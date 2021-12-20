Украина сейчас находится в худшем положении, чем когда-либо. Сегодня ей угрожают российские войска, «сосредоточенные» на ее границе. Принято считать, что семь лет назад бывший президент УкраиныВиктор Янукович пытался продать свою страну в рамках торговой сделки с Россией — вместо того, чтобы присоединиться к Европейскому союзу в качестве ассоциированного члена. Такой шаг спровоцировал «демократическое» движение на Майдане, в результате которого Янукович был свергнут. В ответ на это Россия «вторглась» в Крым и «развязала» гражданскую войну на востоке Украины. Сегодня Киев пытается сдержать агрессию Москвы, призывая Вашингтон и НАТО вмешаться и защитить его «зарождающуюся демократию» от угроз и издевательств со стороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Однако это еще не вся история. Те, кто придерживается общепринятой версии событий, как-то забывают, что почву для дестабилизации и распада Украины, по сути, подготовили своим дипломатическим курсом ЕС и США. Переоценив свои возможности на переговорах ЕС с Украиной, брюссельские дипломаты при поддержке Вашингтона в конечном счете предоставили президенту России Владимиру Путину прекрасную возможность вернуть Крым и дестабилизировать продвижение Украины «к демократии», пишет бывший юрист-международник Рамон Маркс в статье, вышедшей 19 декабря в The National Interest.

Если бы не чрезмерные требования Брюсселя на переговорах, прежде всего, по вопросам государственного управления, распада Украины можно было бы избежать, как и всех последующих негативных последствий. Хотя Киев получил статус ассоциированного члена ЕС, он заплатил высокую цену за членство: «оккупацией» Крыма, безвыходной гражданской войной в Донбассе и гибелью 14 тыс. людей. Если проанализировать то, как бывшая советская республика оказалась в этой ситуации, западные союзники могли бы извлечь важные уроки, которые бы поспособствовали преодолению нынешнего кризиса.

Ec.europa.eu Еврокомиссия. Брюссель

Так, в действительности всё начинается с Януковича, русского по национальности, за которого на выборах президента Украины в 2010 году проголосовала едва ли треть избирателей страны, в основном большинство из русскоязычных регионов, Донбасса и Крыма. По оценкам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, «голосование соответствовало большинству международных стандартов демократических выборов и закрепило прогресс, достигнутый с 2004 года».

После избрания новый президент оказался вынужденным решать сложнейшую задачу проведения переговоров о потенциальном членстве в ЕС, одновременно отвечая на требования России о более тесных торговых отношениях. Ситуация была непроста, поскольку общественное мнение на Украине разделилось. Сближение с ЕС поддерживали прежде всего на западе страны. По данным независимых опросов общественного мнения на август 2013 года, лишь 42% избирателей в целом поддержали Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и Украиной, тогда как за соглашение о Таможенном союзе с Россией поддерживал 31% респондентов.

Несмотря на то, что большая часть украинских граждан не поддерживала ни соглашение с Москвой, ни сделку с ЕС, Янукович решительно пошел на ассоциацию с ЕС. Сегодня многие забывают, что о намерении заключить соглашение об ассоциации с Брюсселем Янукович заявил еще в марте 2012 года. Одновременно Янукович открыто выступал против членства в Таможенном союзе России. В ответ на это Россия стала оказывать все большее давление на Киев. Москва начала торговую войну против Украины в 2013 году. Когда Путин посетил Киев в июле 2013 года, он даже не разговаривал с Януковичем, когда они стояли бок о бок на официальных церемониях.

В своих тогдашних публичных выступлениях Янукович демонстративно подтверждал свою решимость завершить сделку с ЕС, включая проведение спорных судебных и управленческих реформ, которых требовал Брюссель в отношении принципа верховенства закона, независимых СМИ и правоохранительных органов. Украинский парламент большинством в две трети голосов провел серию реформ, чтобы обеспечить широкую парламентскую поддержку изменений, к которым призывает Брюссель.

