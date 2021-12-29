Решение президента США Джозефа Байдена утвердить оборонный бюджет страны на 2022 год, предусматривающий средства на сдерживание России, но без санкций против «Северного потока — 2», 35 российских граждан, якобы близких к руководству страны, а также против суверенного долга Российской Федерации, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 29 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

"Забыл, наверное. Старенький ведь уже», — шутит Альберт В.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое решение было принято после того, как российский и американский президенты провели разговор по видеосвязи и обсудили множество крайне важных вопросов.

«Видать, договорились по видеосвязи два президента. Но тем не менее санкции могут всплыть в любой момент. Абы не было войны», — пишет Кира В.

Некоторые комментаторы отмечают, что российским гражданам радоваться рано, просто в США решили подсобить своим союзникам в Германии, которые очень хотят, чтобы по «Северному потоку — 2» наконец-таки пошёл газ.

«Не надо обольщаться. Это уступка не России, а Германии, которой хочется сертифицировать «Северный поток — 2» и наладить своё экономическое положение», — считает Александр Б.

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Часть людей полагает, что, помимо оборонного бюджета, в Соединённых Штатах приняты и другие документы, которые, между прочим, подразумевают конкретные санкции против Российской Федерации и проекта «Северный поток — 2».

«В оборонном бюджете нет, зато во всевозможных других актах есть. Это ничего не меняет», — поделился своим мнением Дмитрий С.

Ряд пользователей указывает на то, что в оборонном бюджете США были прописаны такие санкции против «Северного потока — 2», после принятия которых о запуске газопровода говорить бы уже не пришлось.

«Послекрымские» санкции — это вообще никакие не санкции. Так, для вида что-то сделали, как бы для порядка, для галочки. А сейчас речь идёт о реальных мерах, которые могут значительно подорвать экономику страны. Сравнивать никак нельзя, как и допускать каких-либо действий, за которыми эти санкции последуют. Не думаю, что граждане Ирана или Северной Кореи рады своему положению, поэтому России повезло, что Америка отказалась от столь решительных мер против неё», — указывает Нишаляй В.

«Это значит лишь то, что за год они надеются забрать себе «Северный поток — 2», который всеми правдами и неправдами всё-таки запустят Россия и Германия. Вот такая многоходовочка с рейдерским захватом чужой собственности», — отмечает Наталия Г.

Отдельные комментаторы отмечают, что во всей этой истории больше всего страдает Украина, которая вложила очень много усилий, чтобы газопровод «Северный поток — 2» не был сертифицирован и запущен.

«Ну сейчас Кулеба и весь украинский МИД скажет всё, что думает о дедушке Байдене. Очередной удар в спину! Американского президента в базу «Миротворца» срочно внести! Угроза национальной безопасности Украины!» — издевается Андрей К.

DDima Министерство иностранных дел Украины

«Зная теперь, что на Байдена надежды нет, Украина включила санкции против «Северного потока — 2» в свой собственный оборонный бюджет!» — шутит Сергей Н.

Напомним, 27 декабря Белый дом сообщил о том, что президент США Джозеф Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2022 год, он предусматривает средства на сдерживание России, но без санкций против «Северного потока — 2», 35 российских граждан, якобы близких к руководству страны, а также против суверенного долга Российской Федерации.