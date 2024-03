В 2021 году бурно развивающаяся индустрия телесериалов подарила нам необычайно много проектов — отчасти из-за того, что пандемия коронавируса «поставила на паузу» многие шоу 2020 года. Некоторые из них привели в восторг как критиков, так и рядовых зрителей, а некоторые совсем не оправдали ожиданий поклонников различных франшиз.

Сериалы 2021 года

Оценивая итоги уходящего года, корреспондент ИА REGNUM составил список из 16 интересных телесериалов на основе выбора профильных порталов, журналов, а также критиков и рядовых зрителей, являющихся пользователями известных рейтинговых платформ, таких как Rotten Tomatoes и Metacritic. В список не вошли документальные сериалы, а также новые сезоны популярных шоу (за одним важным исключением).

«Засланец из космоса» (Resident Alien)

Платформа: телеканал Syfy Universal

Оценка на RottenTomatoes: 90% от зрителей

Оценка наMetacritic: 70 баллов (из 100) от критиков и 8,3 (из 10) от зрителей

Ситуация с «Засланцем из космоса» является достаточно необычной в связи с тем, что фантастический драмеди-сериал, премьера которого состоялась 27 января 2021 года, обошли своим вниманием критики Rotten Tomatoes. Проект получил оценку только от рядовых пользователей платформы, но достаточно высокую. На Metacritic рядовые зрители также оценили шоу выше критиков. Сериал вошёл в годовые рейтинги многих порталов.

В основу проекта лёг одноимённый комикс, опубликованный ещё в 2012 году. В центре повествования находится инопланетянин, прилетевший на Землю для того, чтобы уничтожить человечество. В ходе знакомства с расой людей пришелец начинает сомневаться в том, стоит ли ему выполнять свою миссию. Главную роль в шоу исполняет Алан Тьюдик («Светлячок», «Убойные каникулы»).

«Молодой скала» (Young Rock)

Платформа: телеканал NBC

Оценка на RottenTomatoes: 90% от критиков и 90% от зрителей

Оценка наMetacritic: 66 баллов от критиков и 7,8 от зрителей

Сериал «Молодой Скала» в жанре ситуационной комедии рассказывает о детстве бывшего рестлера и известного голливудского актёра Дуэйна Джонсона. По сюжету, в 2032 году он баллотируется на пост президента США и, выступая в рамках предвыборной кампании, вспоминает эпизоды из трёх периодов детства. Различные версии Джонсона в шоу играют он сам, а также актёры Адриан Гроулкс, Брэдли Констант и Ули Латукефу. Премьера состоялась 16 февраля 2021 года.

«Мейр из Исттауна» (Mare of Easttown)

Платформа: телеканал HBO

Оценка на RottenTomatoes: 95% от критиков и 93% от зрителей

Оценка наMetacritic: 81 балл от критиков и 8,4 от зрителей

Этот мини-сериал в жанре криминальной драмы канал HBO начал показывать 18 апреля 2021 года. В центре повествования находится детектив полиции Мейр Шиэн, роль которой исполняет голливудская звезда Кейт Уинслет. Её героиня занимается расследованием убийства несовершеннолетней матери-одиночки, при этом решая острые проблемы собственной жизни. Сериал был номинирован на телевизионную премию «Эмми» в 16 категориях и получил четыре награды.

«Тень и Кость» (Shadow and Bone)

Платформа: онлайн-кинотеатр Netflix

Оценка на RottenTomatoes: 88% от критиков и 89% от зрителей

Оценка наMetacritic: 68 баллов от критиков и 7,4 от зрителей

Немного не дотянувший до оценки 90% на Rotten Tomatoes сериал Netflix на основе цикла романов Ли Бардуго является достаточно интересным проектом для российской аудитории. Хотя бы потому, что писательница из США при создании своей фэнтези-вселенной вдохновлялась историей Российской Империи. Композитор шоу Джозеф Трапанезе в свою очередь черпал вдохновение в русской и славянской музыке, в т. ч. в народных песнях и произведениях Сергея Прокофьева. Для сериала даже был создан собственный язык. В обзорах, которые были опубликованы за несколько дней до премьеры шоу, критики сравнивали «Тень и кость» с «Игрой престолов». Зрители имеют возможность оценить, насколько корректны были эти сравнения.

«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» (Sweet Tooth)

Платформа: онлайн-кинотеатр Netflix

Оценка на RottenTomatoes: 97% от критиков и 88% от зрителей

Оценка наMetacritic: 78 баллов от критиков и 7,3 от зрителей

Сериал снят по мотивам постапокалиптического комикса Джеффа Лемира, название которого переводится как «Сладкоежка». Его действие происходит в мире, который поразила неизвестная болезнь, в результате чего стали появляться люди-гибриды. В центре повествования находится мальчик по имени Гас — человек-олень, живущий в глуши вместе со своим отцом. По сюжету, после смерти отца ему приходится покинуть свой дом и отправиться в опасное путешествие. В сериале, премьера которого состоялась на сайте Netflix 4 июня 2021 года, снялись Кристиан Конвери, Нонсо Анози, Уилл Форте и другие. Онлайн-кинотеатр 29 июля 2021 года продлил шоу на второй сезон.

