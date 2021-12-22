В Госдуме в первом чтении принят законопроект о снятии ограничения на предоставление в собственность земельных участков, расположенных в границах второго пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (ЗСО). В заключении профильного комитета прямо говорится, что путем приватизации устраняется несправедливость к тем, кто построил многоквартирные (МКД) и частные жилые дома в зонах санитарной охраны, а регионам предоставляется новый механизм пополнения бюджетов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экология

В 2019 году правительством Дмитрия Медведева была разработана так называемая регуляторная гильотина, под которую попали несколько тысяч устаревших и, по мнению чиновников, мешающих дальнейшему развитию страны правовых актов. В их числе оказались акты государственной власти РСФСР, установившие в Подмосковье границы ЗСО. Несмотря на активные протесты со стороны экологов, ученых и рядовых граждан, правительство Михаила Мишустина нормотворческую инициативу предшественников оставило без изменений.

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В декабре того же 2019 года, опираясь на решения федерального правительства, руководство Москвы и Московской области признало советские нормативы не подлежащими применению, а за основу для определения границ и режимов ЗСО постановило применять решение исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 1980 года, которое касалось только территорий лесопаркового защитного пояса Москвы (ЛПЗП). Из-за волюнтаристских действий губернатора Воробьева и мэра Собянина площадь ЗСО источников водоснабжения Москвы сократилась в 7−8 раз.

Уже весной 2020 года, когда вся страна, спасаясь от бушующего ковида, сидела в «добровольной» самоизоляции, срочно собранные на онлайн-заседание депутаты Одинцовского городского округа, не вдаваясь в излишнюю детализацию, пакетом приняли изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) входящих в городской округ поселений.

Meco.rk.gov.ru Зона санитарной охраны

Вот что сообщал по этому поводу бывший председатель совета Московского областного отделения ВООПИиК Евгений Соседов: «В соответствии с этим документом, под тотальную застройку отдаются ВСЕ самые ценные культурные ландшафты, которые удалось спасать от бесконечных нападок ценой колоссальных усилий последние 20 лет: все поймы Москвы-реки с обеих сторон напротив Саввино-Сторожевского монастыря; вся пойма между усадьбой Введенское и Верхним Посадом с видом на Городок, запечатленная на полотнах М. Якунчиковой; заповедные участки с вековыми дубравами в долине реки Сторожки между скитом преподобного Саввы и дер. Дютьково, где творил С. Танеев, которые писал И. Левитан и воспевал А. Пушкин; парк и вся пойма напротив усадьбы Поречье Медведниковых; берег реки вокруг дома-музея М. Пришвина в Дунине; Дунинский ландшафтно-археологический комплекс с участком Рубежа обороны Москвы 1941 года и святыми источниками, где создан и функционирует популярный общественный музей-заповедник, и т.д. Даже в «зоне парков Р-1» допускается застройка 75 процентов территории! <…>».

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И здесь: Тотальная застройка Звенигорода — II

Теперь пришел черед узаконить право собственности на землю под объектами недвижимости, о чём и сообщает в своем заключении ответственный комитет ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям: «<…> В частности, согласно материалам к законопроекту, в границах второго пояса ЗСО в Московской области построено 7466 объектов капитального строительства, включая 33 многоквартирных жилых дома, 5255 индивидуальных жилых домов, 2153 объекта нежилого назначения, включая промышленные объекты, объекты торговли и логистические комплексы. При этом собственники подобных объектов на территории всей Российской Федерации не могут оформить земельные участки в собственность в случае, если такие участки им были предоставлены в аренду, что ставит их в неравное положение по сравнению с лицами, у которых оформлены права собственности на земельные участки…».

Законотворцы указывают, что правовой режим на территориях ЗСО обязан соблюдаться вне зависимости от вида собственности на земельные участки. В частности, вести хозяйственную деятельность можно только в соответствии с его принадлежностью к определенной категории земель и виду разрешенного использования. На примере скорректированных одинцовскими мундепами ПЗЗ, которые превратили заповедные территории вокруг Звенигорода в места массовой застройки, видно, что аргументы парламентариев не выдерживают никакой критики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Повторим, Москва полностью зависит от поверхностных источников водоснабжения, которые в том числе формируются на территории Подмосковья. Нередко можно услышать о том, как застройщики канализационные стоки своих ЖК сбрасывают на рельеф, нанося непоправимый ущерб окружающей среде и человеку. Запрет на приватизацию земель в непосредственной близости от водных источников пока еще останавливает их массовую застройку. К каким непоправимым последствиям приведет инициатива депутатов, можно узнать, ознакомившись с мнением специалистов.

Даже ультрасовременные технологии очистки воды не могут справиться с рядом видов загрязнения, например, цианотоксинами. На примере Звенигорода видно, что застройка главной питьевой артерии столицы Москвы-реки и ее притоков приведет к тому, что у 2/3 жителей города воду из-под крана пить будет нельзя. Поэтому средства, затраченные на устранение возникших проблем, значительно превысят предполагаемый депутатами бюджетный эффект от приватизации. Ведь нужно будет не только модернизировать городские системы водоочистки, но и лечить пострадавших людей.

