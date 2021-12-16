Очень часто в общественно-политическом дискурсе, СМИ, монографиях и статьях можно увидеть понятие «косовская проблема». Но дело в том, что под этим термином понимается разное. Для кого-то это тождественно понятиям «косовский конфликт» и «война в Косово». Некоторые, в особенности западные СМИ, используют это словосочетание в значении «проблема признания Косово». Для других же это проблема нелегитимного отчуждения территорий. То есть понятие «косовская проблема» существует, однако конкретного определения у неё нет. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Адам Стефанович. Бой на Косове. 1870

Tobias Kienze Призрен. Косово

В международных отношениях существуют два противоположных подхода к решению данной проблемы — их можно назвать «парадигма интересов» и «парадигма международного права». В первом случае каждый исходит из своих интересов (или интересов кого угодно) и делает что угодно ради их достижения, в том числе посредством применения силы. Парадигма международного права подразумевает наличие общих норм и принципов и их выполнение вне зависимости от интересов какого-либо государства. Применение силы возможно лишь в крайних случаях, прописанных в международно-правовых документах.

В современных реалиях эти две парадигмы смешались, и некоторые страны пытаются превратить международное право в инструмент влияния. Однако несмотря на критику ООН, международное право — фундаментальная основа взаимодействия стран на мировой арене.

Анашкин Сергей ИА Красная Весна ООН

Как недавно заявил президент России Владимир Путин, «главный международный институт — Организация Объединенных Наций — остается для всех непреходящей ценностью, во всяком случае сегодня». Исходя из парадигмы международного права, косовская проблема — проблема, появившаяся в связи с намеренным нарушением международного права.

Во-первых, обвинения в адрес СРЮ в гуманитарной катастрофе и геноциде были бездоказательны — до сих пор, на протяжении более двадцати лет доказательства совершенного по отношению к албанцам «геноцида» так и не были предоставлены. Намерение сделать это озвучил в мае 2021 г. вновь занявший кресло премьер министра сепаратистского Косово Альбин Курти, однако и в его случае дело пока ограничивается

AgronBeqiri Альбин Курти

только грозными заявлениями.

Во-вторых, Армия освобождения Косово финансировалась извне, ее активно поддерживали материально и финансово некоторые заинтересованные страны. Также стоит учесть прямую силовую интервенцию НАТО в 1999 году, что означает фактическое вмешательство в дела другого государства в нарушение Устава ООН.

В-третьих, косовские албанцы оперируют международным принципом «равноправия и самоопределения народов», но он трактуется неправильно. В Декларации о принципах международного права есть трактовка, которая требует«незамедлительно положить конец колониализму, проявляя должное уважение к свободно выраженной воле заинтересованных народов, а также имея в виду, что подчинение народов иностранному игу, господству и эксплуатации является нарушением настоящего принципа». То есть речь о колониях, освобождающихся из-под власти метрополий. В некоторых случаях еще говорят о народах, чьи права нарушаются на территории какого-либо государства (угнетение). Тем не менее это не подходит к СРЮ, поскольку косовские албанцы как национальное меньшинство пользовались широкими полномочиями.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Косовский Албанец

Еще данный принцип трактуют как свободу суверенных государств на определение внутреннего политического строя, социального строя и экономического устройства, что также отмечено в Хельсинском заключительном акте. Если рассматривать трактовку косовской стороны — о самоопределении как о новом государстве, то стоит напомнить всем сторонникам Косово, что албанское государство уже существует, то есть албанцы реализовали все возможные права на самоопределение. Также стоит акцентировать внимание на том факте, что принципы ООН работают в совокупности — то есть нельзя выбрать понравившийся принцип и исходить исключительно из него, забыв об остальных. Смысл в том, что один принцип ни в коей мере не уменьшает значения другого, что закреплено в Декларации о принципах международного права.

В-четвертых, СРЮ допустила ошибку, позволив интернационализировать конфликт и согласившись на переговоры в Рамбуйе в феврале-марте 1999 года, которые велись не под эгидой ООН, а под эгидой США, что опять же нарушает международное право, поскольку ООН — центр для согласования действий наций по поддержанию мира, тем более что против СРЮ выдвигали серьезное обвинение в этнических чистках албанского населения. Соглашение в Рамбуйе сербская сторона не подписала, поскольку США в последний момент переиграли все, добавив новые условия. Получилась очень интересная ситуация — косовские албанцы подписали его сами с собой.

