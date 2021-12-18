Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров Москвы с Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

В соответствии с документом страны Североатлантического альянса обязуются исключить присоединение к военному блоку Украины. В свою очередь, Пентагон должен принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, входивших в СССР. Кроме того, НАТО должно отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Туркестана. Также Россия и альянс дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Читайте также: МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

Новость обсудили на страницах украинских политологов Юрия Дудкина и Александра Скубченко в социальной сети Facebook, а также в телеграм-канале «Бородатая бабушка». Многие указали на то, что главный вопрос в том, подпишут ли документ НАТО и США.

Army.mil Солдаты НАТО на Украине

«НАТО ещё Горбатому (Горбачеву. — О. П.) обещали при объединении Германии не лезть на восток, но этим жуликам-наперсточникам верить нельзя ни в чем», — отметил Sergey U.

«Именно поэтому РФ требует, чтоб этот договор был на бумаге, а не устно», — отметила ему Светлана Г.

«Договорятся. С какими-то оговорками, поправками и прочей лабудой. А возможно, и без выкрутасов подпишут. РФ с Китаем не просто договариваются, а можно сказать, объединяются. А это для них смерти подобно», — считает Роман Р.

«Это из серии мы вам предлагали, мы вас предупреждали. Сами виноваты, засекайте подлетное время», — добавил Валерий П.

«НАТО не подпишет это. Как и США», — предположила Вика М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Смысл же поторговаться. И тогда каждая сторона запишет себе плюс. Плюс наступление разрядки. Вопрос будет лишь компромисс или эскалация», — пишет Андрей Н.

«До лампочки эти бумажки. Если не будет политической воли в США на годы вперёд. Они много чего кому обещали», — отреагировал Дмитрий Н.

«Тут интересен итог этих переговоров, а не декларации», — написал Влад В.

«Всё там норм написано, для стартовой переговорной позиции. Программа максимум, торг начинается всегда с максимальных требований», — добавил Nonlinear equation.

«По тексту всё правильно написано, логично. Но самое важное, как всегда, написано между строк, а именно — ежели не подпишете сей документ, пеняйте на себя, раз не хотите гарантировать безопасность России, то и безопасность стран Европы тоже будет под вопросом и любая брошенная спичка, провокация может разжечь большой костёр войны. Ну и кому это надо, спрашивается, сидеть на пороховой бочке? Европейским странам точно выгоднее подписать бумагу и спать спокойно, для этого им нужно… послать подальше главного разжигателя войн в мире — США и гарантировать безопасность всех стран Европы, вот это было бы здорово. Но поскольку в сказки я уже не верю, то, к сожалению, импонентные европейские клерки сделают всё ровно наоборот и ещё на шаг приблизят мир к Третьей мировой войне. Когда они прозреют, будет уже поздно — пряничные аккуратные европейские домики сплющатся от радиации и Европу окутает серая пелена ядерного пепла. Последний шанс этого не допустить — всего лишь подписать эту… бумагу…» — подытожил Sergey S.

Читайте также: Россия объявила план для НАТО и США: минус Украина, Закавказье и Туркестан