате труба оказалась повреждена. В компании «Водоканал Коркино» предупредили население о том, что воду будут подавать до опустошения резервуаров водонапорной башни. А затем до устранения аварии водоснабжение будет отключено.

«Так что коркинцам следует по возможности сделать запас воды», — говорилось в сообщении.

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Автокран убрали с трубы и днём 20 мая устранили повреждение. Однако затем произошёл гидроудар и образовалось шесть порывов. Аварийные бригады смогли оперативно их устранить.

Сгоревшие посёлки

В начале июля Челябинскую область охватили природные пожары. Огонь чуть не перекинулся на село Париж. Населённый пункт удалось отстоять. А 9 июля пожары охватили посёлки Джабык и Запасное. В первом сгорел 51 дом, а во втором десять. Также погиб мужчина.

Wikipedia.org Природный пожар

Президент России Владимир Путин поручил Текслеру оказать погорельцам всю необходимую помощь, а 6 августа посетил Челябинскую область и ознакомился с ситуацией на месте. Он призвал решать все спорные вопросы с жильём в пользу людей.

«Прошу исходить всегда из одного: все спорные вопросы должны решаться в пользу и в интересах людей», — сказал президент.

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Всего единовременные выплаты по 10 тыс. рублей получили порядка 1400 человек. Ещё почти 150 человек смогли добиться компенсации за утраченное имущество в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а вдове погибшего в пожаре гражданина выплатили 500 тыс. рублей.

Кроме того, тем гражданам, которые проживают в пострадавших посёлках постоянно, уже построили новые дома. Ещё часть собственников использовали свои дома как дачи. Эти граждане могли выбрать между денежной компенсацией и помощью со строительством нового дома.