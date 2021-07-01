В некоторых странах суд используется в качестве инструмента для ускорения процесса «озеленения» и придания устойчивости экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Молодежь на защите климата

Тенденция обращаться в суд за защитой своих климатических прав набирает обороты. Ответчиками становятся не только компании, но и целые правительства, а эпидемия зеленого правосудия распространилась не только на родину идеи всемирной климатической устойчивости — ЕС, но и на Великобританию и Австралию.

В частности, в Австралии отмечается рост числа судебных разбирательств, связанных с изменением климата, против австралийских государственных структур. Большинство этих претензий связаны с оспариванием административных решений в отношении экологических разрешений в отраслях с интенсивным выбросом вредных веществ. Например, в 2020 году студентка Кэтлин О'Доннелл подала коллективный иск против австралийского правительства и двух государственных должностных лиц от имени розничных инвесторов в австралийские облигации. В иске утверждается, что австралийское правительство не раскрыло инвесторам в соответствующих документах информацию о существенных рисках, вызванных изменением климата.

В октябре 2021 года Федеральный суд Австралии по делу Кэтлин О'Доннелл против правительства Австралии принял заявление, в котором утверждается, что правительство ввело и продолжает вводить в заблуждение граждан, не раскрывая определенные физические риски и переходные риски, связанные с изменением климата, для долгосрочных инвестиций в соответствующих документах, раскрывающих информацию. В случае успеха это дело может иметь серьезные последствия для стандарта раскрытия информации, требуемого эмитентами облигаций и других финансовых продуктов, включая правительства и корпорации, а также соответствующими должностными лицами.

Манифестация «За климат»

Не остаются равнодушными к вопросам климата и австралийские школьники, которые также через своих представителей пользуются услугами суда для решения климатических проблем. В сентябре 2020 года восемь молодых людей со всей Австралии, действуя через юристов Equity Generation (юридической компании, специализирующейся в области австралийского законодательства об изменении климата), подали групповой иск против федерального министра окружающей среды, утверждая, что у министра есть полномочия для принятия таких решений, которые позволят избежать нанесения ущерба окружающей среде в будущем, связанного с выбросами углерода. Конкретно речь шла о проекте расширения угольной шахты в штате Новый Южный Уэльс (проект расширения Викери). В случае утверждения проекта выбросы углерода составят 100 миллионов тонн в течение следующих 25 лет, что еще может усилить климатический кризис.

Федеральный суд Австралии установил, что министр окружающей среды обязан действовать предельно осторожно, дабы не причинить вред молодым людям при осуществлении своих полномочий по утверждению нового угольного проекта. Федеральный суд не скупился на эпитеты в тексте одного из своих решений:

«Трудно охарактеризовать одной фразой то опустошение, которое представлено в этом исковом заявлении . Австралия будет потеряна, и мир, каким мы его знаем, тоже исчезнет. Физическая среда будет более суровой, более экстремальной и разрушительно жестокой. Что касается человеческого опыта — качества жизни, возможности приобщиться к сокровищам природы, способности расти и процветать, — все будет значительно сокращено. Жизни будут оборваны. Болезни будут гораздо более частым явлением, а хорошее здоровье будет сложнее сохранить. И всё это не станет следствием ошибок природы. Во многом это будет вызвано бездействием нынешнего поколения взрослых».

Из Австралии переместимся в дружественное ей королевство, тесно связанное историей, культурными традициями и экономическими связями — в Великобританию.

25 ноября 2021 года три молодых климатических активиста — Адетола Стефани Онамаде, Марина Трикс и Джерри Амоквандо — при содействии благотворительной организации Plan B Earth обратились в Верховный суд с просьбой рассмотреть дело, в котором они обвиняют премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также его казначея Риши Сунака и министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенга в том, что они не предприняли реальных действий в поддержку собственного плана страны по нулевым выбросам. Молодые люди заявляют, что лидеры нарушают не только их право на жизнь как британских граждан, но и их право на семейную жизнь, которое, как они утверждают, распространяется и на их родственников за границей (в Нигерии, Тринидаде и Тобаго, Гане и Мексике). Причиной подачи иска стало особое внимание со стороны британского правительства к проектам по ископаемому топливу, включая угольную шахту на северо-западе Англии, открытие которой находится на рассмотрении, и разведку нефти в Северном море. Молодые люди считают, что таким образом правительство обманывает их, финансируя климатический кризис через добывающие проекты, которые загрязняют их земли, их воды и их воздух.

Conservatives.com Лидер Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон

Буквально на днях, 8 декабря 2021 года, климатические активисты, включая бывшего работника нефтеперерабатывающего завода, обвинили правительство Великобритании в незаконном субсидировании производителей ископаемого топлива с помощью налоговых льгот, которые подрывают его климатические цели. Группа заявляет, что правительство Великобритании потратило 13,6 миллиарда фунтов стерлингов на субсидирование нефти и газа в период с 2016 по 2020 год, что никак не согласуется с Парижским соглашением, которое обязывало мир попытаться ограничить глобальное потепление до 2 градусов по Цельсию. Большая часть денег была субсидирована в виде налоговых льгот при разведке и добыче нефти и газа. Истцы утверждают, что это противоречит правительственной политике «максимального восстановления экономики» и целям Великобритании по нулевым чистым выбросам к 2050 году.

И, наконец, посмотрим, что происходит в сфере климатического права в Евросоюзе — родине мировой климатической повестки. В мае 2020 года экологические неправительственные организации (включая Fridays For Future) от имени группы молодых активистов подали ряд судебных исков, что привело к постановлению конституционного суда Германии о том, что в закон страны о защите климата необходимо внести поправки, включающие более высокие цели по сокращению выбросов CO 2 . 24 июня 2021 года парламент Германии принял соответствующую поправку к Закону о защите климата. Теперь молодые люди со всей Германии привлекаются НПО для того, чтобы массово возбуждать аналогичные дела против местных властей.

По данным Исследовательского института Grantham по изменению климата и окружающей среде Лондонской школы экономики, во всем мире количество судебных дел, связанных с изменением климата, с 2015 года увеличилось более чем вдвое. В период с 1986 по 2014 год было подано чуть более 800 дел, но, согласно последнему отчету, опубликованному в июле, с момента подписания Парижского соглашения в 2015 году было возбуждено более 1000 дел.