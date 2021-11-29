Поразительно, но когда в прошлый раз, в ноябре 2020 года, проводилось заседание Парижского форума мира, ни одной вакцины от коронавируса еще одобрено не было. Прошел год, и вот уже сделано более семи миллиардов уколов, благодаря чему удалось остановить наступление пандемии во многих странах. Тем не менее на этот научный триумф бросает тень то, что международное сообщество не смогло обеспечить вакциной всех.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день от коронавируса вакцинированы больше трети мирового населения, однако в Африке этот показатель составляет всего 6,7%. Такое положение дел неприемлемо, ситуацию необходимо изменить. Любая угроза глобальной солидарности является угрозой глобальной безопасности и стабильности, пишет генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в статье, вышедшей 28 ноября в Project Syndicate.

На правительствах стран лежит ответственность защищать собственных граждан. Из-за того, что ряд из них не поделился жизненно важными ресурсами — в том числе информацией, образцами и инструментами борьбы, такими как вакцины, тесты и другие материалы, — у других, менее благополучных стран не было возможности выполнить поставленную перед ними задачу.

Пандемия COVID-19 не будет последней. Вот почему по мере того, как международное сообщество восстанавливается после этого кризиса, оно также должно предпринимать шаги для того, чтобы реакцией на следующую глобальную эпидемию стали эффективные сотрудничество и взаимодействие, а не хаос и неразбериха, которые усугубили нынешнюю ситуацию.

Who.int Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

То, какие шаги предпринимали в ответ на пандемию коронавируса страны мира, стало предметом тщательного анализа. Было высказано много рекомендаций по мерам, благодаря которым можно было бы обнаружить следующую вспышку болезни на раннем этапе и либо не дать ей разрастись в эпидемию, не говоря уже о пандемии, либо обеспечить быстрое и эффективное реагирование. Во всех этих предложениях самыми важными являются четыре темы.

Во-первых, глобальное управление должно быть более инклюзивным, справедливым и подотчетным. Существующая глобальная архитектура безопасности в области здравоохранения сложна и немонолитна, а добровольные механизмы не способствовали необходимому уровню коллективных действий.

«Вот почему я выступаю за создание нового международного инструмента, например, договора, в рамках которого будут приниматься меры по подготовке к пандемии и определению ответных мер. Обеспечивая всеобъемлющую основу для глобального сотрудничества, включая четкие правила игры, такой механизм мог бы значительно повысить солидарность между странами. Государства — члены Всемирной организации здравоохранения обсудят эту инициативу в ноябре на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения», — подчеркнул Гебрейесус.

Во-вторых, необходимо более обширное и качественное финансирование для обеспечения готовности к пандемии и для принятия ответных мер. Это включает в себя существенное увеличение внутренних инвестиций, а также гораздо большее международное финансирование для поддержки стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего. Крайне важно, чтобы любые источники финансирования создавались через существующие финансовые институты. Создание новых еще больше подрывает единство глобальной архитектуры здравоохранения.

Более того, такие механизмы не должны финансироваться исключительно за счет добровольной помощи в целях развития, которая усилит конкуренцию за и без того скудные ресурсы. Напротив, необходимо создать Фонд угроз здоровью, который бы объединил дополнительные ресурсы. Такую организацию можно было бы создать во Всемирном банке в качестве Фонда финансового посредничества и финансировать за счет средств стран и региональных организаций на основе разделения бремени.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

В-третьих, необходимо разработать и внедрить более совершенные системы и инструменты для многосекторального наблюдения за здоровьем. ВОЗ уже начала создавать такие инструменты. 1 сентября организация открыла новый Центр ВОЗ по разведке пандемий и эпидемий в Берлине, который предоставит миру более качественные данные и аналитику для поддержки выявления и реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения.

«Затем мне выпала честь присоединиться к президенту Франции Эммануэлю Макрону в Лионе, чтобы отпраздновать церемонию закладки фундамента Академии ВОЗ, которая будет использовать передовые технологии для расширения доступа к высококачественному обучению на протяжении всей жизни для работников здравоохранения всего мира», — указал глава ВОЗ.

На стадии разработки находятся и другие инициативы, такие как BioHub ВОЗ, учреждение для хранения и обмена патогенами в Швейцарии, а также Всемирный обзор здоровья и готовности (ВОЗГ). Созданный по образцу Универсального периодического обзора, используемого Советом по правам человека Организации Объединенных Наций, ВОЗГ будет использовать экспертную оценку для повышения подотчетности и прозрачности среди государств — членов ВОЗ при выявлении пробелов и наращивании потенциала для обеспечения готовности к пандемии и ответных мер.

Наконец, необходима усиленная, наделенная полномочиями и устойчиво финансируемая ВОЗ, которая будет в центре глобальной системы здравоохранения. Включая в себя 194 государства-члена и располагая 152 офисами в различных странах, ВОЗ отличается тем, что возложенная на нее ответственность, охват и легитимность носят глобальный характер. Но за последние несколько десятилетий организация в значительной мере пострадала из-за дисбаланса между начисленными (обязательными) взносами и добровольными целевыми взносами. Такая ситуация приводит к перекосам в бюджете организации, тем самым ограничивая способность ВОЗ привлекать и удерживать лучшие таланты и оправдывать ожидания своих государств-членов.

IAEA Imagebank Борьба с Коронавирусом. Лаборатория в Австрии

Пандемия COVID-19 подчеркнула критическую важность глобальной безопасности в области здравоохранения. Дальнейшее ослабление ВОЗ и дальнейшая фрагментация институциональных рамок глобального здравоохранения являются одними из самых больших рисков для такой безопасности. Теперь мир должен инвестировать в организацию, которая действительно представляет здоровье всех стран и работает на их благо.

В ближайшие месяцы и годы внимания глобального сообщества неизбежно потребуют другие кризисы. Однако нельзя упускать из виду важность укрепления глобальной безопасности в области здравоохранения. Если мир продолжит свой нынешний путь, ситуация в здравоохранении будет лишь ухудшаться, и последствия этого будет носить разрушительный экономический и политический характер. Но если будут приняты новые идеи и страны будут сотрудничать в духе солидарности, международное сообщество сможет построить более здоровое, безопасное, справедливое и мирное будущее.