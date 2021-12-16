В Саратове рушатся исторические здания, одно за другим. Сначала ветшают — сыпется штукатурка, идут трещины. Затем идут малые обрушения и, наконец, фатальные. Дореволюционный облик центра города понемногу исчезает.

Руины. Гравюра

13 декабря рухнула стена двухэтажного дома на пересечении улиц Рахова и Большая Казачья. Это самый центр города, через арку — цирк, площадь Кирова и Крытый рынок. Обрушение произошло внезапно и попало на камеру проезжавшего мимо такси. Из-под падающей стены едва выбежали двое пешеходов, пострадал водитель припаркованной «Киа».

Здание было построено в конце XIX века. После пожара его, несмотря на интересный фасад, почему-то исключили из списка объектов культурного наследия. Дом уже расселили, шёл демонтаж.

В конце ноября произошло обрушение в нежилом корпусе доходного дома Яхимовича, являющегося памятником культурного наследия. Трёхэтажное здание в стиле модерн с кариатидами на фасаде больше века было украшением Саратова, но сейчас находится на грани полного обрушения. Реставрационные работы не ведутся.

В начале ноября сгорел дом купца Зейферта, известный также как гостиница «Россия». Здание расположено на проспекте Кирова — главной пешеходной зоне, «Саратовском Арбате». Оно построено в середине XIX века и уже пережило несколько пожаров, один из которых уничтожил башню с флюгером.

Весной 2021 года произошло обрушение стены доходного дома купца А. П. Медведева на улице Московской. Здание построили в конце XIX века, оно известно как Дом художника. Его отличает богатый декор и интересная история. В конце XX века объект находился на балансе Союза художников России, в последние годы — в частных руках.

Момент обрушения дома генерала Деникина в 2019 году попал на видео. Происшествие стало неожиданностью, к зданию подходил прохожий, но быстрая реакция спасла ему здоровье или, возможно, жизнь. Сейчас исторический объект почти полностью разрушен, однако власти обсуждают планы по его восстановлению. Перейдут ли от слов к делу — большой вопрос.

К примеру, роскошное здание 99-й школы, построенное в начале XX века к 300-летию Дома Романовых и напоминающее Зимний дворец в Санкт-Петербурге, признали аварийным ещё в 2005 году. С тех пор регулярно ведутся разговоры о реставрации, однако к работам не приступили до сих пор.

Список, разумеется, далеко не полный. Здания утрачиваются одно за другим, и многие — незаметно. Их не видят власти, не включают в перечень объектов наследия. Или «вовремя» из него исключают. Когда нет денег или желания заниматься реставрацией, а на участок есть претендент. И вырастают на месте старинных домов свечки точечной застройки, безвозвратно меняя облик города. Кто проконтролирует эти методы управления, сопоставит бумаги с фактическими объектами, изучит старые фотографии и обстоятельства утраты?

Конечно, Саратов — средний и непримечательный областной центр, до которого никому нет дела. Но до революции он был третьим по численности городом страны в границах современной России. В нём жили богатые купцы и крупная немецкая диаспора, появившаяся в регионе ещё во времена Екатерины Великой. И это нашло отражение в возводимых зданиях, которые получались хоть и скромнее столичных, но исполненными со вкусом и в гармоничных пропорциях. Где ещё, кроме столиц, есть такое наследие?

Wikipedia.org Управление Рязано-Уральской железной дороги в Саратове построенное в 1907—1914 гг.

Этот вопрос — федерального масштаба. Потому что в сильных и заботливых руках в Саратов способен стать архитектурной жемчужиной всей страны, туристическим центром и волжским курортом. Но сейчас, очевидно, город находится в руках немощной, близорукой или попросту невежественной власти.

Увы, сохранность архитектуры — лишь часть городских проблем. В 2010 году журналист Дмитрий Соколов-Митрич написал статью в «Русском репортёре» под заголовком «Саратов должен быть разрушен».

"В этом заголовке не пожелание, а прогноз: семь-девять лет дают Саратову местные строители и коммунальщики. Если за это время город не выйдет из пике, его будет дешевле разрушить и построить заново», — пояснил автор статьи.

Что ж, прогноз вышел пророческим.