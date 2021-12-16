Законопроект, уточняющий порядок выхода российского Центробанка из капитала санированных банков, принят в третьем чтении. Как сообщает ТАСС, законопроект предусматривает поправки к закону о замене ставки LIBOR на специальную ставку Банка России, которая применяется к кредитным организациям в случае неисполнения в установленный срок предписаний об устранении нарушений. Сейчас выход ЦБ РФ из капитала банка после его финансового оздоровления предполагает продажу акций на торгах: в случае наличия единственного покупателя, акции реализуются по внеконкурсным процедурам. После вступления в силу поправок акции могут не только реализовываться в форме прямой продажи, но и, по словам главы юридического департамента ЦБ РФ Алексея Гузнова, путем слияния и присоединения: акции санированного банка, принадлежащие Банку России, могут конвертироваться в акции другого банка. Кроме того, другими поправками — к закону «О несостоятельности» (банкротстве) — Центробанк будет наделен полномочиями по принятию решения о реорганизации банка, в отношении которого применялись меры по предупреждению банкротства, в форме слияния или присоединения с юрлицом, отвечающим критериям, определенным советом директоров Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Издание напоминает также, что сейчас ставка LIBOR используется Банком России для принятия решения о максимальном размере процентной ставки, вводимой в качестве ограничения на величину процентной ставки, которую кредитная организация определяет в договорах банковского вклада, заключаемых (пролонгируемых) в период действия ограничения. Одной из тенденций развития регулирования на финансовых рынках является прекращение использования ставки LIBOR в качестве базовой. Закон предусматривает замену ставки LIBOR ставкой, рассчитываемой Банком России для целей соответствующей нормы. Предполагается, что максимальный размер процентной ставки, вводимой в качестве ограничения, не может быть меньше двух третей процентной ставки по привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в соответствующей валюте и по сроку привлечения. Для обеспечения единообразных подходов к применению механизма к банковским продуктам в разных валютах аналогичная замена предусмотрена в отношении ключевой ставки Банка России, которая используется при ограничении ЦБ процентной ставки кредитной организации по вкладам в рублях. Этот подход, как отмечается в пояснительной записке, является одновременно рыночным и в достаточной степени прозрачным: Банк России будет ежемесячно рассчитывать процентные ставки в рублях, долларах США и евро (при наличии соответствующих операций на рынке) с учетом сроков привлекаемых средств в рамках различных банковских продуктов. Предполагается, что эти новшества обеспечат переход на новые «безрисковые индикаторы» в России, рассчитываемые Центробанком из средневзвешенных процентных ставок по привлеченным российскими банками вкладам в различных валютах.

9 декабря «Интерфакс» сообщал, что поправки об уточнении порядка выхода ЦБ РФ из капитала банков после их финансового оздоровления были внесены ко второму чтению законопроекта о замене ставки LIBOR на специальную ставку Банка России и не являлись предметом рассмотрения в первом чтении. Речь идет о банках, в санации которых участвует Фонд консолидации банковского сектора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Напомним также, что в январе этого года Минэкономразвития вернулось к «забытому» законопроекту, ограничивающему государство, банки с госучастием в возможностях покупки финансовых организаций. Как отмечало тогда издание РБК, законопроект поступил в Минфин еще в 2019 году и был согласован. Минэкономразвития доработало его и внесло на рассмотрение в правительство. Таким образом, предполагалось сократить долю участия государства на финансовом рынке, в том числе путем продажи Центробанком санированных банков. Как сообщалось в пояснительной записке к законопроекту, доля государства на банковском рынке в 2018 году достигла 70%. По данным Ассоциации банков России (АБР) на 1 октября 2020 года, доля госбанков в активах сектора составляла 74%. С одной стороны, эксперты говорили, что рост доли государства в банковском секторе в большей степени обусловлен чисткой Центробанком банковского сектора: Банк России мог брать на свой баланс санируемые банки. С другой, по оценке, которую приводил директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин, на санируемые банки, подконтрольные ЦБ, приходится лишь 3% активов системы. Тем не менее предполагалось, что в первую очередь доля государства может быть снижена за счет продажи таких банков, где собственником сейчас является Центробанк, а доработанный Минэкономразвития документ, как говорил замминистра экономического развития Илья Торосов, является важным для создания «оптимальных условий развития конкуренции в финансовом секторе». Между тем документ все же предполагал возможность вхождения госструктур и госбанков в капитал финансовых организаций в случае распоряжения президента или правительства, например, если зайдет речь об организациях, на которых наложены санкции США или других стран. Не исключалась для государства и возможность инвестирования в такие банки, например, покупка акций и долей в финансовых компаниях на средства пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Подобная мера предполагалась при включении приобретенного актива в паевой инвестиционный фонд. Кроме того, предусматривалось то, что Центробанк по-прежнему сможет входить в капитал финансовых организаций для санации, но срок владения активом не должен будет превышать пять лет с момента приобретения. Продлить же срок возможно будет только по решению президента. В Банке России идею Минэка не поддерживали, говоря о том, как сообщало РБК, что «обязанность продать банки в строго установленное время может оказать негативное влияние на цену продажи». Хотя представитель Минэка отмечал, что в данном случае речи об ограничении сроков для уже попавших на санацию банков не идет. Профучастники рынка тоже отнеслись к подобным поправкам скептически, мол, законопроект не даст как таковых больших сдвижек, по сути, являясь практически бесполезным.