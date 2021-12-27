2021 год был интересным для рынка складской логистики. Операторы пытались найти баланс между растущими затратами и конкуренцией, а также контрактными условиями с клиентами. Их расходы увеличились по двум направлениям.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

Первое ― это рост арендных ставок. В ряде регионов они значительно выросли, вплоть до 30%. Это обусловлено возросшим спросом на складские площадки со стороны представителей ретейл-рынка в связи с бумом электронной торговли. Из-за инфляции и закрытия границ существенно увеличились цены на строительные материалы, что вызвало рост стоимости строительства, а это, в свою очередь, отразилось и на ценах на аренду.

Вторым направлением является определенный дефицит складского персонала во всех без исключения регионах. Связано это с двумя причинами. Первая ― это рост сегмента e-commerce, в котором компании для привлечения необходимых рабочих ресурсов существенно поднимают уровень оплаты труда, создающий конкуренцию среди работодателей. Вторая ― закрытие границ на фоне мер, направленных на борьбу с пандемией, которое ограничило въезд иностранной рабочей силы. Именно поэтому складским операторам пришлось увеличивать свои расходы на оплату труда, чтобы удержать сотрудников, и соглашаться на повышенные ставки аренды, чтобы сохранить за собой площадки. Это создало непростую ситуацию для экономики компаний: многие провайдеры были вынуждены индексировать тарифы для клиентов сверх установленных в контрактах значений.

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Если говорить о других трендах в складской логистике, то помимо вышеупомянутого дефицита кадров основным можно считать нехватку вакантных площадей, связанную с повышенным спросом со стороны представителей онлайн‑ и офлайн-ретейла. Что касается клиентских трендов, то можно выделить перераспределение объемов по ряду сегментов, в том числе выход многих компаний на новый для них рынок онлайн-торговли. Также наблюдается тенденция ухода многих логистических игроков с рынка в связи с возросшими затратами и закрытие небольших региональных складов.

К примеру, в Ростовской области наиболее актуальным трендом можно назвать как раз «кадровый голод». Это связано с большим количеством сезонных вакансий на юге России, которые традиционно появляются в апреле. Данный регион является удобным дистрибутивным центром для распределения товаропотоков по республикам Северного Кавказа и ЮФО. Близость к портам Чёрного моря делает Ростов-на-Дону выгодным для обработки продукции в импортном и экспортном направлениях.

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Из позитивных тенденций 2021-го могу выделить практически полное отсутствие свободных объектов. Это позволяет максимально эффективно использовать каждый квадратный метр склада, сокращая непроизводственные затраты на так называемый under occupation, то есть покрытие расходов на незанятые площади. Также произошла своеобразная зачистка рынка. Слабые игроки потеряли свои позиции, многие были вынуждены прекратить работу. Это дало определенный качественный рывок в области развития логистического сервиса, так как многие клиенты были вынуждены сменить своих операторов, придя к более сильным и профессиональным провайдерам. Кроме того, рост затрат и дефицит персонала дали положительный импульс развитию автоматизации и роботизации площадок, что, в свою очередь, позитивно отражается на логистическом рынке, повышая стандарты качества на нем.

Отдельно хотелось бы отметить введение обязательной маркировки на ряд товарных категорий. Данная инициатива сделала складские услуги более дорогими, потому что появились новые расходы на физическую обработку продукции ― как минимум на сканирование кодов Data Matrix. Маркировка также повлияла и на стоимость конечной продукции, потому что у производителей и продавцов возникли не только дополнительные операции на складе, но и необходимость интеграции с системой «Честный ЗНАК». Им пришлось не только менять текущие операционные процессы, но и вводить новые на складе.

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В свою очередь складские операторы, которые готовы инвестировать в систему Data Matrix и оказывать подобные услуги, смогут не только расширять сотрудничество с текущими клиентами, но и привлекать новых с помощью дополнительного сервиса с добавленной стоимостью. Впрочем, не все компании к этому готовы. Малым и средним игрокам сложно реализовывать проекты, связанные с обработкой, а порой и нанесением кодов (в режиме таможенного склада), в силу масштабности фиксированных издержек.

Что касается темпов и объемов строительства новых площадок, то основной спрос наблюдается со стороны игроков рынка e-commerce. Им необходимы как большие распределительные центры, так и proximity hubs, в том числе дарксторы, в черте города. Первые нужны для обработки потоков грузов от поставщиков, а вторые ― для сокращения срока доставки до конечного потребителя как основного конкурентного преимущества.

Наиболее застраиваемые регионы ― это, безусловно, города-миллионники. Чем крупнее город, тем выше в нём спрос, который задает рынок e-commerce. Возросла потребность на нескладские помещения под их использование в качестве дарксторов. В частности, на рынке есть много примеров использования даже последних этажей больших паркингов в качестве таких складов, которые вполне справляются с поставленными задачами по организации 15-минутной доставки.

Отмечу, что имеющихся вакантных площадей на рынке мало, преимущественно наблюдается их дефицит. Динамика арендных ставок зависит от типа объекта, его локации, а также от взаимоотношений между его владельцем и арендатором. Многие арендодатели с пониманием отнеслись к непростой ситуации на рынке и не злоупотребили возможностью существенной индексации цен. В то же время в ряде регионов ставки выросли от 10 до 30%.

В пример можно привести Свердловскую область ― через нее проходят все грузопотоки, она активно развивается. В регионе отмечается значительная экспансия игроков рынка e-commerce, в том числе и федеральных. В текущем году здесь начал активно работать «Яндекс», в 2019—2020 годах ― Ozon, DNS, «Детский мир». Сделки по складам с участием этих компаний подняли ставки по аренде ― за год они выросли на 10%. Доля вакантных площадей, по разным оценкам, составляет всего 1−2%. Девелоперы в регионе стараются вести строительство в формате built-to-suit и built-to-rent, отказываясь от спекулятивных площадей, которые долгое время могут простаивать.

Говоря о прогнозах на 2022 год, отмечу, что новые объекты будут вводиться в эксплуатацию. Рост рынка складской логистики продолжится. Я считаю, что он будет реагировать на спрос, поэтому появятся новые предложения, которые в свою очередь должны сократить динамику увеличения арендных ставок.

Наблюдавшийся с конца 2020 года повышенный спрос на услуги e-commerce постепенно нормализуется. Логистическая отрасль пытается удовлетворить потребности, возникшие со стороны рынка электронной торговли. Как только эта задача будет выполнена, спрос на новые складские площади несколько снизится. Средний срок строительства в зависимости от региона ― один-два года. Соответственно существует определенный промежуток времени между тем, когда спрос перестанет расти, и тем, когда объем предложения стабилизируется, поскольку застройщик, уже начавший возведение склада, скорее всего, его закончит.