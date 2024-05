Несколько часов назад завершилась церемония награждения The Game Awards 2021 — своеобразный «Оскар» от мира видеоигр и одно из самых важных событий в индустрии за год. На ней не только отметили заслуги особо отличившихся разработчиков, но и рассказали о главных новинках будущего года. Корреспондент ИА REGNUM все четыре часа следил за трансляцией события и собирал в одной заметке все самые важные моменты с масштабной церемонии. Какая игра взяла главную награду, чем удивили приглашённые звёзды и во что мы будем играть в 2022 году — читайте в материале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Что нам готовит будущий год?

The Game Awards, наравне с выставкой E3, вот уже несколько лет является главной платформой мира для анонсов новых игровых проектов. Прошедшая церемония не стала исключением — на ней представили главные хиты будущего года, а также подробнее рассказали о ранее анонсированных играх. Обо всём по порядку.

Традиционно церемония началась с небольшого прешоу. Студия Finji анонсировала на нём красочное приключение Tunic о похождениях смелого лисёнка с мечом.

Создатели файтинга The King of Fighters XV показали геймплейный трейлер нового бойца по имена Krohnen. А также пригласили игроков на открытое тестирование проекта, которое начнётся 17 декабря.

Известный хоррор-фильм «Техасская резня бензопилой» получит игровую адаптацию.

Gearbox представила первый геймплейный трейлер научно-фантастической стратегии Homeworld 3.

Студия Telltale Games возвращается с новым проектом. Это игровая адаптация сериала The Expanse.

Представлен новый трейлер фэнтези-экшена Babylon's Fall. Релиз ожидается 3 марта 2021 года.

Capcom показала трейлер масштабного дополнения Sunbreak для игры Monster Hunter Rise, в котором появляется новая героиня. Релиз летом 2022 года.

В трейлере мрачного вестерна Evil West показали сражения главного героя с ордами потусторонних чудовищ.

Состоялся анонс необычной игры Thirsty Suitors. В ней геймеры будут управлять девушкой, которой предстоит «победить своих бывших парней и расстроить родителей».

В 2022 году выйдет приключенческая игра Planet of Lana. Она расскажет о путешествии маленького мальчика по огромной пустынной планете, полной опасных роботов.

Далее началась основная часть The Game Awards с самыми ожидаемыми анонсами. Церемонию открыл вокальный номер британского исполнителя Стинга. Он исполнил композицию из анимационного сериала «Аркейн».

Студия Ninja Theory представила геймплейный трейлер Senua’s Saga: Hellblade II, поражающий уровнем графики и постановки сцен. Игра выйдет на PC и Xbox Series X/S.

Quantic Dream анонсировала игру Star Wars Eclipse по вселенной киносаги «Звёздные войны». Проект находится на ранней стадии разработки.

Warner Bros. Games разрабатывает видеоигру о приключениях Чудо-женщины, супергероини DC Comics.

Remedy официально анонсировала сиквел хоррора Alan Wake. Игра выйдет в 2023 году.

Актёры Бен Шварц и Джим Керри представили трейлер второй части фильма «Соник в кино».

Guerilla Games показала небольшой геймплейный трейлер Horizon Forbidden West, в котором героиня сражается с роботами при помощи целого арсенала различных гаджетов. Игра выйдет 18 февраля 2022 года эксклюзивно на консолях PlayStation.

Японская ролевая игра Final Fantasy VII Remake Intergrade выйдет на PC. Релиз в Epic Games Store ожидается 16 декабря 2021 года.

Bungie представила новый трейлер дополнения The Witch Queen для многопользовательского экшена Destiny 2.

Создатель Silent Hill Кеитиро Тояма представил свою новую хоррор-игру под названием Slitterhead.

Состоялся анонс многопользовательского симулятора выживания Nightingale, в котором людям предстоит делить мир с ужасными чудовищами из другого мира. Ранний доступ проекта стартует в 2022 году.

Daedalic Entertainment показала короткий тизер своей приключенческой игры The Lord of the Rings: Gollum по вселенной «Властелина колец».

Состоялся анонс медитативного научно-фантастического приключения Somerville.

Масштабное дополнение The Delicious Last Course для игры Cuphead выйдет 30 июня 2022 года.

Sonic Team представила новую игру про сверхзвукового ежа Соника под названием Sonic Frontiers.

Fatshark рассказала о новом классе персонажа для кооперативного экшена Warhammer Vermintide 2. Он будет называться Warrior Priest («воин-жрец»).

Rocksteady представила геймплейный трейлер суперзлодейского боевика Suicide Squad: Kill the Justice League. В нём Отряд самоубийц отправляется на миссию по убийству Флеша.

