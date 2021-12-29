Россия и Украина должны создать единое союзное государство. Об этом заявил депутат украинского парламента от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала «Россия-1». Как отметил украинский политик, Россия имеет «права на территорию», которая в настоящее время входит в состав Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе — нашем славянском союзе», — сказал он, добавив, что близким друг другу народам нужно воссоединиться для того, чтобы совместно противостоять странам Запада.

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Новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие вспомнили, что ранее Илья Кива выступал против России, а теперь сменил свою риторику на противоположную. Другие поддержали политика, отметив, что он говорит правильные вещи. Были и те, кто отметил, что «западные партнеры» будут против союза Украины с Россией.

«Впервые согласна с Кивой. Именно с такой формулировкой. Славянские», — отреагировал Shin Hwa.

«Илюха мастер-обувщик, переобувается на лету. Помнится, как другое вещал», — добавил Боря М.

«Всё правильно. Лучше дружить и мирно жить, чем воевать и страдать», — считает Tevs Демьянова.

(сс) Visem Илья Кива

«Славный внук великого деда (дед Ильи Кивы — Герой Советского Союза Филипп Денисович Кива — М. Р.)…хотя Илюша переобуваться тоже мастак», — написал Алексей Ш.

«Украинцы такие братья, что в один прекрасный момент можно неожиданно узнать что-то новое о себе. Нафиг таких братьев», — не согласился с Кивой Федор М.

«Спасибо, конечно, за объединение, но у меня уже есть кого кормить дома и учить собирать автомат. Из России, с прагматизмом», — отметил Андрей Ж.

«Если Галичину (регион в западной Украине — М. Р.) не отсоединить, то ничего не получится», — считает Сергей П.

«Похоже, что-то сдвинулось. Начались переобувания в прыжке», — отреагировал с сарказмом Сергей Ж.

«Здравый смысл в этом есть. Но наглосаксы (англосаксы — М. Р.) против», — добавил Андрей В.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

«Решил переобуться пораньше? Типа потом победители это припомнят и не посадят?» — задался вопросом Егор Михайлович.

«Он реально думает, что в России забыли его предыдущие высказывания и реально ему доверяют?.. Россия — не Украина… Никто не забыт, ничто не забыто…» — пишет один из комментирующих.

«Он просто готовится к выборам. Та же самая риторика, как и у… [Зеленского]», — считает «мы с Урала».