Правильная идея Минтранса о переходе на электронные путевые листы и транспортные накладные в результате ненадлежащего исполнения грозит транспортным коллапсом сегменту крупногабаритных перевозок. А в дальнейшем может привести к значительным финансовым потерям для таких отраслей, как промышленность, ОПК, сельское хозяйство, поскольку именно предприятия этой сферы являются отправителями большинства негабаритных грузов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Автомобильные дороги находятся в федеральной, региональной, муниципальной собственности, а также в собственности физических или юридических лиц. До перехода на «Суперсервис 22» система работала следующим образом. По всем дорогам можно было ездить, если параметры транспортного средства не превышали разрешенных пределов, в случае с негабаритными грузами для проезда требовалось получать специальное разрешение.

Презентация Минтранса РФ Преимущества перехода на электронные путевые листы в «Суперсервис 22»

В зависимости от маршрута разрешения нужно было получать у балансодержателей дорог. Таких управлений в России со всеми филиалами больше 50. Признаться, дело это было не быстрое — по регламенту 15 рабочих дней. Отметим, что были управления, в которых, приложив некоторые усилия, через посредников процесс можно было сократить до 10 рабочих дней. В исключительных случаях время оформления сокращалось до нескольких дней, но были и такие ведомства, в которых на получение разрешения на проезд уходило до месяца и больше.

Получение разрешений усложнялось также из-за того, что перевозчик должен был доказать размеры и массу груза, из-за невнятности нормативной базы и из-за разницы в подходах от управления к управлению вновь требовались знакомые с этой казуистикой посредники. Сложившееся положение вещей восторга у участников процесса не вызывало, но позволяло планировать свою хозяйственную деятельность.

Летом 2020 года Минтранс поручил подведомственному учреждению ФКУ «Росдормониторинг» разработать электронную систему цифрового оформления перевозок на принципах единого окна. С момента ее запуска перевозчик, зарегистрировав личный кабинет, смог бы заявительным порядком в электронном виде оформлять транспортные накладные, путевые листы, разрешения для перевозки крупногабаритных грузов, а также спецразрешения для транспорта с опасным грузом.

Презентация Минтранса РФ Личный кабинет перевозчика

По замыслу чиновников перевод транспортных документов в цифровой формат сделает документооборот прозрачным для отправителей и получателей грузов, компаний-перевозчиков и контролирующих органов, включая ФНС, МВД и прочих участников процесса. А кроме того, позволит участникам перевозок экономить время и деньги на оформлении документации. Прекрасное начинание, скажет читатель. Так же поначалу подумали и транспортники, но вскоре жестоко разочаровались в новации.

Эксперимент провели с 1 по 30 октября 2020 года на территории Татарии, Краснодарского края, Москвы, Московской, Рязанской и Калужской областей. Далее «Суперсервис 22» летом 2021 года должны были запустить в полноценном режиме, а к 2024 году доработать и внедрить во всех регионах страны. Запуск перенесли на 4 октября, о чем в конце сентября и объявили, тут-то для перевозчиков негабаритных грузов наступила самая горячая пора.

Произошло следующее, по словам участников рынка, несмотря на то, что Минтранс объявил о том, что в переходный период будут действовать обе системы подачи заявок, подведомственный ему ФКУ «Росдормониторинг» разослал неформальный циркуляр, в котором запретил принимать документы в старом виде. 4 октября у транспортников появилась возможность завести в системе личный кабинет и приступить к получению документов по новым правилам. Ситуацию к лучшему это не изменило, в подавляющем большинстве случаев запросы не удовлетворяются.

Не удовлетворяются по банальнейшей причине, в систему не введены дороги, балансодержателями которых являются региональные управления. То есть можно получить разрешение на провоз негабаритных грузов по федеральным трассам, за которые отвечает создатель системы «Росдормониторинг», а дальше как повезет. Как неофициально сообщают представители транспортных компаний, казенное учреждение требует со своих подведомственных региональных управлений исчисляемую десятками миллионов рублей плату за внесение их дорог в электронную систему. Может быть, таким экстравагантным способом в ведомстве хотят окупить разработку электронной системы, но уж точно к заявленным Минтрансом целям такой способ к 2024 году их не приблизит.

Тем не менее полной остановки, несмотря на все усилия ответственных ведомств, не случилось. В силу известной присказки о «суровости российских законов, компенсируемой необязательностью их исполнения», грузоперевозки как-то осуществляются. Неофициальные возможности существовали при старой системе, и по крайней мере существуют и поныне, вот только расценки увеличились в разы. По разным оценкам, перевозчики в два раза подняли стоимость своих услуг. Способы также принципиально не поменялись, можно обратиться к тем, кто поможет надлежащим образом оформить груз, а можно заказать проводку автопоезда.

Дело в том, что в процессе доставки негабаритных и опасных грузов слишком много неизвестных: от контроля за параметрами груза до выбора маршрута. Например, транспортники шутят, что в Татарии воздух другой, пересекающие границу региона автопоезда сразу увеличиваются в массе. Подобные отклонения, как, впрочем, и ряд других нарушений, оборачиваются не только штрафами на сотни тысяч рублей, но еще большими потерями от простоя на штрафстоянках, которые могут исчисляться уже миллионами.

Nperevozki.ru Перевозка негабаритных грузов

Неудивительно, что многие склоняются к неформальным способам решения проблем. Опять-таки, по неофициальным оценкам, порядка 60% участников рынка перевозки осуществляют, соответственно, 40% приостановили свою деятельность. Призванная избавить отрасль от этих пороков инициатива Минтранса как минимум проблем не разрешила.

Теперь что касается промышленности и АПК. Уже сейчас из-за невозможности проложить маршруты оказались заморожены многие негабаритные перевозки, более того, у некоторых Госкорпораций их неформатные, но очень важные грузы оказались на штрафстоянках. Из-за вынужденных простоев срываются важные проекты, выросшие цены на перевозки в итоге отразятся на конечных потребителях. Сельхозпроизводители могут не успеть подготовится к севу, доставка неформатной техники становится нерентабельной, да и не везде ее можно провезти.

Транспортники, в целом положительно оценивая действия Минтранса, возникшие проблемы видят в непоследовательности регулятора. И в свою очередь предлагают на переходный период вернуть возможность регистрировать перевозки старым способом.