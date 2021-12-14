Глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер на конференции «Финтех», организованной изданием «Ведомости», как сообщает ТАСС, рассказал о результатах проводимого опроса физлиц на предмет готовности доверия биометрическим сервисам. Более 70% опрошенных граждан, по его словам, готовы предоставлять биометрические данные: голос, отпечатки пальцев, снимок лица. Сколько человек приняло участие в опросе, а также его другие характеристики (возраст, пол, место жительства, дата опроса) не сообщаются. Именно биометрические сервисы в течение ближайших нескольких лет, по мнению представителя Visa, будут способствовать развитию платежных систем.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Sberbank.ru Сервис по оплате школьного питания по биометрическому отпечатку ладони «Ладошки» , реализуемый при поддержке ПАО Сбербанк

Правда, развитию безналичных расчетов мешают расчеты наличностью. Как подчеркнул Бернер, для безналичных платежей Visa в России главным конкурентом являются наличные расчеты, примерная доля которых 50%. Но технологии, которые российские банки вместе с платежными системами и Центробанком внедряют на рынке, по его мнению, позволяют российскому рынку «идти максимально быстро». Отметил представитель иностранной платежной системы и то, что локомотивами развития финансовых технологий в России в отличие от других стран являются банки, но здесь же на рынок выходят и крупные технологические компании (Яндекс, Mail), а также страховые компании.

В свою очередь о международных цифровых трендах на финансовых рынках говорится в проекте об основных направлениях цифровизации финансового рынка в предстоящие три года, размещенном на днях российским Центробанком для обсуждения профсообществом. Как отмечается в документе, само по себе активное развитие дистанционных технологий в последние несколько десятилетий изменило потребности и ожидания пользователей финуслуг, а пандемия увеличила спрос на сервисы, предоставляющие услуги в удаленном режиме. 68% пользователей финансовых услуг в мире отметили, что COVID-19 повысил их ожидания от цифровых возможностей компаний, а опрос, проведенный консалтинговой компанией PwC, показал, что 61% руководителей банков по всему миру признают, что успешные модели развития подразумевают переход к концепции удовлетворения разнообразных потребностей клиента.

Электронные услуги

Собственно участники финансового рынка ускорили переход к новым бизнес-моделям. В целом в мире использование дистанционных банковских услуг увеличилось на 23%, а мобильных банковских приложений — на 30%. При этом потребителей интересуют расширенные опции услуг, охватывающие все сферы жизнедеятельности, получить которые, как сообщается в Проекте, можно было бы без повторного прохождения авторизации и введения личных данных. Таким образом финансовые организации адаптируются к этим потребностям, предлагая сервисы, в которых интегрированы финансовые услуги и нефинансовые продукты. В общем и целом речь идет об экосистемах.

По оценке экспертов McKinsey, которые приводит ЦБ РФ в своем документе, к 2025 году на экосистемы придется приблизительно 30% от глобального ВВП (60 трлн долл. США). В центре таких экосистем находятся крупные ИТ-компании или банки, обладающие доступом к большим массивам данных о своих клиентах и наиболее продвинутым технологическим решениям. В результате их партнерства или приобретения компаний из различных отраслей пользователи получают индивидуальные предложения услуг, бесшовно встраиваемых в сервисы экосистем. Так, 7 из 10 крупнейших по рыночной капитализации компаний (Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft и Tencent) создают экосистемы. Строят их и традиционные банки, которые в свою очередь предлагают нефинансовые услуги. При этом, по оценке консалтинговой компании Accenture, банковский сектор лучше других готов к созданию экосистем. 88% руководителей банков в мире считают, что создание экосистемы повысит уровень взаимодействия с пользователями, а 89% — что экосистемы, ориентированные на клиентов, являются основным фактором создания стоимости в банковском секторе.

Однако, экосистемная модель бизнеса порождает и риски по ограничению конкуренции на рынке как среди поставщиков услуг, пользующихся технологической инфраструктурой таких организаций, так и их клиентов. Как говорится в проекте, «появляются риски «экосистемного рабства» — формирования экономических, технологических и ментальных барьеров для свободного перемещения средств потребителей и выбора ими предложений других поставщиков», что увеличивает разрыв между крупными и небольшими поставщиками. Для развития конкуренции и исключения доминирования игроков, у которых накоплены большие массивы клиентских данных, а также для создания возможности свободного выбора потребителями финансовых и нефинансовых продуктов в мире активно развиваются механизмы обмена данными с применением открытых API. Концепция такого открытого банкинга предполагает предоставление третьим сторонам возможности запрашивать, получать и анализировать данные с согласия клиента, интегрировать различные приложения и сервисы, тем самым повышая качество клиентского обслуживания и увеличивая ассортимент продуктов и сервисов для граждан и бизнеса. Прогнозируется, что мировой рынок открытого банкинга к 2026 году достигнет 43,15 млрд долл. США (при среднегодовом темпе роста — 24,4% с 2019 года).