«Игра в кальмара» (Squid Game)

Платформа: онлайн-кинотеатр Netflix

Оценка на RottenTomatoes: 97% от критиков и 88% от зрителей

Оценка наMetacritic: 69 баллов от критиков и 7,4 от зрителей

В сентябре 2021 года в топы различных порталов, пишущих о кино и сериалах, буквально ворвался проект Netflix и южнокорейского продюсера, режиссера и сценариста Хван Дон Хёка. Сюжет шоу рассказывает о том, как людям, погрязшим в долгах, предлагают поучаствовать в смертельной игре с призовым фондом около $40 млн.

«Игра в кальмара» по праву считается самым громким событием года в индустрии. Сериал не только стал самым популярным южнокорейским шоу в истории Netflix, но и установил несколько рекордов платформы. Ажиотаж по его поводу достиг небывалого уровня, например, на видеохостинге YouTube «Игра в кальмара» обошла «Игру престолов» по популярности связанного с сериалом контента. Шоу попало в рейтинги множества порталов и стало одним из самых обсуждаемых проектов в Twitter в 2021 году.

«Полуночная месса» (Midnight Mass)

Платформа: онлайн-кинотеатр Netflix

Оценка на RottenTomatoes: 86% от критиков и 77% от зрителей

Оценка наMetacritic: 75 баллов от критиков и 8,2 от зрителей

Несмотря на то, что оценки «Полуночной мессы» не дотянули до высшего уровня на Rotten Tomatoes и Metacritic, сериал вошёл в рейтинги известных сайтов. Проект режиссёра Майка Флэнагана в жанре мистики и ужасов однозначно стоит внимания поклонников подобных шоу. Сюжет рассказывает о том, как на изолированный от мира остров прибывает странный священник. После этого местные жители становятся свидетелями сверхъестественных событий. Премьера сериала состоялась 24 сентября 2021 года.

«Зов ада» (Hellbound)

Платформа: онлайн-кинотеатр Netflix

Оценка на RottenTomatoes: 96% от критиков и 72% от зрителей

Оценка наMetacritic: 66 баллов от критиков и 5,1 от зрителей

«Зов ада» является ещё одним новым южнокорейским шоу Netflix. В нём присутствуют элементы хоррора, триллера, фэнтези и драмы. В основу проекта лег одноимённый вебтун (южнокорейский цифровой комикс) режиссёра Ён Сан Хо и его короткометражный фильм, который кинематографист снял ещё в 2002 году. Действие сериала происходит на альтернативной Земле, где в реальность могут прорываться сверхъестественные существа.

Отметим, что по состоянию на конец ноября 2021 года на Rotten Tomatoes сериал имел оценку 100% от критиков. Тогда британская газета The Guardian обратила внимание, что «Зов ада» возглавил рейтинги самых популярных шоу Netflix в 80 странах мира и, таким образом, сместил с первой позиции «Игру в кальмара».

«Убийства в одном здании» (Only Murders in the Building)

Платформа: онлайн-кинотеатр Hulu

Оценка на RottenTomatoes: 100% от критиков и 93% от зрителей

Оценка наMetacritic: 76 баллов от критиков и 9,4 от зрителей

Этот сериал в жанре детективной комедии понравился пользователям рейтинговых порталов, критики Rotten Tomatoes пришли от него в полный восторг, но эксперты Metacritic дали не такую высокую оценку.

В центре повествования находятся трое соседей, проживающих в Верхнем Вест-Сайде (район Нью-Йорка). Они очень увлечены подкастом о реальных преступлениях и после загадочной гибели одного из жильцов здания решают провести расследование и запустить собственный подкаст. Главные роли в проекте исполняют такие звезды, как Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес.

«ВандаВижен» (WandaVision)

Платформа: онлайн-кинотеатр Disney Plus

Оценка на RottenTomatoes: 91% от критиков и 86% от зрителей

Оценка наMetacritic: 77 баллов от критиков и 7.0 от зрителей

Без сериалов Marvel рейтинг сериалов 2021 года был бы неполным. «ВандаВижен» стала самым первым шоу студии, которое вышло на потоковом сервисе Disney Plus, его премьера состоялась 15 января 2021-го. Проект, реализацией которого занимались кинематографисты Жак Шеффер и Мэтт Шекман, смог по-настоящему удивить поклонников кинокомиксов прежде всего необычной стилистикой и подходом к повествованию. Действие сериала происходит спустя несколько недель после событий кинокомикса «Мстители: Финал», сюжет рассказывает о том, как Ванда Максимофф, также известная как Алая Ведьма (Элизабет Олсен), своеобразным образом решает бороться с тоской по Вижену, который погиб во время боя супергероев с Таносом. В рамках сериала Ванда решает свои психические проблемы, а решив их, обретает невероятное могущество.