Говоря о международном праве, нельзя не затронуть Резолюцию СБ ООН №1244 — правовую основу урегулирования конфликта. Тем не менее о ней на Западе все будто бы дружно забыли, вначале попытавшись заменить ее планом Мартти Ахтисаари в 2007 году, а потом вообще грубо нарушив ее признанием независимости Косово в 2008.

Johannes Мартти Ахтисаари

Она безусловно подтверждает территориальную целостность Сербии, однако в ней есть моменты, которые можно двояко трактовать: в резолюции содержатся ссылки на «Соглашение в Рамбуйе» применительно к вопросам об установлении существенной автономии и самоуправления и о будущем статусе Косово. Также формулировки «принимая во внимание соглашение Рамбуйе» и «при всестороннем учете соглашений Рамбуйе» снова не дают четкой картины, как конкретно применять это соглашение в контексте Резолюции 1244, с учетом того, что соглашение в Рамбуйе не является действительным с точки зрения международного права по некоторым пунктам.

Во-первых, сербская сторона его не подписала. Во-вторых, на переговорах на сербскую делегацию оказывали давление и угрожали начать военную операцию (согласно статье 52 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г., соглашение, подписанное под угрозой применения силы, является ничтожным). То есть даже если бы это соглашение было подписано, то оно бы не являлось действительным, тем более что переговоры велись не под эгидой ООН. Стоит также обратить внимание на то, что соглашение в Рамбуйе является документом СБ ООН, которым оно стало только 7 июня 1999 года (за три дня до принятия Резолюции 1244, хотя само соглашение косовская сторона подписала сама с собой еще 18 марта 1999 г.), после того как, постоянный представитель Франции при ООН направил письмо на имя Генерального секретаря ООН с просьбой распространить текст письма и приложения к нему (где как раз был текст соглашения в Рамбуйе) в качестве документа Совета Безопасности. Еще одним опасным моментом является термин «существенная автономия», который тоже непонятно как трактовать, так как не определены полномочия центра (Белграда) и его автономного округа (Косово и Метохии).

Cartographer of the United Nations Карта Косово

Резолюция №1244 — само по себе очень интересное правовое явление, поскольку она была принята после военной агрессии — вместо возвращения к довоенному статус-кво. Ее бесспорным достоянием является подтверждение территориальной целостности СРЮ, однако она таит в себе некоторые опасности, которые стоит принимать во внимание, апеллируя к ней.

Таким образом, само появление «косовской проблемы» с точки зрения международного права нелегитимно, от чего и нужно отталкиваться сербским властям при решении данного вопроса. Тем не менее сербские власти уже допустили значительные ошибки — такие, как, например, подписание Брюссельского и Вашингтонского соглашений. Нынешняя ситуация говорит о том, что чаша весов склонилась на сторону Косово, поскольку за Косово стоит все западное сообщество, а Сербия все чаще идет на уступки, поскольку у Запада есть приманка в виде европейской интеграции.

Многие прогнозируют вариант с обменом территориями между Косово и Сербией с албанским и сербским большинством соответственно и дальнейшим взаимным признанием друг друга, однако против данного плана выступает Запад. Нынешняя сербская власть не раз заявляла, что хочет решить вопрос с Косово в ближайшее время, что тоже играет на руку Западу. Действующую сербскую власть обвиняют в уступках и нежелании обсуждать вопрос Косово с сербской общественностью, которая не поддерживает действия правящего режима, идущие вразрез с международным правом и в нарушение Резолюции СБ ООН №1244.

U.S.Navy Солдаты НАТО в Косово

Возможно, Белград вновь вернется к позициям международного права, но это вряд ли сделает нынешнее сербское руководство. Исходя из действий сербских властей и Запада, решение данной проблемы в настоящий момент не будет лежать в нормах и принципах международного права — превалирует парадигма интереса. Тем не менее всегда существует возможность возвращения в правовое поле. Интересы государств всегда были и будут, но грубые нарушения международного порядка и его принципов не должны быть позволены никому, поскольку это приведет к полному разрушению системы международных отношений.