Оказывал давление на Януковича и Брюссель, требуя от официального Киева прекратить уголовное преследование бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко за ее переговоры по спорной газовой сделке 2009 года с Россией. В Брюсселе предупредили, что преследование Тимошенко может поставить крест на торговом соглашении, официальное подписание которого было запланировано на 29 ноября 2013 года в Литве. В качестве условия заключения договора Брюссель настаивал на освобождении Тимошенко из тюрьмы для прохождения лечения за границей. Выполнить это требование для украинских политиков оказалось делом непростым.

Igor Kruglenko Юлия Тимошенко

Ситуация в стране начала обостряться: 21 ноября парламент не проголосовал за освобождение Тимошенко для отправки ее на лечение, что означало невозможность выполнить требование ЕС. В тот же день правительство Януковича в отчаянии издало указ, призывающий к трехсторонним переговорам между Украиной, ЕС и Россией, чтобы решить все проблемы между конкурирующими блоками. Тем не менее даже тогда Янукович, похоже, не хотел отказываться от выбранного курса. В тот же день, когда парламент не одобрил освобождение Тимошенко, он подтвердил, что «альтернативы реформам на Украине и европейской интеграции не существует … Мы идем по этому пути и не меняем направления».

Кроме того, дальнейшему обострению поспособствовали и демонстрации на Майдане, которые активно освещались западными СМИ. На улицы Киева вышли тысячи, прежде всего жителей западных областей страны. Они протестовали — часто с применением насилия — против любого отступления от завершения соглашения об ассоциации с ЕС и призывали к большей демократии западного образца.

26 ноября 2013 года решимость Януковича по сближению с Брюсселем начала давать трещины. Хотя он и посетил прошедший в конце ноября саммит ЕС, соглашение об ассоциации подписано не было. Признавая, что Россия просила Украину отложить подписание, он снова призвал ЕС к дальнейшим переговорам по условиям соглашения. Янукович также попросил у Брюсселя существенную компенсацию за любые потери в торговле с Россией, если Украина пойдет на сближение с Брюсселем.

Наконец, украинский лидер вновь призвал к трехсторонним переговорам между Украиной, Россией и ЕС в попытке дипломатическим путем урегулировать все нерешенные вопросы и разногласия. Брюссель отказался участвовать в трехстороннем процессе и потребовал от Януковича немедленно подписать торговую сделку. Председатель Европейской комиссии Хосе Мануэль заявил, что ЕС не потерпит «вето третьей страны».

С этого момента украинская власть начала рассыпаться. Движение Евромайдана стало приобретать всё более «революционный» характер, тогда как США открыто раздували пламя оппозиции избранному президенту Януковичу. Несмотря на статью 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая призывает дипломатов «не вмешиваться во … внутренние дела», в декабре помощник госсекретаря США по европейским делам Виктория Нуланд открыто пришла на Майдан вместе с послом США. Они поощряли мирные протесты против избранного правительства, даже раздавая выпечку демонстрантам и силовикам.

Цитата из видео Как Нуланд госдеповскими печеньками евромайдан кормила Нуланд раздает печеньки на Майдане

В феврале 2014 года, когда дипломаты ЕС и США пытались выступить посредниками в вопросе передачи власти между активистами оппозиции и Януковичем, ситуация на улицах Киева продолжала ухудшаться. Столкновения между демонстрантами и ОМОНом все больше выходили из-под контроля, в результате чего погибло более 130 человек, в том числе 18 полицейских.

22 февраля 2014 года Янукович бежал из Киева, когда разъяренная толпа обыскала его официальную резиденцию. В тот же день украинский парламент освободил Януковича от его президентских полномочий, заявив, что он отстранил себя от власти и «не выполняет свои обязательства». Парламент назначил новые президентские выборы на 25 мая 2014 года, было сформировано временное правительство. Наконец, уступив требованиям ЕС, правительство освободило Тимошенко из тюрьмы. Полиция быстро изменила свою лояльность, заявив, что теперь она «на стороне народа». Военные и спецслужбы последовали их примеру, заявив, что не будут противиться воле граждан.

