В Крыму Сеть обсуждает фотографии полуразрушенной гостиницы, которой классификаторы присвоили статус «трёхзвёздочной».

Мур Генри. Койки и спящие

Фотографии 29 ноября на своей странице в соцсети Facebook опубликовал глава министерства курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, сопроводив гневным постом.

«Размещу пока здесь несколько фотографий, не самых страшных, надеюсь, не разлетится по стране, но прятать голову в песок тоже не будем. Факты есть, и стыдно, но больше разбирает злость, как наши псевдоэксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты три звёзды?! Сколько стоит так ослепнуть?» — написал министр.

Волченко пообещал классификаторам, которые присвоили «звёздность» данному «отелю», административную ответственность и оценку правоохранительных органов. Однако, подчеркнул он, самое неприятное в этой истории — негативные впечатлений гостей от Крыма.

Фото вызвали возмущение пользователей соцсети.

«А кто повесил «три звезды» — и это интересно», — интересуется Сандро К.

Отель, звезды

«Очень мало в Крыму отелей, куда хочется вернутся. Природа — да, а вот то, что люди создали за последнее время — нет. Единственное — Массандровский пляж. И то хотят снести. Позорище», — написал Roman L.

«Кстати, а что будет на месте пляжа? Сразу мавзолей, залитый остатками пива и с немытыми стеклами, как на Приморском парке?» — добавил тот же пользователь.

«Лютый трэш…» — возмутился Андрей Б.

«Хорошо бы переклассификацию устроить для всех мест туристических», — отметил Дмитрий К.

«Интересно, сколько у классификаторов стоит опция «закрыть глаза на…» — интересуется Илья З.

«А будут ли проводиться какие-либо мероприятия, в том числе уголовно наказуемые, против этих самых «сертификаторов»?» — спрашивает Александр Я.

Пресс-служба ГУ МВД России Полиция России

«За деньги любые звезды можно зажигать! Деньги — это двигатель идей!» — написал Андрей Е.

«Это минус три», — комментирует Владислав О.

«Так эти классификаторы часто и отели-то в глаза не видят. Высылают документы вслепую после оплаты их «услуг», — уверен Alexey V.

«Нужна публичная порка!» — призвал Сергей К.

Отметим, всего в Крыму, по официальным данным, насчитывается отелей категории «5 звёзд» — 10 объектов; «4 звезды» — 52 объекта; «3 звезды» — 218 объектов; «2 звезды» — 154 объекта; «1 звезда» — 31 объект; «без звёзд» 429 — объектов. Между тем не исключено, что эти данные могут измениться — в регионе после жалоб туристов проходит комиссионная проверка объектов размещения, уже выявлено несколько отелей, которые не соответствовали установленной «звёздности».