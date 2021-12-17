ВМС США успешно провели испытание лазерного оружия высокой мощности в Аденском заливе. Маневры проводились 14 декабря десантным кораблем американских военно-морских сил Portland (LPD 27), который поразил«учебную цель на неподвижной поверхности».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

ВМС разместили в Twitter футуристические инфракрасные изображения, на которых видно лазер. На еще одной фотографии видны серьезные лица моряков в защитных очках в комнате управления.

Navy.mil Аденский залив

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Мы не знаем и НЕ ДОЛЖНЫ знать о 99% всех технологий, которые есть у наших военных. Эта лазерная технология — новость 90-х годов», — пишет MichaelAnderson64.

«Почему Америка чувствует необходимость рекламировать наши технологии? Держите это специальное оружие в секрете, насколько это возможно, и другие страны не будут думать, что оно у нас есть», — советует Tacotaster.

«Это называется военной демонстрацией доминирования, которая чаще всего отпугивает тех, кто хотел бы захватить Америку путем сдерживания. В этой истории нет больше раскрытия какой-либо технологии, кроме той, которую каждый может купить в интернете в виде лазерной указки», — отвечает Rickbabbles.

«Нет, это для того, чтобы наши враги тратили триллионы долларов и огромное количество времени и других ресурсов, пытаясь сохранить паритет, если они не могут получить превосходство…» — указывает MyDog'sHumanDaddy.

«Значит, мы открыто делимся информацией о военных технологиях? Чтобы напугать конкурентов? Чтобы привлечь интерес общественности и тем самым получить больше бюджета? Кажется справедливым предположение, что мы никогда не узнаем о новейших технологиях, пока им не исполнится несколько лет», — размышляет displayname2254.

«Всё, что я хочу знать, засекречено. Как долго лазер должен был работать, чтобы уничтожить цель? Каковы были последствия для цели? Какова дальность действия? Как дождь, туман или брызги влияют на его работу?» — задается вопросами fedor_josef_brosevich.

Цитата из к/ф «Звездные войны». реж Джордж Лукас. США Лазерное оружие

«Пока вашими вооруженными силами управляют ЛГБТ, вы будете слабее своих конкурентов. Прискорбно, но это правда», — уверен displayname2254.

«Основное назначение этого устройства — создавать радугу для военных мероприятий, посвященных гордости и разнообразию ЛГБТ…», — иронизирует wheels04.

«Это будет так красиво! И это объясняет, почему это тестирование длится так долго», — подшучивает в ответ azr61.

«Его применение в реальных условиях ограничено из-за погоды и влажности воздуха. Вы можете быть уверены, что именно в это время враг будет атаковать. Возможно, лазеры можно будет использовать для ослепления оптических датчиков распознавания/прицеливания ракеты», — считает KarlHungus00.

«А сколько лазерного оружия было оставлено нами в Афганистане для того, чтобы его нашли китайцы?» — интересуется RoadRunner57.

«Китай скоро получит чертежи этой лазерной технологии, демократы ежедневно продают эту нацию!» — возмущается timbcktwo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократия

«Другие новости: Китай успешно испытал противолазерное оружие в пятый раз», — иронизирует whatname?673.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября американская корпорация Lockheed Martin объявила о передаче ВВС США первых высокомощных боевых лазерных установок воздушного базирования AHEL.