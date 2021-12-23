Подобает ли Москве заниматься «космическим извозом»?
Японские СМИ довольно широко сообщали об успешном завершении космического полета японского туриста Юсаку Маэдзава. Отмечается, что почти двухнедельное путешествие на МКС прошло в штатном режиме. Маэдзава поблагодарил Роскосмос за успешно осуществленную программу.
Сообщается, что Роскосмос взял с двух японцев за развлекательный полет 80 млн долларов. Неплохой, конечно, гешефт… Будем скромно надеяться, что вырученные деньги не уйдут в чьи-то карманы, а пойдут на развитие российской космонавтики. Которая, по мнению российских комментаторов новости, далеко не на подъёме.
Вот отклик на туристический полет читателя Херсонского: «Вот работа НАСА: аппарат Юнона к Юпитеру, Кассини к Сатурну, Галилео к Юпитеру, Новые Горизонты к Плутону, телескоп Хаббл и др. А Роскосмос превратился в кооператив «Эх, прокачу!» на базе колхозной сноповязалки».
С этим соглашается Kiriehka: «Херсонский, да, Вы правы. С наукой у Роскосмоса беда. Даже луноходы не запускают, не говоря о марсоходах или исследовании Венеры… С развалом СССР эта отрасль, к сожалению, ушла в России в тень. Но, возможно, уже в этом десятилетии будут и у нас прорывы типа использования на орбите ядерного буксира…»
Херсонский отвечает: «Kiriehka, атомный буксир запланирован на 30-й год, что напоминает притчу об осле и падишахе. В Штатах две фирмы разрабатывают космолеты с атомным источником энергии и началом полетов в 25 году. Стагнация в развитии имеет место и в атомной энергетике. Китайцы, англичане и американцы обошли «Росатом», который зациклился на водо-водяном процессе, источнике аварий в Чернобыле и Фукусиме, а мир пошел по пути высокотемпературных реакторов, охлаждаемых газом. Упадок в российских наукоемких областях говорит о серьезных проблемах, которые нынешним руководством не могут быть решены. Нужны новые идеи и люди, способные их решить. Но пока что подбор кадров идет по принципу преданности и знакомства. Это путь в тупик и к потере страны».
Чувствуется, что комментируют ситуацию не желающие поворчать критиканы-дилетанты, а люди, разбирающиеся в вопросе. Так что, полагаю, неплохо бы им ответить, например, всегда бодро рапортующему об успехах отрасли главе Роскосмоса.
И еще. Пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) сообщает о совместной работе ученых университета и японского Киотского университета над созданием новых магнитных материалов при низких температурах.
На основе совместных российско-японских разработок создается трехмерная магнитная память для компьютеров и мобильных устройств, которые будут более энергоэффективными и быстрыми. Совместная работа ученых ДВФУ и Киотского университета позволила получить магнитные наноструктуры с уникальными свойствами.
Сообщается, что открытие может быть использовано при создании трехмерной памяти для электроники нового поколения, а также для разработки сверхчувствительных датчиков ультрамалых магнитных полей с экстремально низким энергопотреблением.
Тот факт, что японские ученые в разработке столь перспективной темы выбрали именно российских, а не других зарубежных коллег, свидетельствует о признании ими достижений наших специалистов в данной области знаний. Не исключаю, что исследования ведутся при финансировании со стороны японского государства.
Не будучи специалистом в теме проводимых в ДВФУ исследований, не берусь судить о научно-технической стороне открытия. Но хорошо зная, как быстро японцы внедряют научные открытия и изобретения в производство, не сомневаюсь, что «сливки» достигнутых совместно с русскими результатов будут сняты именно ими. Более того, вставшая на путь восстановления своей страны в качестве военной державы Япония не преминет использовать совместное достижение для создания новейшей военной техники.
И это в ситуации, когда Токио занимает все более враждебную позицию в отношении нашей страны, ужесточает злостную риторику территориальных притязаний, тесно сотрудничает с США в их политике и стратегии создания направленного против России и Китая «восточного НАТО», окружения РФ «поясом нестабильности» и военных баз по периметру российских рубежей, строит авианосцы, создает военные «космические и кибернетические системы», грозит соседним странам «превентивными ударами».
Не боясь обвинений в алармизме и паранойе, считаю своим долгом предупредить, что попытки сотрудничества с Японией в различных областях, включая технологии двойного назначения, могут, что называется, боком выйти нашей стране. И те незначительные субсидии Токио на «совместные исследования» обернутся большой бедой, когда потребуются огромные средства и усилия для разработки и производства оружия, противостоящего японскому военному потенциалу.