Любовь, пусть и давно прошедшая, крайне редко бывает бесплатной. Кто-то расплачивается бессонными ночами после грустного лайка на своей страничке в соцсетях. А кто-то даже и получением астрономического счёта по невесть откуда взявшейся задолженности по алиментам. Но случается всякое, и не только среди людей, но даже и среди стран.

Валентин Серов. Похищение Европы. 1910

Грустные размышления на данную тему, вызванные в том числе и потоком новостей разнокалиберных и разнонациональных СМИ, порождают бесчисленные ассоциации, грозные ряды которых всё напористее штурмуют сознание, отбивающееся от них и во сне. В частности, случившемся в ночь на католическое Рождество. Волшебство ли того праздника либо сделанная в тот же день ревакцинация от ковида определили сюжет — уже и не важно. А может, то и вовсе был не сон?..

Уже далеко за полночь настойчиво встрепенулся смартфон, требуя внимания к вызову с одного из мессенджеров.

— How are you?

— Очень рад, я тоже!

На экране по очереди сменяли друг друга два персонажа — элегантная дама в маске древнегреческой богини и мужчина в строгом костюме, но в маске рогатого быка. Представился «Минотавром». На вопрос, не является ли дама в таком случае «Европой», ответил утвердительно. Что, с учётом его американского акцента, привело картину в полное соответствие реалиям. Но и акцент главным не был: ковбойское очарование его легко угадывалось по «Золоту Маккенны» и прочим творениям Голливуда, иногда проникавшим за «железный занавес».

«Европа» же была по-прежнему прекрасна. Мы все её любили, ещё со школьной скамьи — в скульптурах, картинах, сюжетах приключенческих романов тамошних авторов. Она была прекрасна и манила своим образом, вне зависимости от фона: от фьордов Скандинавии до античных развалин Сицилии. Если бы в те, советские времена мы знали, во что обойдётся нам та любовь…

Паоло Веронезе. Похищение Европы

Следует заметить, что, судя по заднему плану абонентов, звонок происходил с некоего бала, с немалым количеством приглашённых. Из которых в масках были не все (и «социальной дистанции» тоже не придерживались). Потому многие лица были узнаваемы. «А с кем это прекрасная Урсула так лихо твист — танец своей юности — отплясывает?», вырвалось у не до конца ещё проснувшегося автора. «Так это же Джо! Он — президент и он — суперстар, — ответил щёголь с бычьей головой, — Потому и в маске».

Затем абоненты вспомнили, что время идёт, и перешли к главной теме своего звонка. «Европа», зябко кутаясь в соболью накидку, с дрожью в голосе пожаловалась на спотовые цены на газ. И, пригрозив навсегда заморозить (какое удачное определение!) «Северный поток — 2», потребовала 290 миллиардов евро за отверженную любовь. Выразившуюся в «дискриминации» европейских товаров в ответ на её же санкции. С головой выдав свои вполне объяснимые мечты обеспечить себя теплом лет на 10, а то и 20, по любым (в таком случае) ценам. Присоединившийся к «Европе» её легендарный похититель про спотовые цены с хитрецой, не скрываемой даже маской, промолчал. Но потребовал уйти с Украины, предварительно по гроб жизни обеспечив её алиментами в размерах, которые она сама и определит. Любые возражения собеседника, в том числе — желание прервать разговор «не по адресу», оппонентами в расчёт не принимались. До поры, пока «Минотавр» не произнёс фразы, призванной, по его мнению, несколько снизить накал беседы, но — не без ехидства:

— А почему это Вы в маске Дзержинского, Владимир?

— Я не Владимир, и я — не в маске! Вы ошиблись номером…

— Sorry! Sheet…

Феликс Дзержинский

Хотелось бы пожелать приснившимся собеседникам, чтобы щит им так и не пригодился. Всё равно — не дай, конечно, Бог — не поможет. И перестать сорить у наших границ. За сравнение же с Дзержинским — отдельное спасибо: как-никак коллеги и даже земляки…