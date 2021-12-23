Японские СМИ довольно широко сообщали об успешном завершении космического полета японского туриста Юсаку Маэдзава. Отмечается, что почти двухнедельное путешествие на МКС прошло в штатном режиме. Маэдзава поблагодарил Роскосмос за успешно осуществленную программу.

Иван Шилов ИА REGNUM Пуск ракеты

Сообщается, что Роскосмос взял с двух японцев за развлекательный полет 80 млн долларов. Неплохой, конечно, гешефт… Будем скромно надеяться, что вырученные деньги не уйдут в чьи-то карманы, а пойдут на развитие российской космонавтики. Которая, по мнению российских комментаторов новости, далеко не на подъёме.

Вот отклик на туристический полет читателя Херсонского: «Вот работа НАСА: аппарат Юнона к Юпитеру, Кассини к Сатурну, Галилео к Юпитеру, Новые Горизонты к Плутону, телескоп Хаббл и др. А Роскосмос превратился в кооператив «Эх, прокачу!» на базе колхозной сноповязалки».

С этим соглашается Kiriehka: «Херсонский, да, Вы правы. С наукой у Роскосмоса беда. Даже луноходы не запускают, не говоря о марсоходах или исследовании Венеры… С развалом СССР эта отрасль, к сожалению, ушла в России в тень. Но, возможно, уже в этом десятилетии будут и у нас прорывы типа использования на орбите ядерного буксира…»

Херсонский отвечает: «Kiriehka, атомный буксир запланирован на 30-й год, что напоминает притчу об осле и падишахе. В Штатах две фирмы разрабатывают космолеты с атомным источником энергии и началом полетов в 25 году. Стагнация в развитии имеет место и в атомной энергетике. Китайцы, англичане и американцы обошли «Росатом», который зациклился на водо-водяном процессе, источнике аварий в Чернобыле и Фукусиме, а мир пошел по пути высокотемпературных реакторов, охлаждаемых газом. Упадок в российских наукоемких областях говорит о серьезных проблемах, которые нынешним руководством не могут быть решены. Нужны новые идеи и люди, способные их решить. Но пока что подбор кадров идет по принципу преданности и знакомства. Это путь в тупик и к потере страны».

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

Чувствуется, что комментируют ситуацию не желающие поворчать критиканы-дилетанты, а люди, разбирающиеся в вопросе. Так что, полагаю, неплохо бы им ответить, например, всегда бодро рапортующему об успехах отрасли главе Роскосмоса.

И еще. Пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) сообщает о совместной работе ученых университета и японского Киотского университета над созданием новых магнитных материалов при низких температурах.

На основе совместных российско-японских разработок создается трехмерная магнитная память для компьютеров и мобильных устройств, которые будут более энергоэффективными и быстрыми. Совместная работа ученых ДВФУ и Киотского университета позволила получить магнитные наноструктуры с уникальными свойствами.

Сообщается, что открытие может быть использовано при создании трехмерной памяти для электроники нового поколения, а также для разработки сверхчувствительных датчиков ультрамалых магнитных полей с экстремально низким энергопотреблением.

«Наши открытия помогут разработать и внедрить трехмерную магнитную память, в которой не будет рассеяния энергии из-за нагрева элементов. Каждый житель планеты заинтересован в том, чтобы иметь как можно большую память для записи и хранения информации. При этом магнитная память не только увеличит объем хранящихся данных, но и сделает электронные устройства на порядки более энергоэффективными. В свою очередь это приведет к увеличению автономности работы мобильных устройств в десятки раз. Как вам, например, мобильник с объемом памяти в несколько десятков терабайт, который нужно будет заряжать раз в неделю? Такая память найдет применение в разных устройствах, включая центры обработки данных, автомобили и даже спутники», — отметил руководитель международной лаборатории спин-орбитроники ДВФУ Тэруо Оно.

Цитата из видео «Трехмерную память для электроники будущего разрабатывают в ДВФУ» пользователя Дальневосточный федеральный университет / FEFU. youtube.com Тэруо Оно

Тот факт, что японские ученые в разработке столь перспективной темы выбрали именно российских, а не других зарубежных коллег, свидетельствует о признании ими достижений наших специалистов в данной области знаний. Не исключаю, что исследования ведутся при финансировании со стороны японского государства.

Не будучи специалистом в теме проводимых в ДВФУ исследований, не берусь судить о научно-технической стороне открытия. Но хорошо зная, как быстро японцы внедряют научные открытия и изобретения в производство, не сомневаюсь, что «сливки» достигнутых совместно с русскими результатов будут сняты именно ими. Более того, вставшая на путь восстановления своей страны в качестве военной державы Япония не преминет использовать совместное достижение для создания новейшей военной техники.

И это в ситуации, когда Токио занимает все более враждебную позицию в отношении нашей страны, ужесточает злостную риторику территориальных притязаний, тесно сотрудничает с США в их политике и стратегии создания направленного против России и Китая «восточного НАТО», окружения РФ «поясом нестабильности» и военных баз по периметру российских рубежей, строит авианосцы, создает военные «космические и кибернетические системы», грозит соседним странам «превентивными ударами».

DaBler Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)

Не боясь обвинений в алармизме и паранойе, считаю своим долгом предупредить, что попытки сотрудничества с Японией в различных областях, включая технологии двойного назначения, могут, что называется, боком выйти нашей стране. И те незначительные субсидии Токио на «совместные исследования» обернутся большой бедой, когда потребуются огромные средства и усилия для разработки и производства оружия, противостоящего японскому военному потенциалу.