Россия выразила протест против насильственного свержения Януковича. Наблюдая за тем, как этнические украинцы при открытой поддержке США и ЕС вынудили демократически избранного Януковича уйти с поста, Путин перешел от дипломатии к другим вариантам обеспечения интересов России, зная, что ни у Вашингтона, ни у Брюсселя нет возможности помешать ему военными способами. 23 февраля, на следующий день после того, как украинский парламент принял меры против Януковича, в Севастополе вспыхнули пророссийские демонстрации. Спустя несколько дней, 27 февраля, российские войска без знаков отличия в масках взяли под свой контроль парламент Крыма и быстро заняли стратегические объекты по всему региону, не встретив значительного военного или гражданского сопротивления.

Большинство жителей полуострова, довольные выходом из состава Украины, вполне поддерживали приход России. По данным переписи 2001 года, 65% крымчан относили себя к этническим русским, украинцами же себя называли лишь 15,7%. По данным опроса 2008 года, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований, 63,8% жителей Крыма поддержали отделение от Украины и вхождение в состав России.

В серии опросов, проведенных ООН в период с 2009 по 2011 год, от 65 до 70% крымчан неизменно заявляли о своем предпочтении присоединиться к России. В частности, увидев, как НАТО использовало военную силу для поддержки отделения Косово от Сербии и превращения его в независимое государство, Путин мало беспокоился по поводу международных протестов против российских войск, нарушающих территориальную целостность суверенного государства, «оккупировав» Крым.

Путин также одновременно «разжигал» восстания этнических русских на востоке Украины. Демонстрации быстро переросли в боевые действия между самопровозглашенными республиками в Донецке и Луганске и правительством Киева. К 22 августа 2014 года Киев обвинил Россию в открытом вторжении на Украину. Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет. Российские войска, численность которых превышает 100 тыс. человек, в настоящее время «сосредоточиваются» вдоль границы Донбасса, вызывая опасения, что Россия может начать полномасштабное вторжение.

U.S. Army Europe Images ВСУ на Донбассе

Как несколько десятилетий назад предупреждал дипломат Джордж Кеннан в своей «Длинной телеграмме», «невротическое» мировоззрение России проистекает из «традиционного и инстинктивного чувства незащищенности» России в отношении своих границ. В частности, после «вторжения» России в Грузию Вашингтону и Брюсселю следовало подумать о том, что изменение статус-кво путем ассоциации Украины с ЕС в сочетании с обещаниями будущего членства в НАТО может подтолкнуть Россию на крайние меры. Вместо этого ЕС при поддержке США в значительной мере переоценил свои силы, что привело к дипломатическому фиаско с точки зрения стабильности в регионе.

Западу еще не поздно подумать о более сбалансированном дипломатическом подходе для восстановления более стабильной ситуации. У союзников по НАТО нет реальных военных вариантов для обеспечения защиты Украины. Более того, нет у них не только возможности, но и желания двигаться этим курсом. Напротив, можно было бы стряхнуть пыль с успешных дипломатических планов, благодаря которым во время Холодной войны был обеспечен нейтральный статус для Финляндии и Австрии, и адаптировать их для разрешения кризиса на Украине. В то время как Запад должен и далее давать понять, что Россия в случае вторжения заплатит ужасную цену в условиях экономических санкций, если она вторгнется на Украину, соответствующие заверения Москвы в том, что членства Украины в НАТО не будет, также должны быть частью решения.

В то же время Брюссель, Москва, Вашингтон и Киев должны найти способ обеспечить взаимовыгодные торговые отношения между всеми сторонами, вернуть в Донбасс мир, а также дать Западу, вынужденному смириться со свершившимся фактом «аннексии» Крыма, возможность сохранить лицо. На этот раз Брюссель не должен высокомерно отказываться от переговоров в рамках трех — или четырехстороннего процесса между всеми заинтересованными сторонами. Во многих отношениях Украине было бы лучше сегодня, если бы она никогда не начинала переговоры о статусе ассоциации с ЕС, но, можно надеяться, остается достаточно времени, чтобы собрать осколки с помощью более эффективной дипломатии, прежде чем разразится настоящая война.