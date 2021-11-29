Сербская сторона на переговорах в Сочи 25 ноября получила от России очень хорошее предложение по газу, хотя пока и не добилась подписания долгосрочного десятилетнего договора на его поставки. Также мнение высказал ИА REGNUM российский политолог, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Screens-hd.ru Газпром

Напомним, что 25 ноября состоялись переговоры между президентами России и Сербии Владимиром Путиным и Александром Вучичем. После встречи Вучич сообщил журналистам, что Сербия получила продление газового контракта на текущих условиях еще на полгода. Так что в этот период цена газа для Сербии останется на уровне $270 за 1000 кубометров.

Kremlin.ru Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин на переговорах в Сочи

«В нынешних условиях крайне сложно оформить долгосрочный договор без некого переходного периода. С одной стороны, Сербия хочет предельно низкую цену, и Газпром в чём-то готов такую цену предложить. Но контракт нужно оформить так, чтобы в нём содержалась формула ценообразования, которая меняется автоматически. Невозможно подписать долгосрочный договор, который фиксирует цену один раз на десять лет. Ни покупатель, ни продавец не хотят этого. Покупатель думает — а что, если цена на рынке будет снижаться, а у меня она зафиксирована. Продавец думает с точностью наоборот», — рассказал Юшков.

В настоящее время эту формулу невозможно прописать так, чтобы всем было удобно, продолжил эксперт. Цены на спотовом рынке сейчас очень высокие, они достигают $900 или $1000 за 1000 кубометров газа. Поэтому, например, невозможно ввести формулу «цена на споте минус 50%», пояснил Юшков.

«В данный момент такая формула не устроит сербов, так как при нынешних ценах получится $400−450 за 1000 кубов. А летом эта формула может не устроить уже Газпром, потому что она упадет до $300, и тогда придется продавать Сербии газ по $150. Или если цена упадет до $200, а такое уже неоднократно случалось, тогда получится, что сербам надо отдавать по $100. Поэтому какую бы формулу сейчас ни придумали, получится, что сейчас она не устроит одну, а летом другую сторону», — отметил эксперт.

Юшков считает, что в настоящее время также сложно вывести формулу на основании цены на нефть. Эти цены сейчас неустойчивые и тоже высокие, но если бы сербам нужно было выбрать прямо сегодня, то они бы выбрали нефтяную привязку, полагает он.

Игорь Юшков «Нефтяная привязка обеспечила бы им газ по стандартному договору по цене $300−350 за 1000 кубометров. Но сербская сторона хочет меньше, поэтому нужно было бы делать скидку от стандартной нефтяной привязки. А что, если цена нефти упадет до $60−70 за баррель? Получится, что сербы хотят меньше $200 за 1000 кубов, а это уже на грани рентабельности для Газпрома, и здесь уже Газпром не уступает».

По его словам, вполне логично, что обе стороны решили взять паузу, пока энергетический рынок лихорадит. А потом они выведут формулу ценообразования, которая автоматически будет менять цену газа каждый квартал, и это устроит как Москву, так и Белград. Тем не менее если цены и дальше будет лихорадить и какие-то новые витки энергетического кризиса будут наблюдаться и через полгода, Газпром может принять решение о продлении этих цен для Сербии до конца 2022 года, полагает Юшков.

Флаги Сербии и России

Отвечая на вопрос, какая минимальная цена устроила бы Газпром, эксперт напомнил, что российская компания оговаривает в контракте не конкретную цену, а формулу ценообразования.

«Тем не менее я думаю, что Газпром исходит из $250 за 1000 кубометров. Сербия запитывается через «Турецкий поток», и в принципе это нормальная цена — и окупается, и Газпром остается в прибыли. А для сербов она не очень-то и обременительная. Но Газпром не может предложить сверхнизкую цену, потому что он воспринимает Сербию как европейского потребителя, и если сделать такую цену для Сербии, то Венгрия спросит, что такое ценное есть у сербского потребителя, чего нет у венгерского.

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Да, сербы не члены ЕС, но российско-венгерские политические отношения хорошие, и почему вы нам не даёте такие скидки, скажут они. Поэтому такой паритет Газпром тоже хочет сохранять», — подытожил Игорь Юшков.