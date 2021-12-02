Чем сильнее раскручивается европейская климатическая повестка, тем ярче разгораются страсти вокруг включения ядерной энергетики в таксономию ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная энергетика

Несмотря на очевидные преимущества ядерной над другими видами энергии по объёму выделения парниковых газов, находятся ярые противники «атома» даже как переходного вида источника энергии.

Вокруг проблемы в ЕС был сформирован так называемый «ядерный альянс» из министров энергетики и экономики десяти стран — членов ЕС (Франции, Чехии, Венгрии, Словакии, Болгарии, Хорватии, Румынии, Словении, Финляндии и Польши). Они настаивают на том, чтобы ядерная энергия была включена в европейскую таксономию до конца 2021 года, так как она является «доступным, стабильным и независимым энергетическим ресурсом», на долю которого приходится почти половина безуглеродного производства электроэнергии в Европе.

На сегодняшний день в 14 европейских странах эксплуатируются 126 реакторов, а европейская ядерная промышленность является одной из ведущих отраслей в мире с уникальными прорывными технологиями.

Christian VisualBeo АЭС Графенрайнфельд в Германии

В августе 2021 года австрийские, немецкие и швейцарские компании, среди которых такие финансовые корпорации, как Union Investment, Deka Investments, LBBW Asset Management, Raiffeisen Capital Management, Kepler Fonds, Impact Asset Management и Hannoversche Kassen, опубликовали открытое письмо в Европейскую комиссию, призывающее исключить ядерную энергетику из списка устойчивой экономической деятельности. Аргументом против ядерной энергии является то, что, по мнению авторов письма, отнесение её к категории устойчивой экономической деятельности нанесет ущерб достижению общей цели содействия устойчивому финансированию. В частности, устойчивости противоречит проблема хранения ядерных отходов.

Немецким, австрийским и швейцарским финансовым воротилам подпевают и другие международные инвестиционные фонды.

В октябре 2021 года группа из 60 инвесторов разных стран, включая Allianz SE, AXA Group, BNP Paribas, Banco Santander и Barclays, совокупный инвестиционный багаж которых составляет около 9 триллионов евро, предостерегла Еврокомиссию от включения газа и ядерной энергии в новую европейскую таксономию устойчивого финансирования.

Альянс владельцев активов Net-Zero Asset Owner Alliance заявил, что включение газа и «атома» «будет несовместимо с высокими амбициями системы таксономии ЕС в целом». По их мнению, маркировка атомной энергетики зеленым цветом, даже при том, что она будет выделена в таксономии в отдельную категорию, «подорвет доверие инвесторов».

Эту же точку зрения, что и неудивительно, отстаивают неправительственные экологические организации, такие как Всемирный фонд дикой природы, по мнению которого включение «атома» в таксономию ЕС сделало бы эту таксономию контрпродуктивным инструментом, а не золотым стандартом.

В середине ноября 2021 года министр энергетики и климата Австрии Леонора Гевесслерзаявила, что её страна готова обратиться в суд, если ЕС решит включить ядерную энергетику в таксономию по устойчивому финансированию. Основные аргументы — катастрофы в Чернобыле и Фукусиме, небезопасное захоронение отработавшего радиоактивного топлива, дороговизна технологии и мизерный вклад в достижение климатических целей ЕС.

Австрия входит в союз пяти стран, наряду с Данией, Германией Люксембургом и Португалией, который стремится предотвратить включение ядерной энергии в правила зеленого финансирования ЕС. Этот союз был создан во время климатического саммита по COP26 в Глазго.

Ранее в 2021 году министерство энергетики и климата Австрии заказало правовой анализ, который показал, что «включение ядерной энергии несовместимо с правовой основой статьи 10 Регламента таксономии».

Зеленая энергетика

В конце ноября 2021 года Европейский форум по устойчивым инвестициям (Eurosif) сделал заявление о рисках, связанных с включением природного газа и ядерной энергии в Таксономию ЕС. Что касается ядерной энергетики, то Eurosif предостерег от следующего:

включение ядерной энергии в корне изменит характер Таксономии ЕС с «зеленого» на «переходный» список видов деятельности. Следовательно, эту деятельность не следует рассматривать как «устойчивую» в Таксономии ЕС, которая должна быть научно обоснованной;

включение ядерной энергии приносит мало пользы, но несет в себе серьезные риски для авторитета программы устойчивого финансирования ЕС в более широком смысле: это может ввести в заблуждение и подорвать доверие частных инвесторов и создаст прецедент для других секторов, которые будут стремиться к менее строгому и менее научно обоснованному подходу;

включение ядерной энергии приведет к меньшей прозрачности и большему риску неправильной продажи, подрывая уверенность в раскрытии информации об устойчивых инвестиционных фондах.

Иным словами, ядерная энергия — это плохо, потому что она плохая.

С апреля 2021 года, когда Европейская комиссия объявила о своём решении включить ядерную энергию в дополнительный акт Регламента ЕС о таксономии, не утихают споры вокруг «атома», которые, по сути своей, являются спорами отраслей производства с международными финансовыми корпорациями. Остаётся надеяться, что победит мирный разум.