Также на церемонии был представлен первый сюжетный трейлер Forspoken. Игра выйдет 24 мая 2022 года.

Анонсирован сиквел экшена Warhammer 40,000 Space Marine.

В новом трейлере перезапуска Saints Row представили банды, с которыми предстоит воевать главным героям. Игра выйдет 23 августа 2022 года.

Состоялся анонс стратегической игры Dune: Spice Wars. Проект по книжному циклу Френка Герберта выйдет в ранний доступ в 2022 году.

Gearbox показала новый трейлер безумного приключенческого боевика Tiny Tina’s Wonderlands. Релиз спин-оффа Borderlands состоится 25 марта 2022 года.

Популярная онлайн-игра Among Us получит версию для устройств виртуальной реальности.

На церемонии анонсировали игру Metal: Hellsinger, в которой главному герою предстоит уничтожать орды демонов под звуки тяжёлого металла.

Разработчики из TellTale Games анонсировали свою новую игру по вселенной «Звёздного пути».

Анонсирован многопользовательский экшен Rumbleverse про бои рестлеров.

Asobo Studio показала полноценный сюжетный трейлер приключения A Plague Tale: Requiem. В ролике представлено несколько геймплейных кадров.

Сиквел Dying Light получил новый кинематографичный трейлер.

Представлен трейлер сюжетной кампании шутера CrossfireX. Релиз запланирован на 10 февраля 2022 года.

Imagine Dragons выступили со своей песней Enemy — главным саундтреком сериала «Аркейн».

Многопользовательский шутер GTFO вышел из раннего доступа прямо во время церемонии The Game Awards. В честь релиза разработчики представили новый трейлер.

Также на церемонии показали первый официальный трейлер телесериала по мотивам игр Halo. Премьера состоится в 2022 году на сервисе Paramount Plus.

Студия From Software представила новый трейлер самой ожидаемой игры 2022 года — Elden Ring.

Анонсирован фантастический многопользовательский экшен Arc Raiders. Релиз в 2022 году.

Под конец трансляции на церемонию заглянули Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Они показали новый фрагмент из фильма «Матрица: Воскрешение», а также представили Matrix Awakens — небольшую игру, демонстрирующую возможности движка Unreal Engine 5.

Кто отличился в прошедшем году?

Но всё же главная часть The Game Awards — это долгожданная церемония награждения. В этом году она припасла несколько приятных сюрпризов. Так, главную награду «Игра года» взяла It Takes Two от Юсефа Фареса — кооперативное приключение для двух игроков, сочетающее в себе целый калейдоскоп из жанров, механик и стилистик. Другие награды распределились следующим образом:

Лучшая инди-игра — Kena: Bridge of Spirits;

Лучшая актерская работа — Мэгги Робертсон за роль Леди Димитреску в Resident Evil Village;

Лучшая экшен-игра — Returnal;

Лучший дизайн — Deathloop;

Лучшая мобильная игра — Genshin Impact;

Лучшая ролевая игра — Tales of Arise;

Игра с лучшим мультиплеером — It Takes Two;

Лучшая игра по мнению геймеров — Halo: Infinite;

Лучший саундтрек — NieR Replicant ver.1.22 474 487 139…;

Лучший дизайн звука — Forza Horizon 5;

Игра, оказавшая наибольшее влияние — Life is Strange: True Colors;

Лучшая игра для виртуальной реальности — Resident Evil 4 VR;

Лучшая спортивная игра — Forza Horizon 5;

Лучшая стратегия — Age of Empires IV;

Игра с лучшими инновациями в доступности — Forza Horizon 5;

Лучшее повествование — Marvel’s Guardians of the Galaxy;

Лучший приключенческий экшен — Metroid Dread;

Лучшая игра с длительной поддержкой — Final Fantasy XIV;

Лучшая режиссура — Deathloop;

Лучшая киберспортивная игра — League of Legends;

Лучшая семейная игра — It Takes Two;

Лучший файтинг — Guilty Gear — Strive-;

Самая ожидаемая игра — Elden Ring.

Таким образом, The Game Awards 2021 действительно стала главным игровым событием уходящего года, обойдя E3 2021 по количеству и качеству анонсов. Лучшей игрой года совершенно заслуженно стала It Takes Two, а вот главные приключения года — Psychonauts 2 и Ratchet and Clank: Rift Apart — по какой-то причине оказались не у дел и не получили ни одной награды.

Теперь остаётся лишь ждать 2022 года и следить за будущими релизами — судя по всем показанным анонсам, нас ждёт несколько очень амбициозных и крепких игр.