Решение Гомельского областного суда в Белоруссии приговорить к 18 годам колонии усиленного режима белорусского блогера Сергея Тихановского стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 15 декабря в социальной сети Facebook.

Константин Маковский. Узник (фрагмент). 1882

«Значит, его жена ещё 18 лет будет считать себя президентом Белоруссии», — издевается Олег З.

Многие пользователи оказались шокированы решением белорусского суда. Гражданам кажется, что столь длительный срок заключения — избыточная мера в отношении блогера-оппозиционера.

«Жесть! 18 лет — это очень много! Не каждому за убийство столько дают! Ужас, что творится», — написала Ольга Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что сколь бы грязную политическую игру ни вёл Тихановский, всё равно удивительно видеть срок заключения больший, нежели у отдельных убийц.

«Ой, а вот это зря! Даже убийцам меньше дают. Тут дело попахивает политической местью! Недостойно главе государства так поступать со своими оппонентами», — поделилась своим мнением Юлия З.

Часть людей полагает, что политическая обстановка в Белоруссии накалена как никогда, поэтому глупо ждать, что такое жёсткое решение суда не найдёт радикального отклика в стане оппозиционеров.

«Лукашенко, повлиял ли он на решение или нет — неважно. Ему данный приговор может самому стать приговором. Если он всех политических оппонентов так жёстко мочит, то в момент слабости его просто на части разорвёт его же окружение. Радикализм чреват, что он порождает такую же ответную реакцию. Тому же Навальному в России всего три года отвесили, так он только рад. Выйдет полностью легализованный и помудревший, да ещё и молодой к тому же», — отмечает Алексей П.

(сс) Паўлюк Шапецька Сергей Тихановский

Ряд пользователей указывает на то, что Лукашенко, если и берёт с кого-то пример, то явно не с гуманистов, а к примеру, с Соединённых Штатов Америки, которые устраняют неугодных самыми изощрёнными способами.

«Ну, в контексте того, что Ассанжу, который просто рассказывал правду, светит 175 лет в американской тюрьме, то эти жалкие 18 лет должны казаться приверженцам западного образа мышления жалкой попыткой Белоруссии казаться такой же крутой, как и США. Вот если бы Тихановского приговорили к расстрелу из миномёта, тогда да, переплюнули бы всех», — пишет Андрей Б.

Отдельные комментаторы убеждены, что белорусское общество не оценит такого политического жеста, который продемонстрировало руководство страны, что может стать угрозой для государственности из-за действий внешних сил.

«Лукашенко совсем в разнос пошёл. Конечно, он пытается удержаться у власти, бьёт по конкурентам буквой закона, но жизнь не подчинена Гомельскому областному суду. Если президент хочет единства своей нации, то ему следует быть не только жёстким, но и милосердным, а ещё лучше справедливым. Иначе несправедливость со стороны представителей власти рано или поздно сделает врагов народа лучшими друзьями этого самого народа, потому что угнетаемый захочет вцепиться в горло угнетателю», — считает Геннадий В.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

Напомним, 14 декабря агентство БелТА сообщило, что белорусский блогер Сергей Тихановский приговорён Гомельским областным судом к 18 годам колонии усиленного режима. Осужденному инкриминировали организацию массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, а также организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.