«Локи» (Loki)

Платформа: онлайн-кинотеатр Disney Plus

Оценка на RottenTomatoes: 92% от критиков и 90% от зрителей

Оценка наMetacritic: 74 балла от критиков и 7.2 от зрителей

Премьера «Локи» состоялась на сайте Disney Plus 9 июня 2021 года. Главную роль в этом шоу исполнил британский актёр Том Хиддлстон, игру которого высоко оценили многие критики. Первый сезон сериала пришёлся по вкусу многим поклонникам Marvel и положил начало новому циклу: сейчас в производстве находится второй сезон.

«Соколиный глаз» (Hawkeye)

Платформа: онлайн-кинотеатр Disney Plus

Оценка на RottenTomatoes: 92% от критиков и 90% от зрителей

Оценка наMetacritic: 66 баллов от критиков и 6.2 от зрителей

Последним сериалом Marvel в 2021 году стал «Соколиный глаз», его премьера состоялась 24 ноября. Шоу получило на Rotten Tomatoes ровно такие же оценки, как и «Локи», пользователи и эксперты Metacritic были более сдержанны. Как бы то ни было, сериал понравился многим фанатам. Действие шоу происходит спустя год после событий фильма «Мстители: Финал», непревзойдённому лучнику Клинту Бартону (Джереми Реннер) приходится объединиться с Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд), чтобы дать отпор врагам из своего прошлого.

«Аркейн» (Arcane: League of Legends)

Платформы: онлайн-кинотеатр Netflix и Tencent Video

Оценка на RottenTomatoes: 100% от критиков и 97% от зрителей

Оценка наMetacritic: 9.4 балла от зрителей

Мультсериалы занимают особое место в индустрии, и, оценивая итоги 2021 года, нельзя было бы не упомянуть о нескольких выдающихся проектах. Первый из них — это анимационное шоу «Аркейн», которое является ещё одним прорывом года. В основу проекта легла вселенная популярной многопользовательской игры League of Legends. При экранизации видеоигр всегда существует большой риск того, что поклонникам франшизы не понравится видение авторов, и «Аркейн» стал крайне приятным исключением из этого правила. Netflix и Tencent Video разделили трансляцию шоу на три акта, серии выходили в период с 6 по 20 ноября 2021 года.

«Что, если???» (What If???)

Платформы: онлайн-кинотеатр Disney Plus

Оценка на RottenTomatoes: 93% от критиков и 92% от зрителей

Оценка наMetacritic: 69 баллов от критиков

Ещё одним интересным анимационным проектом стало шоу Marvel «Что, если???» на основе одноимённых комиксов — его премьера состоялась на Disney Plus 11 августа 2021 года. В этом сериале исследуются различные временные линии вселенной Marvel, которые появились после финала сериала «Локи» из-за действий главного героя. Персонажей шоу озвучивают актёры, снимавшиеся в фильмах киностудии.

«Неуязвимый» (Invincible)

Платформы: онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video

Оценка на RottenTomatoes: 98% от критиков и 91% от зрителей

Оценка наMetacritic: 73 балл от критиков и 8,4 от зрителей

Потоковый сервис компании Amazon 25 марта 2021 года стал показывать необычный мультсериал для взрослых про супергероев. В основу шоу легла одноимённая серия комиксов Роберта Киркмана — автора комиксов «Ходячие мертвецы» и сериалов на его основе. В центре повествования «Неуязвимого» находится школьник Марк Грейсон, отец которого является самым сильным супергероем на Земле. После того как Марку исполняется 17 лет, он обнаруживает у себя суперспособности и начинает тренироваться вместе с отцом. Вскоре после этого он сталкивается с рядом совсем не детских проблем и быстро понимает, что мир супергероев является достаточно жестоким. В реализации проекта участвовали такие известные актёры, как Стивен Ён («Ходячие мертвецы»), Дж. К. Симмонс (фильмы Marvel про Человека-паука) и Сандра О («Анатомия страсти», «Убивая Еву»).

«Ведьмак» (The Witcher): 2 сезон

Платформы: онлайн-кинотеатр Netflix

Оценка на RottenTomatoes: 96% от критиков и 74% от зрителей

Оценка наMetacritic: 68 баллов от критиков и 5,0 от зрителей

«Ведьмак» является единственным сериалом в нашем списке значимых проектов 2021 года, в случае которого рассматривается второй сезон. Продолжения шоу, производство которого затянулось на два года, ждали все поклонники популярной франшизы, поэтому «Ведьмака» просто нельзя было не включить в перечень. Отметим, что критики и фанаты разошлись в оценках второго сезона «Ведьмака» — например, какое-то время на портале Rotten Tomatoes оценка от критиков держалась на уровне 100%, при этом рядовые пользователи портала отнеслись к продолжению более прохладно. Оценки Metacritic говорят сами за себя. О том, стоил ли результат ожидания читайте в статье корреспондента ИА REGNUM.