StockSnap Банкинг

Следующим этапом развития открытого банкинга становится концепция открытых финансов, в рамках которой сторонние поставщики могут получать доступ не только к банковским данным, но и к информации по различным финансовым продуктам, например сбережениям, ипотеке, пенсиям, инвестициям и страховым полисам, и, соответственно, предлагать разнообразные финансовые сервисы. Между тем, обращает внимание регулятор российского финрынка, подобный подход и инструменты применимы и уже используются также в других отраслях экономики. В ближайшем будущем именно эффективное использование новых цифровых технологий, как отмечается в документе, будет определять международную конкурентоспособность как отдельных компаний, так и государств, формирующих инфраструктуру и правовую среду для цифровизации. При этом наиболее перспективными технологиями, используемыми в процессе цифровизации услуг, по данным опроса участников финансового рынка, являются мобильные технологии (73% респондентов), открытые API (64%), искусственный интеллект и машинное обучение (64%), облачные технологии (58%) и чат-боты (54%).

Вместе с тем для потребителей при выборе поставщиков услуг важными обстоятельствами является безопасность личных данных и доверие к бренду. Говоря о безопасности, Центробанк планирует внедрять технологии в сфере регулирования и надзора, что позволит не только оптимизировать текущие процессы и повысить эффективность надзорной и регуляторной деятельности, но и автоматизировать часть процессов, сократить затраты и нагрузку как на поднадзорные организации, так и на Банк России. Работа будет вестись, в том числе по таким направлениям, как SupTech (Supervisory Technology) и RegTech (Regulatory Technology). Первое подразумевает технологии, используемые регуляторами для повышения эффективности контроля и надзора за деятельностью участников финансового рынка. Второе — технологии, используемые финансовыми организациями для повышения эффективности выполнения требований регулятора. До 2023 года в рамках повышения эффективности деятельности Банк России намерен внедрить в том числе искусственный интеллект; обработку естественного языка; роботизацию; чат-боты; биометрию; технологии сбора, обработки, хранения и визуализации данных. Собственно, обеспечение высокого качества аутентификации клиентов при удаленном предоставлении финансовых услуг с помощью в том числе этих технологий, и есть часть плана по информационной безопасности. Для финансовых организаций создадут пра­вовую, технологическую и методологическую основы повышения качества аутентификации клиентов при удаленном предоставлении финансовых услуг, что позволит Банку России полу­чать объективные данные о надлежащем выполнении финансовыми организациями требований информационной безопасности аутентификации клиентов, в том числе биометрической.

Для сокращения же несанкционированных операций, реализованных с применением методов социальной инженерии, а также для обеспечения доверия потребителей к предоставляемым финансовым сервисам планируется реализовать комплекс правовых, организационных и информационно-про­светительских мероприятий. В первую очередь — это широкая социальная реклама. Предполагается также сформировать правовые подходы к снижению ответственности потребителей финуслуг и их защиты от рисков и потерь за счет развития специальных страховых продуктов. Кроме того, ЦБ РФ планирует внедрить институт киберучений как основной механизм стресс-тестирования при осуществлении надзора в части оценки киберрисков. Оценка защищенности и возможности противостоять кибератакам может проводиться на базе информационной инфраструктуры (киберполигона) Банка России. Предполагается, что базе такого «полигона» может быть организован «КиберКурс» для получения практических навыков по противостоянию кибератакам на финсферу для студентов и специалистов служб информационной безопасности денежно-кредитных организаций. Напомним, по оценке Сбербанка, озвученной зампредом правления Станиславом Кузнецовым на посвященном кибербезопасности SOC-Форуме, дефицит кадров в России в сфере информационной безопасности составляет не менее 20 тысяч человек.

Sberbank.ru Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов

Но еще большая кадровая катастрофа, по его словам, в преподавательском составе. Для того чтобы быстрее решить проблему кадрового голода, по мнению Кузнецова, сегодня фокус должен быть сосредоточен на подготовке «большого отряда» преподавательского состава.