В июле прошлого года был опубликован глобальный индекс медицинского туризма (Medical Tourism Index) на 2020−2021 годы, в котором Россия переместилась на 41-ю строчку рейтинга среди 46 стран мира, тогда как в рейтинге за 2016−2017 годы наша страна занимала 34-ю позицию. Между тем Сингапур с четвертой позиции в 2016 году переместился на вторую в 2020-м, обойдя Израиль и Великобританию. На первом месте рейтинга остался прежний лидер — Канада.

Андрей Ильич Курнаков. Ответственные за жизнь. Групповой портрет орловских врачей. 1980

Одна из стратегических задач, стоящая перед российской системой здравоохранения, — увеличение объема экспорта медицинских услуг к 2024 году в четыре раза. Рост въездного медицинского туризма должен не только принести стране доходы, но и способствовать развитию российского здравоохранения. Россия по привлекательности лечебно-оздоровительного туризма, согласно оценкам Всемирной туристической организации (UNWTO), о которых летом 2019 года сообщил «Российской газете» генеральный секретарь Всемирной организации медицинского туризма (WMTO) и президент Российской ассоциации медицинского туризма Игорь Платонов, занимает на самом деле пятое место среди всех стран мира. Но по реализации этого потенциала, отметил Платонов, она находится, к сожалению, лишь на 59-й позиции.

Перейти к развитию рынка экспорта медуслуг быстрыми темпами, по мнению предпринимателя Дмитрия Давыдова, можно с помощью предоставления налоговых льгот для профессиональных участников рынка, что позволит создать в России один из лучших современных рынков медуслуг. На своем портале «20 идей» Давыдов обращает внимание на опыт Сингапура, где в кратчайшие сроки практически с нуля была создана одна из ведущих систем здравоохранения в мире, а её росту способствовали существенные налоговые льготы и система поощрений.

20idei.ru

«Прогрессивные методы Сингапура в области развития системы здравоохранения привели к тому, что там сейчас работают ведущие учёные из Европы, Японии, США и России, а многие гиганты фармацевтики и биотехнологии перенесли туда свои производства», — отмечает Давыдов, подчеркивая, что с развитием отрасли можно привлекать не только зарубежных медицинских туристов, но и квалифицированных иностранных специалистов, а также технологии.

Moh.gov.sg Онг Е Кунг. Министр здравоохранения Сингапура

Не откроем секрета, если скажем, что и некоторые российские граждане либо предпочитают, либо вынуждены в силу отсутствия каких-либо технологий в России, лечиться за рубежом. Так, например, несколько лет назад издание РБК публиковало оценки опрошенных участников рынка. Так вот, в последние несколько лет самыми востребованными у россиян странами для лечения являлись Израиль, Германия и Финляндия. Набирают популярность услуги специалистов из азиатских стран, например из Индии, поскольку цены там на 40−50% ниже, чем в Европе, а уровень медицины, как отмечал президент АОММТ Константин Онищенко, довольно высокий благодаря стажировкам специалистов за рубежом.

В основном, как указывало издание, граждане России едут за рубеж за медицинскими услугами в сфере онкологии, кардиологии, спинальной хирургии. Иными словами — в случаях, когда речь идет об опасных заболеваниях. А вот услуги зарубежных стоматологов и специалистов в сегменте эстетической медицины стали в последние годы сдавать позиции — в силу их подорожания. То есть с более активным развитием российского здравоохранения помимо привлечения зарубежных пациентов лечиться в своей стране, не выезжая за рубеж, смогут и наши сограждане. Для того чтобы в короткие сроки привлечь в Россию крупнейших инвесторов и лучших врачей, Давыдов предлагает ввести налоговые льготы сроком на 20 лет. По его мнению, необходимо на все виды налогов, связанных с деятельностью медучреждений, установить ставки, практически равные нулю, в том числе установить и нулевые ставки на заработную плату и доход врачей — но только для тех медицинских заведений, которые будут соответствовать основным критериям. Одним из таких критериев может выступать порог суммы денежного оборота от предоставления услуг иностранным пациентам за год, например, размером в 2 млн долларов в год. В случае превышения порога, как отмечает предприниматель, льготный режим налогообложения может быть автоматически продлен на следующий год. Для индивидуально предоставляющих подобные услуги врачей минимальный оборот, указывает Давыдов, должен составлять 250 тыс. долларов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Российский врач

Однако, возникают вполне закономерные вопросы: не потеряет ли страна уже существующий рынок, не произойдет ли в погоне за льготным налогообложением отток кадров и организаций в экспортный сегмент медуслуг? Дмитрий Давыдов отмечает, что устанавливаемый порог суммы доходов для организаций и частных врачей как раз и нужен для того, чтобы сохранить этот существующий рынок.

