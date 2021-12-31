Глава украинского правительства Денис Шмыгаль внес в Совет национальной безопасности и обороны предложения относительно санкций против компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Это не только представители российских компаний, это и представители иностранных компаний», — сказал чиновник.

Глава украинского правительства также предложил применить персональные санкции и иные меры против людей, которые осуществляют в российском Крыму «неправомерное судопроизводство» против украинских граждан.

Новость обсудили на украинском телеграм-канале «Крокодил». Многие с сарказмом отметили, что украинским политикам не стоит останавливаться на предложенном, нужно «идти дальше».

«Он слабо мыслит! Против всех, кто когда-либо ехал по этому мосту», — с сарказмом отреагировал Василий.

«Против всех граждан РФ, так проще», — добавил Дмитрий Н.

«Я считаю, что нужно пойти дальше и ввести санкции против всех, кто на картинках видел Крымский мост. Совести у этих людей нет. Бесстыжие», — иронизирует lisa alisa.

Most.life Крымский мост

«Лучше просто против всех людей… И точка», — отреагировал D.

«Потому что «истинный европеец из села» имеет право только разрушать, сжигать, взрывать, убивать, а не вот это вот», — добавил «Не Скажу».

«Адекватность покинула пределы Украины…» — пишет Светлана М.

«А кто отдал Крым? А, ну это другое», — написал dima Ff.

«А против всей планеты?» — пошутила Елена.

«Про стройматериалы забыл», — с сарказмом отметил Alex N. T Sad.

«Санкции против жителей Крыма?» — задался вопросом «Механик», проникшись абсурдностью предложения.

«А ещё надо ввести санкции против тех, кто пользуется российским газом и дизтопливом», — добавил Л Г.

Utg.ua Украинская ГТС

«А эти строители знают, что такое Украина и где она находится?» — смеется Elena, указав на то, что, вероятно к санкциям отнесутся с безразличием.

«Чем хуже дела в Украине, тем громче власти несут *ерню. С Новым 2222 или 2220 годом», — отметил Игорь, напомнив об оговорке мэра Киева Виталия Кличко, который поздравил киевлян с наступающим «2220 годом».

«Дополнить: и против всех, кто финансировал, заплатил в бюджет РФ хоть рубль… И пофиг, что этим мостом разорвали геноцидную блокаду», — подытожил Alex T.