Вот что об этом пишет на сайте института водных проблем РАН его научный руководитель, чл.-корр. РАН Виктор Данилов-Данильян: «<…> Особенность Москворецкого источника водоснабжения состоит в том, что в формировании качества воды у водозаборов водопроводных станций, расположенных на Рублевском водохранилище, существенную роль играют антропогенные загрязнения, поступающие в р. Москву на ее участке ниже Можайского водохранилища общей протяженностью около 150 км. При сравнительно небольшом времени добегания воды до водозаборов (1−3 суток) даже кратковременные сбросы загрязнений в р. Москву и ее притоки могут существенно ухудшить качество воды у водозаборов. В связи с этим работа станций водозабора в Москворецком источнике связана с нестационарным характером изменения характеристик качества воды в притоках реки, впадающих ниже водохранилищ, в том числе под влиянием аварийных сбросов сточных вод. Максимальная изменчивость характерна для мутности воды и бактериального загрязнения. Строительство для новых кварталов массовой застройки любых, даже самых современных очистных сооружений для сброса коммунальных сточных вод в р. Москву и ее притоки в зонах санитарной охраны Москворецкого водоисточника приведет к значительному увеличению содержания биогенных веществ в воде рек и в результате — к взрывообразному цветению сине-зеленых водорослей. Даже в водах, прошедших биологическую очистку, содержится такое количество нитратов и фосфатов, которое вполне достаточно для роста и развития многих водорослей. Многолетний анализ сточных вод свидетельствует, что даже в развитых странах содержание азота в сточных водах может составлять 6,6−14,7 г/сутки на одного жителя, а содержание фосфора — 2,2−11,2 г/сутки с тенденцией к повышению. Это объясняется увеличением потребления в быту моющих средств, содержащих фосфор. В результате поступления соединений азота и фосфора со сточными водами происходит нарушение экологического равновесия, резкое увеличение биомассы токсичных сине-зеленых водорослей, вызывающих «цветение» воды, происходят структурные изменения в сообществах водных организмов. Сине-зеленые водоросли и продукты их разложения являются токсичными не только для человека, но и для многих водных организмов. Последствия выражаются в изменении пищевых цепочек в водной экосистеме, гибели рыб, резком уменьшении концентрации растворенного кислорода в воде, заморных явлениях и в катастрофическом росте болезнетворных бактерий. При избыточной концентрации водорослей происходит ухудшение качества воды. Особую опасность представляют токсические метаболиты сине-зеленых водорослей. Цианотоксины относятся к высокотоксичным соединениям, проявляют значительную биологическую активность по отношению к различным гидробионтам, животным и людям. Токсин сине-зеленых действует на центральную нервную систему животных и людей, что проявляется в возникновении параличей задних конечностей, десинхронизации ритма центральной нервной системы. При хронических отравлениях цианотоксинами наблюдается уменьшение количества эритроцитов, угнетение тканевого дыхания. В результате глубокого вмешательства в обменные процессы и тканевое дыхание животных и человека токсин сине-зеленых имеет широкий спектр биологического действия и является крайне опасным. Всё это свидетельствует о недопустимости использования в питьевых целях воды из мест скопления водорослей, то есть водных объектов, подверженных сильному цветению, поскольку токсическое вещество водорослей не обезвреживается системами обычной водоочистки и может попадать в водопроводную сеть как в растворенном виде, так и вместе с отдельными клетками водорослей, не задерживаемыми фильтрами. Проблема загрязнения поверхностных и питьевых вод Московского региона цианотоксинами усугубляется тем, что в настоящее время на территории Российской Федерации не нормируется содержание этих токсинов в питьевых водах. Отсутствие мониторинга содержания цианотоксинов в питьевых водах и в источниках водоснабжения является ключевым моментом, который ставит под угрозу безопасность населения. Максимально допустимое содержание цианотоксинов в питьевой воде, регламентированное Всемирной организаций здравоохранения, составляет 1 мкг/л. В отсутствие мониторинга данных веществ нельзя сказать, насколько часто эта величина превышается в воде Москворецкого водоисточника. При этом цветение сине-зеленых водорослей является ключевой проблемой Москворецкого источника водоснабжения г. Москвы. Все водохранилища Москворецкой водохозяйственной системы относятся к эвтрофным и характеризуются частым цветением водорослей. Однако проблема цветения самой р. Москвы ниже водохранилищ стоит намного острее. В последние годы в воде р. Москвы в створе Рублевской водопроводной станции фиксируется стабильное увеличение содержания фосфатов. При этом плотины на р. Москве, даже небольшие, такие как в районе д. Петрово-Дальнее или Рублевского гидроузла, при избыточном содержании биогенных элементов в воде создают самые благоприятные условия для цветения сине-зеленых водорослей…».

Stroi.mos.ru Рублевская станция водоподготовки после реконструкции

Очевидно, что лоббистские возможности девелоперов и аффилированных с ними чиновников таковы, что народные избранники старательно не замечают ни мнения признанных специалистов, ни воли своих избирателей. Как-то иначе объяснить стремление принять закон, который приведет к потере здоровья миллионами и ныне живущих граждан и будущими поколениями, а также к значительным расходам государственных средств, попросту невозможно.