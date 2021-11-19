Одних вакцин мало для остановки пандемии — The Lancet
Полностью вакцинированные люди могут заразиться коронавирусной инфекцией, а также передать ее другим людям, хоть и в меньшей степени, чем непривитые. К такому выводу пришли ученые в статье, опубликованной 29 октября в престижном медицинском журнале The Lancet.
В основу работы ученых легло проводимое в Великобритании исследование «Оценка передачи и заразности COVID-19 при контакте» (the Assessment of Transmission and Contagiousness of COVID-19 in Contacts») или ATACCC. В рамках второго этапа этого исследования, который проводился с 25 мая по 13 сентября нынешнего года, ученые стремились количественно определить степень передачи дДельта-варианта внутри одного домохозяйства и оценить влияние вакцинационного статуса на риск заражения контактных лиц и заразность как тех, кто сделал прививку, так и тех, кто этого не сделал.
Их исследование показало, что люди, получившие две дозы вакцины, имеют более низкий, но все же заметный риск заражения дельта-вариантом в домохозяйстве по сравнению с людьми, которые не были вакцинированы.
Полностью вакцинированные люди избавлялись от инфекции быстрее, чем непривитые, но их пиковая вирусная нагрузка — наибольшее количество вируса SARS-CoV-2, обнаруживаемое у них в носу и горле — была аналогична той, которая наблюдалась у невакцинированных людей, что может объяснить, почему они все еще могут легко передать вирус в рамках домохозяйств.
При этом пиковая вирусная нагрузка у вакцинированных и невакцинированных схожа. Иными словами, и те, и другие могут болеть COVID-19 одинаково тяжело, независимо от статуса вакцинации.
Авторами статьи, вышедшей 29 октября стали, Аника Синганаягам, Серан Хакки, Джейк Даннинг, Киран Дж. Мадон, Майкл А Кроун, Александра Койчева, Ньевес Дерки-Фернандес, Джек Л. Барнетт, Майкл Дж. Уитфилд, Роберт Варро, Андре Чарлетт, Риа Кунду, Джо Фенн, Джессика Кутаджар, Валери Куинн, Эмили Конибир, Венди Барклай, Пол С. Фримонт, Грэм П. Тейлор, Шазад Ахмад, Мария Замбон, Нил М. Фергюсон, Аджит Лалвани от имени участников исследования ATACCC.