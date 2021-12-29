



Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Под конец уходящего 2021 года в Закавказье стали кипеть нешуточные политические страсти, а события, происходящие там, вызывают заметный ажиотаж среди серьезных участников геополитики. Речь идет прежде всего о Грузии, которая погружена во внутренние проблемы, но с определенными контурами внешнеполитического продолжения. Дело доходит до того, что многие эксперты начинают описывать ситуацию с использованием карточной лексики, чтобы наиболее ярко высвечивать ход событий. Так, проживающий ныне на Украине грузинский писатель Виджай Махешвари уверяет, что всю политику Тбилиси можно сравнивать с игрой в покер, когда не так важно качество карт, которые вы выбрасываете. Гораздо важнее — психология партнеров, если вы намерены «оставаться в игре». И, конечно, искусство использования покерного приема, блефа, до того момента, пока вас не раскусят.

Правда, с таким сравнением не согласен наш собеседник, известный турецкий эксперт по проблемам Кавказа Мустафа Йылмаз. Он уверяет, что сейчас из Тбилиси «слышны только звуки политической увертюры перед главным действием в Турции». Речь идет о перспективах выдвинутой Анкарой так называемой кавказской платформы «3+3» (Россия — Турция — Иран, Азербайджан — Армения — Грузия). Дело в том, что Тбилиси отказался от работы в этом формате в Москве на уровне заместителей внешнеполитических ведомств. Были названы причины: участие «российского оккупанта» и отсутствие «стратегических партнеров» — США и ЕС. Тем не менее на форуме в Москве был выставлен флаг Грузии, что не расценивается как ошибка отдела протокола МИД России. В Тбилиси эту акцию, негромко и не на официальном уровне, квалифицировали как «намеренную провокацию», а некоторые грузинские политологи обвинили Россию в том, что она «старается имитировать» существование формата «3+3», так как конфигурация «3+2» ее не устраивает».

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Но вот что интригует. Следующий раунд формата «3+3» намечено провести в Турции. В этой связи турецкий эксперт Йылмаз со ссылкой на дипломатические источники утверждает, что Грузия примет участие в этой встрече, а между Анкарой и Тбилиси проводятся соответствующие закрытые телефонные консультации. Те же источники указывают, что Турция готовит свой сценарий действий. Его главный смысл: «шестерка» (Россия, Турция, Иран, Грузия, Азербайджан и Армения) делится на две группы. Первая тройка из закавказских государств будет ориентирована на выстраивание интеграционных проектов между собой. Что касается второй тройки (Россия, Турция, Иран), то по предположению турецких экспертов Запад будет максимально долго держать Москву и Тегеран под санкциями, чтобы создать условия для опережающего маневрирования Анкары. В таком контексте объяснимы заявления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили относительно выстраивания особых отношений с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном после второй карабахской войны.

По словам Гарибашвили, «у нас есть отличная возможность воспользоваться сложившейся ситуацией в регионе», которая подразумевает обсуждение инфраструктурных, энергетических, торговых, экономических и других проектов». Он же: «У меня очень хорошие, непосредственные дружеские отношения с лидерами обеих стран — с президентом Алиевым, премьер-министром Пашиняном. Как вы знаете, в этом году я уже имел две официальные встречи — два раза я был в Азербайджане, два раза — в Армении, премьер Пашинян также два раза посещал Грузию, у меня также была не одна интеракция с лидерами обеих стран, в том числе телефонная. У меня также была очень успешная встреча в Турции — президент Эрдоган принял нас на самом высоком уровне и мы предприняли очень эффективные шаги в этом направлении. Мы предложили нашим соседям неформальную региональную платформу для диалога на Южном Кавказе (Грузия, Армения и Азербайджан). Это был важный прецедент, так как при моем посредничестве было достигнуто соглашение между Азербайджаном и Арменией, и я думаю, что мы продвинули очень важное соглашение и создали очень интересный, важный прецедент в регионе, тем самым продемонстрировав не только региону, но и соседям, международному содружеству, США, ЕС, возможность Грузии сыграть важную роль в достижении прочного мира и стабильности в регионе».

tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Как полагает Йылмаз, Тбилиси не только взял на себя роль посредника между Арменией и Азербайджаном в решении гуманитарных вопросов, но и обслуживает специальный канал связи Ереван — Анкара. Не случайно Пашинян является частым гостем в Тбилиси. С точки зрения Грузии, она глубоко вовлечена в инфраструктуру региона. Даже стимулировала Армению к подключению Евросоюза к процессам делимитации демаркации границ между Азербайджаном и Арменией с целью «построения между ними новой модели отношений». Что касается Турции, то та хорошо «чувствует» Запад, находится на перепутье и начинает все больше рассматривает Азербайджан, Грузию, а теперь, возможно, и Армению как части формирующейся новой геополитической зоны между Каспием и Черным морем. Баку и Анкара уже имеют хорошо функционирующую железнодорожную и трубопроводную инфраструктуру, проходящую через Грузию. Сейчас к этой логистике будет подключена и Армения. Пока же в игре с Тбилиси и в начинающемся матче с Ереваном турецкая сторона будет стремиться удерживать в своих руках козырные карты и блефовать, чтобы не позволить Вашингтону или Москве разыгрывать грузинскую и армянскую партии исключительно в своих интересах.

(сс) Alexxx Malev Тбилиси. Грузия

Одним словом, по всем ощущениям в Закавказье формируется сложный новый геополитический альянс, за спиной которого стоит уже не Россия, что отдаляет для всех промежуточный финиш.