«Лишь те, кто чувствуют, что могут преодолеть установленный финансовый барьер (а это будут единичные из существующих предприятий), вправе рассчитывать на попадание под льготную систему обложения налогами. Остальные, благодаря данной системе, будут иметь сильнейший стимул к росту, а государство получит переформатирование медучреждений, приток квалифицированного персонала, перенос лучших мировых клиник в Россию или открытие их современных филиалов, дополнительные налоговые поступления от других сфер бизнеса, активизировавших свою деятельность благодаря появлению нового медицинского направления», — подчеркивает Дмитрий Давыдов.

Активное развитие экспортного сегмента медуслуг в России действительно способно подтолкнуть к росту смежные сферы: гостиничный и рекламный рынки, сферу транспортных услуг, цифровых сервисов. В общем, подтолкнуть к развитию сферы, связанные уже не столько с медициной напрямую, сколько с туризмом. В сфере туризма возникнет отдельный профильный вид услуг. Хотя эти услуги на российском рынке есть и сегодня, но развиты они недостаточно. И именно они в том числе являются своего рода барьерами на пути роста экспортного сегмента российского здравоохранения. Так, например, в докладе Аналитического центра при правительстве Российской Федерации, касающемся изменений и тенденций в регулировании несырьевого экспорта в России и мире в части экспорта медицинских и информационно-консультационных услуг за II квартал 2020 года, указывается, что в 2019 году Россию с целью получения медуслуг посетило 564 тыс. иностранцев. Оговоримся, что не берем в учет данные по 2020 году ввиду действующих ограничений и запретов на фоне пандемии. Так вот, как отмечается в докладе, основной спрос на российскую медицину приходится на граждан СНГ. Вместе с тем в 2019 году существенно возросло количество медицинских туристов из Китая. На лечение в Россию также едут граждане Дании, Швеции, Финляндии, Германии и Израиля, Японии, Вьетнама. Объем розничных доходов в сфере медицинского туризма в России за 2015−2019 годы вырос на 51,2% и в конце периода составил около 646 млн долларов — по этому показателю страна поднялась с 13-го на 12-е место в мире. В силу необходимости получения иностранными пациентами информации, экспортный рынок российских медуслуг рука об руку идут вместе с экспортным сегментом рынка информационно-консультационных услуг (ИКТ). Большая часть этого рынка приходится на компьютерные услуги, оказываемые потребителям в странах дальнего зарубежья (77,8% в 2019 году и 80,1% в I квартале 2020 г.).

В числе ключевых проблем развития экспорта медицинских услуг, согласно Стратегии развития экспорта услуг, как указывается в докладе, остается низкая осведомленность за рубежом о предлагаемых в России медуслугах, действующих клиниках и специалистах, языковые барьеры при оказании таких услуг иностранным гражданам, недостаточно развитая инфраструктура для привлечения зарубежных пациентов, в частности, проблема трансфера пациентов с вокзалов или из аэропортов, а также сложности поиска, предоставления жилья для сопровождающих и подбора сиделок для больных. Кроме того, отмечается устаревание материально-технической базы санаторно-курортного фонда. Во многих субъектах России недоступны некоторые виды лечения, например, радиотерапия, либо подобные услуги предоставляются с использованием устаревших малопроизводительных устройств. Все это — свободные ниши для смежного бизнеса, шансы для расширения имеющихся производств, возможности для улучшения инфраструктуры и для внедрения новых технологий. Тем более для внедрения современных технологий, которые в России есть. Если раньше некоторые процедуры были недоступны российским гражданам, например, еще десять лет назад позитронно-эмиссионную томографию можно было выполнить только за пределами России, то сейчас, как рассказывал РБК медицинский директор «Медскан. рф» Дмитрий Горнастолев, «отечественная ядерная медицина развивается ударными темпами». Кстати, в августе прошлого года издание «Ведомости» сообщало, что «Мединвестгрупп» Виктора Харитонина построит Центр ядерной медицины, строительство которого завершится к концу 2023 года. За первый год работы компания рассчитывает принять порядка 7000 пациентов. Онкобольных будут лечить в Международном медицинском кластере (ММК) в «Сколково». ММК, как отмечало издание, — это проект, предпринятый по инициативе правительства Москвы. Федеральный закон №160-ФЗ от 29 июня 2015 г. позволяет клиникам государств Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) работать по стандартам своих стран на территории кластера: оказывать медицинскую помощь, применять препараты и оборудование без сертификации в РФ, если имеются все разрешительные документы на них в своей стране. Более того, в планах ММК объединить 10−15 медицинских учреждений из стран ОЭСР и оказывать помощь до 300 тысячам пациентов в год. Уже сейчас в кластере работает израильская клиника «Хадасса», строятся реабилитационный центр французской Orpea и Университетский госпиталь Страсбурга. Представитель «Мединвестгрупп» говорил, что участие в проекте «Сколково» позволит компании произвести и вывести на рынок для клинического применения ряд инновационных препаратов для лечения онкозаболеваний, которые ранее не производились в России.

