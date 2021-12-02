Польша ведет сложные переговоры с Евросоюзом по вопросу выплат ей средств из европейского Фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса (Фонд реконструкции). ЕС требует от Варшавы подчиниться европейским законам и директивным требованиям, ограничив свой суверенитет. Вот как эту ситуацию в интервью ИА REGNUM оценивает Витольд Модзелевский, профессор факультета права и администрации Варшавского университета, президент Института налоговых исследований и член Национального совета по развитию при президенте Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Витольд Модзелевский

Мариуш Швидер: Если Брюссель решит не выплачивать Варшаве деньги из европейского Фонда реконструкции, ударит ли это по польской экономике в целом или только по отдельным амбициозным программам властей «Права и Справедливости» (PIS)?

Витольд Модзелевский: Отказ от выплат Польше из Фонда реконструкции является частью более широкого плана по «дисциплинированию» непокорных стран — членов Европейского союза, которые пытаются следовать своим национальным интересам. Страны «старой Европы», в частности Италия и Греция, также были мишенью ЕС в прошлом. Но сейчас впервые самая большая страна «новой Европы», Польша, которой отказывают в праве на инакомыслие, восстает против навязанных интересов и даже языковой корректности. Хотя Венгрия раньше тоже оказывалась в рядах непокорных, но, при всем уважении к Будапешту, для Берлина и Брюсселя она гораздо менее важна. Эти действия имеют довольно банальную цель: принудить к подчинению («уморить голодом»), организовать смену правительства и поставить новое. Речь идет не столько о деньгах, сколько о принуждении к подчинению. Впрочем, для польской экономики отсутствие выплат из европейского Фонда реконструкции в краткосрочной перспективе не является существенным: рано или поздно они будут выплачены, так что в этом споре у нас есть шанс отстоять свою субъектность.

Olaf1541 Варшава. Польша

Как вы в целом оцениваете значение грантов ЕС для Польши? Может ли она обойтись без них?

Конечно, наша экономика может обойтись без этих «грантов», потому что в течение последних тридцати лет большая, часто преобладающая доля всех фондов помощи, предоставленных не только Евросоюзом и не только Польше, принадлежала внешним «инвесторам», которые давали или ссужали деньги тем, кто должны были благодаря этому заработать. Nihil novi sub sole. Но и в ЕС, то есть в Берлине, мы имеем так называемый кризис лидерства, который дает нам шанс в споре: рано или поздно акты враждебности по отношению к Польше ослабнут, потому что бюрократические структуры европейской власти (как и в транснациональных корпорациях) не способны идти на высокий риск, ведь речь идет о будущем Mitteleuropa.

Представители PIS заявляют, что Польша может найти «дешевые деньги» за пределами ЕС в качестве замены европейских фондов. Согласны ли вы с этим?

Конечно, поведение финансовых рынков не обязательно должно быть (и не будет) лояльным и особенно дружественным по отношению к властям Европейского союза: вопреки господствующей в либеральной прессе повестке, внутренний кризис ЕС в связи с разборками с непокорными членами имеет много молчаливых заинтересованных сил, особенно тех, кто хочет заработать на ослаблении еврозоны. Самая главная беда любой большой организации заключается в том, что ее не признают априори как абсолютно необходимую для составляющих членов. Суть польско-брюссельского спора заключается в том, имеем ли мы право на собственную оценку польских национальных интересов. До сих пор нам говорили, что для нас хорошо, что думают в Брюсселе, и мы должны были бездумно соглашаться с этим. Более того, нам приходилось восхвалять тех, кто способствовал великому разграблению наших активов за последние тридцать лет. Однако Польша хочет иметь право на собственные оценки и прогнозы.

Elekes Andor Символика польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS)

Говорит ли нынешний конфликт Варшавы с Брюсселем о том, что мы должны кардинально изменить нашу экономическую модель? Например, в области налогов…

Бесспорно, что более пятидесяти лет гармонизации налогообложения, сначала в рамках Европейского экономического сообщества, а затем в рамках Евросоюза, закончились величайшей фискальной катастрофой для многих (большинства?) стран-членов. Акцизы и НДС в версии ЕС гораздо менее эффективны с финансовой точки зрения, чем в национальных версиях. Лучше всего сравнить наш НДС до и после присоединения к Евросоюзу: патологии новой версии налога, выявленные в период с 2004 по 2020 год, стоили стране несколько сотен миллиардов в виде недополученных доходов, вот насколько беднее мы стали. Мы являемся свидетелями заката нынешней концепции налоговой гармонизации в Европейском союзе: страны-члены должны проводить более независимую налоговую политику, защищая свои собственные интересы, о которых не заботится европейский законодатель.

Чем, по Вашему мнению, закончится столкновение между «Правом и Справедливостью» и институтами ЕС? Возможен ли компромисс? Какое решение/выход из ситуации было бы наилучшим?

Adrian Grycuk Партия Право и Справедливость в Польше

Это не «столкновение» с PiS, а столкновение с польским государством, которым управляет легитимное и демократически избранное большинством правительство. Суть функционирующей демократии заключается в том, что оппозиция не занимается разрушением власти и признает волю избирателей. Это то, с чем наши «тоталитаристы» (из «тотальной оппозиции») имеют проблемы. Каждое правительство должно быть в состоянии реагировать на любые враждебные действия по отношению к Польше. Я верю, что нас не запугать. Избиратели не ожидают капитуляции с нашей стороны, и я верю, что этого не произойдет. Для граждан важнее всего остановить рост цен и защитить нашу собственность. Мы надеемся, что нам это удастся, хоть бы из уважения к нашему оппоненту и пришлось наш успех назвать компромиссом.