После выступления Владимира Путина на президиуме Госсовета по Транспортной стратегии РФ до 2030 года в перечне поручений появилось: «Правительству Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» рассмотреть вопрос об организации, начиная с 2022 года, регулярных транзитных грузовых… перевозок по Северному морскому пути, обратив внимание… на необходимость обеспечения таких перевозок в течение всего года». Ответственными определены правительство РФ и корпорация «Росатом». В Росатоме регулярный транзит по Севморпути обеспечит «Атомфлот».

Иван Шилов ИА REGNUM Ледокол во льдах

На вопросы ИА REGNUM ответил Леонид Ирлица, первый заместитель генерального директора — директор по судоходству ФГУП «Атомфлот».

Пресс-служба ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица, первый заместитель генерального директора — директор по судоходству ФГУП «Атомфлот»

Владимир Станулевич: Президент Владимир Путин поручил с 2022 года начать регулярные транзитные перевозки судов по трассе Севморпути. Что планирует «Атомфлот» по выполнению этого решения?

Леонид Ирлица: В 2022 году в период летне-осенней навигации атомным контейнеровозом «Севморпуть» планируется выполнение трех рейсов на Дальний Восток.

Пресс-служба ФГУП «Атомфлот» Аварийная проводка теплохода «Варзуга» атомным ледоколом «50 лет Победы»

Владимир Станулевич: Как работает ледокол «Арктика», насколько современна и надежна эта серия?

Леонид Ирлица: Ввод в эксплуатацию головного универсального атомного ледокола «Арктика» состоялся 21 октября 2020 года. Атомоход прошел во льдах 18 512 миль.

По итогам зимне-весенней навигации 2020−2021 гг. ГУАЛ «Арктика» обеспечил проводку 89 судов. Ледокол подтвердил свои технические характеристики.

В настоящее время ГУАЛ «Арктика» находится в Санкт-Петербурге, где специалисты АО «Балтийский завод» завершают гарантийные работы по замене гребного электродвигателя. В декабре судно выйдет в акваторию Северного морского пути.

Пресс-служба ФГУП «Атомфлот» Проводка по Севморпути газовоза «Кристоф де Маржери»

ГУАЛ «Арктика» — это головное судно проекта 22 220. При строительстве атомного ледокола использовались инновационные решения, которые до этого не применялись на судах с ядерными энергетическими установками. Более 90 процентов оборудования на ледоколе произведено российскими компаниями.

Атомный ледокол оснащен реакторной установкой нового поколения «РИТМ-200». Судно оборудовано системой электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями. Это первая отечественная разработка, позволяющая получить пакетное решение для управления ледоколом в любых режимах.

Сейчас происходит, что называется, «обкатка» судна. Атомные ледоколы проекта 22 220 — это будущее атомного ледокольного флота.

Пресс-служба ФГУП «Атомфлот» Проводка судов атомным ледоколом «Таймыр»

Владимир Станулевич: Росгидромет считает ледовую обстановку в 2021 году в Северном Ледовитом океане самой благоприятной за время наблюдений. Насколько долго будут еще нужны ледоколы?

Леонид Ирлица: Впервые за последние семь лет процесс ледообразования в определенных районах акватории Севморпути начался на две недели раньше. Но фактически уже с начала ноября на некоторых участках движение без ледокольной проводки невозможно.

В 2018 году ФГБУ «ААНИИ» подготовило для ФГУП «Атомфлот» отчет «Прогнозные оценки состояния морского льда в период 2030—2050 гг.».

Пресс-служба ФГУП «Атомфлот» Атомный ледокол «Арктика» на трассе Севморпути

В нем отмечается, что в целом ледовые условия в Северном Ледовитом океане (СЛО) в период 2030—2050 гг. по эмпирическим прогнозным оценкам изменятся в сторону более легких, но незначительно по сравнению с современными, поскольку на эти годы придется фаза понижения температуры воздуха в ходе 74-летнего колебания.

Ученые делают заключение, что ледовые условия в СЛО в 2030—2050 гг. ожидаются более легкими с августа по октябрь. Сезонного исчезновения ледяного покрова в Северном Ледовитом океане к 2050 году не произойдет. Даже в самый «легкий» год акватория арктических морей будет свободна ото льда только с августа по октябрь. На период 2030—2050 гг. придется фаза понижения температуры воздуха в ходе 74-летнего колебания, и ледовые условия в арктических морях будут близкими к современным.

Без атомных ледоколов представить эффективную эксплуатацию акватории Северного морского пути невозможно.