Красноярскийкрай.рф Виктор Харитонин. Владелец «Фармстандарта»

«В случае, если компания имеет грандиозные планы и уверена в своем потенциале, а также готова задолго до запуска строительства документально подтвердить свои намерения, то весь цикл процессов, производимых подрядными и снабжающими организациями, — указывает на своем портале Дмитрий Давыдов, — будет полностью освобожден от всех налогов и сборов на период строительства и запуска, а таможенные платежи и сборы на поставляемое оборудование будут отменены на весь период льготного налогообложения».

Таким образом, медицинские услуги, оказываемые в России, как отмечает предприниматель, будут значительно дешевле аналогичных, предоставляемых в лучших ведущих клиниках мира, а массовое привлечение состоятельных иностранных пациентов вновь образованными медучреждениями позволит заполнить нишу медицинского туризма. Для удобства пациентов, а иногда и в силу противопоказаний, касающихся длительности транспортировки больного, предлагается сосредоточить современные медицинские центры мирового уровня в трех регионах страны: в западной, восточной и юго-восточной частях, чтобы пациенты имели возможность получить кратчайший доступ к ближайшему для них медицинскому центру.

Государству, как указывает Давыдов, не только не придется вкладывать бюджетные деньги в реализацию проектов в указанных трех регионах России: бизнес будет готов инвестировать в проекты самостоятельно, но и, вероятно, бизнес будет также способствовать решению кадрового вопроса. По словам предпринимателя, крупные компании, предвидя скорую нехватку профессиональных кадровых ресурсов, в скором будущем начнут прямо либо косвенно участвовать в процессе строительства профильных учебных заведений, которые будут строиться в непосредственной близости к месту стажировки и последующего трудоустройства будущих медицинских работников. В дальнейшем же они создадут либо перенесут в Россию и научно-исследовательские центры своих медицинских компаний. Более того, по приблизительным подсчётам Давыдова, обслуживание иностранных пациентов займёт до 50% от общего времени данных медучреждений, остальную часть времени они смогут посвятить приему российских граждан.

Контроль за качеством услуг — это, пожалуй, такой же ключевой вопрос в развитии сектора, без которого пациент не пойдет в ту или иную клинику. Давыдов предлагает решить этот вопрос с помощью новых же технологий: все процедуры, связанные с физическим контактом с пациентом в медицинских целях, как и в Сингапуре, — фиксировать на видеокамеру. Например, к защитным очкам врача-стоматолога или хирурга может быть прикреплена камера. Должна вестись и аудиозапись всего процесса лечения, что позволит не только контролировать качество услуг, но и при смене лечащего врача сохранять всю необходимую информацию для нового доктора, а также иметь на руках доказательную базу для обращения в суд при необходимости. В свою очередь отсутствие видео‑ и аудиозаписей или отказ в доступе к ним может повлечь для медиков такие неприятные последствия, как наложение штрафов или запрет на осуществление врачебной деятельности. Безусловно, по ходу создания рынка ведущих медицинских услуг в России необходимо будет параллельно внедрять и некоторые другие механизмы. Это вполне естественный процесс при развитии любого сектора экономики, максимально связанного с человеческим фактором. Тогда как создание передовой медицины — это, как отмечает Дмитрий Давыдов, базовая основа физического здоровья нации и это же — долголетие государства и его финансовая стабильность. Предлагаемые же меры, конечно, могут быть реализованы в случае их принятия на законодательном уровне.