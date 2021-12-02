Очередная инициатива Еврокомиссии вызвала в Италии настоящий взрыв возмущения. Речь идёт о предложении заменить поздравительное выражение «счастливого Рождества» на более нейтральное «счастливого праздника», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

По мнению функционеров ЕС, традиционная фраза может оскорбить чувства граждан, не считающих себя христианами. Подавляющее большинство пользователей соцсетей заявляют, что продолжат говорить «с Рождеством».

«Когда вы думаете, что достигли дна, а вместо этого происходит такое», — возмутилась Алессандра М.

«Если зайти в Европарламент с распятием и брызгать на людей святой водой, то они растают?» — задаётся вопросом Чаки П.

«Это лишь свидетельствует о том, каким людям мы платим в Брюсселе», — заявил Бруно Б.

(сс)Michel wal Брюссель

«Может, они ещё Рождество отменят? Зачем эти сложности?» — не понимает Патриция П.

«Думаю, вирус поражает не только лёгкие, но и мозги… мы слишком снисходительны и всегда должны понимать и прощать», — иронизирует Лео К.

Итальянцы также напомнили Еврокомиссии, что европейская цивилизация возникла в том числе на основе христианства.

«Нет страны ЕС, в которой не было бы колоколен с крестами. Дамы и господа, это Европа, образовавшаяся с 4-го века нашей эры. Так повествуют книги по истории. Неважно, верующий вы или нет. Счастливого Рождества!» — отметил Альберто М.

«Я говорю, что хочу… у каждого народа есть свои традиции, и справедливо их уважать! С Рождеством всех! от Марии Виттории», — написала Мария Виттория К.

«Они перешли все границы! На Рождество я буду продолжать говорить «с Рождеством», а на Новый год — «с Новым годом». Точка! Это моя культура!» — негодует Лучана М.

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественский Щелкунчик

«Если кто-то чувствует себя при этой фразе неудобно, просто избегайте попадания в определённые страны с католическим большинством. Наши традиции должны быть сохранены и соблюдены», — заметил Роберто П.

Многие отмечают, что их знакомые из числа мусульман никогда не обижаются на поздравления с Рождеством, а они сами отмечают мусульманские праздники вместе с ними.

«Поздравления я принимаю на любом языке. Мне повезло, что я выросла в Тунисе с мусульманами, евреями и христианами. На праздники мы приглашали друг друга из одного дома в другой. Самые лучшие пожелания были переданы всем от всего сердца», — вспоминает Пина С-М.

«Я желаю своим друзьям счастливого Дивали, Ханнуки, Ид Мубарака, Рамадан Карима. Поздравить кого-то с праздником, каким бы он ни был, значит, просто пожелать ему самого лучшего в особенный день», — считает Орнелла С.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рождественский венок

«Каждый год на Рождество соседи-мусульмане шлют мне пожелания, а я отвечаю им тем же, когда они празднуют Рамадан. Не понимаю, в чём проблема», — не понимает Маринелла В.

«У меня тоже есть соседи-мусульмане. На Рождество они приносят мне панеттоне, а я уважаю их праздники», — добавила Лучана К.

«Я не согласна, что во всём мире Рождество означает приход Санта-Клауса. Для католиков Рождество — это рождение Иисуса из Назарета, но для остальных это христианское происхождение праздника не рассматривается. Мы говорим о Рождестве на всех языках, независимо от религии, потому что это стало праздником Санта-Клауса», — возмущается Алессия Ч.

Добавим, что позже представители Еврокомиссии попытались оправдаться, заявив, что рекомендация была предназначена для внутренних документов.

«Объяснить невежественному простолюдину, что такое «внутренний» документ, слишком сложно, не так ли? Но нет, лучше заставить людей возмущаться», — заметила в ответ Фламиния С.