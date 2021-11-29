Сербская сторона на переговорах в Сочи 25 ноября получила от России очень хорошее предложение по газу, хотя пока и не добилась подписания долгосрочного десятилетнего договора на его поставки. Также мнение высказал ИА REGNUM российский политолог, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

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Газпром

Напомним, что 25 ноября состоялись переговоры между президентами России и Сербии Владимиром Путиным и Александром Вучичем. После встречи Вучич сообщил журналистам, что Сербия получила продление газового контракта на текущих условиях еще на полгода. Так что в этот период цена газа для Сербии останется на уровне $270 за 1000 кубометров.

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Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин на переговорах в Сочи

«В нынешних условиях крайне сложно оформить долгосрочный договор без некого переходного периода. С одной стороны, Сербия хочет предельно низкую цену, и Газпром в чём-то готов такую цену предложить. Но контракт нужно оформить так, чтобы в нём содержалась формула ценообразования, которая меняется автоматически. Невозможно подписать долгосрочный договор, который фиксирует цену один раз на десять лет. Ни покупатель, ни продавец не хотят этого. Покупатель думает — а что, если цена на рынке будет снижаться, а у меня она зафиксирована. Продавец думает с точностью наоборот», — рассказал Юшков.

В настоящее время эту формулу невозможно прописать так, чтобы всем было удобно, продолжил эксперт. Цены на спотовом рынке сейчас очень высокие, они достигают $900 или $1000 за 1000 кубометров газа. Поэтому, например, невозможно ввести формулу «цена на споте минус 50%», пояснил Юшков.

«В данный момент такая формула не устроит сербов, так как при нынешних ценах получится $400−450 за 1000 кубов. А летом эта формула может не устроить уже Газпром, потому что она упадет до $300, и тогда придется продавать Сербии газ по $150. Или если цена упадет до $200, а такое уже неоднократно случалось, тогда получится, что сербам надо отдавать по $100. Поэтому какую бы формулу сейчас ни придумали, получится, что сейчас она не устроит одну, а летом другую сторону», — отметил эксперт.

Юшков считает, что в настоящее время также сложно вывести формулу на основании цены на нефть. Эти цены сейчас неустойчивые и тоже высокие, но если бы сербам нужно было выбрать прямо сегодня, то они бы выбрали нефтяную привязку, полагает он.

«Нефтяная привязка обеспечила бы им газ по стандартному договору по цене $300−350 за 1000 кубометров. Но сербская сторона хочет меньше, поэтому нужно было бы делать скидку от стандартной нефтяной привязки. А что, если цена нефти упадет до $60−70 за баррель? Получится, что сербы хотят меньше $200 за 1000 кубов, а это уже на грани рентабельности для Газпрома, и здесь уже Газпром не уступает».
Игорь Юшков

По его словам, вполне логично, что обе стороны решили взять паузу, пока энергетический рынок лихорадит. А потом они выведут формулу ценообразования, которая автоматически будет менять цену газа каждый квартал, и это устроит как Москву, так и Белград. Тем не менее если цены и дальше будет лихорадить и какие-то новые витки энергетического кризиса будут наблюдаться и через полгода, Газпром может принять решение о продлении этих цен для Сербии до конца 2022 года, полагает Юшков.

Флаги Сербии и России

Отвечая на вопрос, какая минимальная цена устроила бы Газпром, эксперт напомнил, что российская компания оговаривает в контракте не конкретную цену, а формулу ценообразования.

«Тем не менее я думаю, что Газпром исходит из $250 за 1000 кубометров. Сербия запитывается через «Турецкий поток», и в принципе это нормальная цена — и окупается, и Газпром остается в прибыли. А для сербов она не очень-то и обременительная. Но Газпром не может предложить сверхнизкую цену, потому что он воспринимает Сербию как европейского потребителя, и если сделать такую цену для Сербии, то Венгрия спросит, что такое ценное есть у сербского потребителя, чего нет у венгерского.

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Да, сербы не члены ЕС, но российско-венгерские политические отношения хорошие, и почему вы нам не даёте такие скидки, скажут они. Поэтому такой паритет Газпром тоже хочет сохранять», — подытожил Игорь Юшков.