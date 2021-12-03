В ноябре состоялась встреча президента СШАДжо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, в рамках которой они подняли вопрос нарастающей напряженности между двумя странами, а также говорили о путях разрядки. Американский лидер подчеркнул «необходимость в защитных механизмах, основанных на здравом смысле, которые бы гарантировали, что конкуренция не приведет к конфликту и что линии связи останутся открытыми», тогда как его китайский коллега отметил, что для достижения успеха необходимо «взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество». Байден и Си также выразили готовность участвовать в обсуждениях ядерного оружия, пишутЖасмин Оуэнс иИзабелла Ллойд-Дамняновичв статье, вышедшей 2 декабря в Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Выбранный ими курс верен. Властям КНР и США необходимо прежде всего сфокусироваться на наращивании каналов связи, сотрудничества и в конечном счете доверия, чтобы должным образом разрешить проблему взаимной напряженности между двумя державами.

Тем не менее вместо этого Пекин и Вашингтон пришли к выводу, что разрешить имеющиеся разногласия можно, если начать вливать еще больше средств и ресурсов в наращивание и модернизацию своих ядерных арсеналов. Так, на территории Китая были обнаружены новые ракетные шахты, а проведенные китайскими военными испытания гиперзвуковой ракеты посеяли панику на Западе и заставали говорить о новом «моменте Спутника». Тем же временем США сами активно занимались тем, что собирали средства для модернизации своего оружия Судного дня, а также рассматривали возможность постройки нового.

Defense.gov Ракетная шахта. США

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Во время холодной войны США и Советский Союз допустили ту же ошибку: они сделали своей приоритетной задачей наращивание военной силы, что не способствовало сокращению все большего раскола между двумя глобальными сверхдержавами, а, напротив, привело мир на грань уничтожения. В то же самое время гонка вооружений зашла так далеко, что у одних лишь этих двух стран было в общей сложности 68 тыс. ядерных зарядов, а инциденты, которые могли спровоцировать их применение, стали происходить слишком часто.

Поэтому сегодня США и Китаю необходимо перестать показывать друг на друга пальцем, пытаться добиться от другой стороны чего-то силой и проявлять в отношении другой страны лицемерие. Вашингтон не может серьезно критиковать Китай за наращивание его ядерного арсенала, не признавая собственной многолетней программы модернизации ядерного оружия. Критиковать КНР за то, что она планирует создать около 1 тыс. ядерных зарядов до 2030 года, и при этом закрывать глаза на то, что у США уже имеется в три раза больше ядерных боеголовок, а также еще определенное количество отправлено на хранение, и что они осуществляют его модернизацию, несмотря на взятые на себя обязательства по разоружению в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, — это лицемерие.

В свою очередь, Китаю пора становиться командным игроком. Правительство КНР не может говорить о том, что оно предпринимает продуктивные шаги по сокращению ядерной угрозы, когда Пекин отказывается вести с Вашингтоном переговоры за пределами международных организаций, таких как ООН. Ограничение возможностей, в рамках которых Вашингтон и Пекин могли бы пойти на взаимодействие для проведения дискуссий по вопросам ядерного оружия, лишь в еще большей степени увеличивает раскол между ними.

Цитата из видео на YouTube Баллистическая ракета. КНР

Из-за того что Китай пошел на наращивание своего ядерного потенциала, кажется, что Пекин, помимо нежелания соблюдать условия Договора о нераспространении, решил отказаться от своего обязательства не применять ядерное оружие первым. Смягчить обеспокоенность по поводу того, что наращивание Китаем ядерного потенциала носит наступательный характер и направлено против США, могло бы публичное заявление китайских властей о том, что Пекин по-прежнему следует принципу неприменения ядерного оружия первым.

«Прежде чем мы снова окажемся на грани ядерной войны (если отношения между США и Китаем продолжат ухудшаться), нам необходимо найти альтернативные решения проблемы все большего влияния Китая», — отмечают авторы.

Это означает, что Соединенные Штаты и Китай должны сделать то, что для них, вероятно, будет чем-то новым: начать укреплять доверие. Благодаря тому, что во время холодной войны стороны сделали своей приоритетной задачей меры по созданию и укреплению доверия, им во многом и удалось ослабить напряженность и совместно заключить целый ряд соглашений и договоров. Именно благодаря этому Вашингтон и Москва смогли продолжить шаги по сокращению ядерных рисков и контролю за вооружениями.

Переговоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-I и ОСВ-2) в 1970-х годах привели к созданию и ратификации Договора по противоракетной обороне, который был направлен на сдерживание нарастающей гонки вооружений. Эти переговоры также помогли заложить основу для участия в дополнительных переговорах, которые в конечном счете привели к договору СНВ, единственному сохранившемуся договору о контроле над вооружениями между Соединенными Штатами и Россией. Самый известный факт, что Женевский саммит 1985 года, проведенный между президентом Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым, привел к печально известному принципу Рейгена — Горбачева, согласно которому «ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует вести», в то время как после саммита в Рейкьявике в 1986 году лидеры обеих стран могли пойти на полное уничтожение ядерного оружия.

Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали Договор о РСМД в Белом доме, 1987 год

Именно благодаря подобным мерам по наращиванию доверия и уверенности мир смог выйти из холодной войны без ядерного конфликта.

Сегодня США и Китай идут по аналогичному пути к гонке вооружений в стиле холодной войны. Прежде чем будет пройдена точка невозврата, обе стороны должны заявить, что они готовы предложить больше, чем просто пустословие в отношении сотрудничества в ядерной области. Хорошим местом для начала было бы использование групп стратегической стабильности, созданных между Соединенными Штатами и Россией в сентябре, для создания условий для конструктивного взаимодействия по контролю над ядерными вооружениями.

Состоявшийся недавно телефонный разговорк между президентом Байденом и председателем КНР Си — это прогресс. Тем не менее между двумя государствами должны быть более устойчивый диалог и сотрудничество, чтобы они могли начать принимать меры по укреплению доверия, необходимые для продвижения вперед к подлинному прогрессу. Возможно, тогда мир сможет встать на путь полной ликвидации ядерного оружия или, по крайней мере, избежать более острой гонки вооружений, а также не оказаться на грани ядерной катастрофы, в которой никто не победит.