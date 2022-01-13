Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США Джо Байдена спасла Рождество на фоне кризиса цепи поставок и роста уровня инфляции. Решая вопросы с поставкой, сказала Псаки, Байден «взял на себя роль ответственного посредника, объединяющего заинтересованные стороны» и уделил «особое внимание решению практических проблем в глобальной цепочке поставок». Администрация президента опубликовала «список фактов», в котором говорится о том, что в первый год правления Байдена США увидели якобы самый сильный экономический рост за последние полвека. В бюллетене утверждается, что в данный момент Белый дом «организует поставки рекордного количества товаров для поддержания запасов на полках магазинов» в попытке удовлетворить «рекордный спрос».

Иван Шилов ИА REGNUM США

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

В 2021 году порты не могли справиться с натиском международных поставок, что привело к задержкам и опустошению полок во многих торговых центрах на фоне предрождественского шопинга в США. Некоторые эксперты предупреждают, что проблема может держаться до середины 2022 года.

Индекс потребительских цен в США в ноябре вырос на 6,8% по сравнению с 2020 годом, согласно новому отчету министерства труда. Это самый высокий рост с июня 1982 года, тогда инфляция составляла 7,1%.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Книга «Как Байден спас Рождество», автор Джен Псаки. Небылица, которая обязательно заставит вас смеяться в рождественский сезон…» — иронизирует MotoBecan.

«Администрация похлопывает себя по спине за частичное разрешение созданного ею же кризиса. Рост стоимости топлива — это определенно проблема, инфляция растет, а они поздравляют американцев с Рождеством. Вся правительственная система должна получить уголь в своих чулках, но подождите, правительство не разрешает шахтерам работать, так держать, Байден…» — злится ladynurse177.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Инфляция

«Итак, они говорят нам, что инфляция — это результат цепочки поставок, а не всех тех бесполезных денег, которые тратит правительство. Так если проблема с поставкой решена, почему цены всё еще растут?» — недоумевает Spamcatchcan.

«Не позволяйте этой администрации обмануть вас. Зайдите в любой крупный розничный магазин, и вы увидите пустоты в проходах. Я работаю в розничной торговле. Еженедельно мы отменяем 15−20% заказов. Цены продолжают расти неделя за неделей. Цепочка нарушена. В упаковочных цехах не хватает рабочих, нет транспорта для доставки. Когда почасовая оплата труда растет, растет и инфляция. Демократы дорого заплатят за это в 2022 году», — отмечает liberalworstnightmare.

«Байден, непревзойденный карьерный политик, также утверждал, что количество запасов в розничной торговле в этом году выросло. Он не признал, что запасы выросли потому, что люди не могли позволить себе купить что-либо», — указывает matthew62.

«Он также сказал нам, что мы переломили ситуацию с коронавирусом. Джо Байден никогда никого ни от чего не спасал. Зато он без необходимости причинил бесчисленную боль, мучения и плач нашим соотечественникам» — считает TotallyIndependent#1.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцинация от коронавируса в США

«Создайте кризис, чтобы решить проблему и выглядеть героем. История показывает, как больничные медсестры и пожарные создавали проблему, например, давая пациенту что-то, а затем оказывались рядом и спасали жизнь этого человека, или пожарный начинал пожар, оказывался в районе во время пожара и становился героем, спасая людей в горящем доме. Джо Байден и его администрация делают то же самое, создавая кризис, а затем приходя на помощь. Театр — это всё, чем является Белый дом. Байден никогда ничего не спасал, но приписывает заслуги себе», — подчеркивает rtj54369.

«Именно это они и делают… так что на промежуточных выборах они скажут, что мы спасли страну от всего этого кризиса, голосуйте за нас, мы помогли вам! … Не ведитесь на это, Америка, они лгут вам, проснитесь!» — восклицает Greatkingrat58.

«Подобно дебошу в Афганистане, где они вывозили кого попало, чтобы создать искусственную статистику, которой можно было бы похвастаться. Их глупость просто ошеломляет», — негодует bigdaddi338.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Напомним, что перегруженные порты, нехватка рабочей силы и товаров, таких как полупроводники, остановили работу некоторых компаний. Koninklijke Philips, голландский концерн, который производит всё, от аппаратов МРТ до электрических зубных щеток, снизил свои планы по росту доходов, ссылаясь на проблемы с цепочкой поставок. Нехватка микросхем и задержки с поставками могут помешать компании выполнить заказы на сумму около 200 млн евро в четвертом квартале, что приведет к задержке доходов в следующем году.

Ранее президент США Джо Байден заверил американцев, что сможет обуздать высокую инфляцию, объявив о наращивании работы в порту Лос-Анджелеса на фоне того, как цены продолжают расти, а в цепи поставок происходят глобальные сбои, угрожающие экономике США и праздничному шопингу.