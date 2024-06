Полностью вакцинированные люди могут заразиться коронавирусной инфекцией, а также передать ее другим людям, хоть и в меньшей степени, чем непривитые. К такому выводу пришли ученые в статье, опубликованной 29 октября в престижном медицинском журнале The Lancet.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

В основу работы ученых легло проводимое в Великобритании исследование «Оценка передачи и заразности COVID-19 при контакте» (the Assessment of Transmission and Contagiousness of COVID-19 in Contacts») или ATACCC. В рамках второго этапа этого исследования, который проводился с 25 мая по 13 сентября нынешнего года, ученые стремились количественно определить степень передачи дДельта-варианта внутри одного домохозяйства и оценить влияние вакцинационного статуса на риск заражения контактных лиц и заразность как тех, кто сделал прививку, так и тех, кто этого не сделал.

«Первичные результаты эпидемиологического анализа заключались в оценке показателя вторичной поражённости (SAR) среди контактов в домохозяйстве, стратифицированного по статусу вакцинации контактного лица и статусу вакцинации носителя заболевания. Первичные результаты анализа кинетики вирусной нагрузки заключались в выявлении различий в пиковой вирусной нагрузке, скорости роста вируса и скорости снижения вирусной нагрузки между участниками, инфицированными первоначальным (пре-альфа вариантом), по сравнению с альфа-вариантами и дельта-вариантами, а также между невакцинированными участниками, зараженными дельта-вариантом, и вакцинированными участниками, зараженными дельта-вариантом», — указали эксперты The Lancet.

(сс) Victuallers Вакцинация в Великобритании

Их исследование показало, что люди, получившие две дозы вакцины, имеют более низкий, но все же заметный риск заражения дельта-вариантом в домохозяйстве по сравнению с людьми, которые не были вакцинированы.

«Показатель вторичной поражённости (SAR) не был значительно выше у невакцинированных (38%), чем у полностью вакцинированных (25%) членов домохозяйства. Мы оценили эффективность вакцины для предотвращения заражения (независимо от симптомов) дельта-вариантом в домохозяйстве в 34%», — отметили ученые.

Полностью вакцинированные люди избавлялись от инфекции быстрее, чем непривитые, но их пиковая вирусная нагрузка — наибольшее количество вируса SARS-CoV-2, обнаруживаемое у них в носу и горле — была аналогична той, которая наблюдалась у невакцинированных людей, что может объяснить, почему они все еще могут легко передать вирус в рамках домохозяйств.

«Мы не нашли доказательств вариации пиковой вирусной нагрузки в зависимости от варианта вируса или статуса вакцинации, однако мы обнаружили некоторые свидетельства умеренного, но значительного увеличения пиковой вирусной нагрузки с возрастом», — указали авторы The Lancet.

(сс) Galería de fotografías del Ministerio de Defensa Вакцинация в Перу

При этом пиковая вирусная нагрузка у вакцинированных и невакцинированных схожа. Иными словами, и те, и другие могут болеть COVID-19 одинаково тяжело, независимо от статуса вакцинации.

«Благодаря результатам нашей работы можно объяснить, как и почему дельта-вариант так эффективно передается среди населения с высоким процентом вакцинации. Хотя существующие вакцины по-прежнему эффективны для предотвращения тяжелых заболеваний и смертей от COVID-19, результаты нашей работы показывают, что одной вакцинации недостаточно для предотвращения всех случаев передачи дельта-варианта в домохозяйствах, где соприкосновение с вирусом носит близкий и продолжительный характер» — указали авторы статьи.

(сс) U.S. Navy Вакцина Moderna

Авторами статьи, вышедшей 29 октября стали, Аника Синганаягам, Серан Хакки, Джейк Даннинг, Киран Дж. Мадон, Майкл А Кроун, Александра Койчева, Ньевес Дерки-Фернандес, Джек Л. Барнетт, Майкл Дж. Уитфилд, Роберт Варро, Андре Чарлетт, Риа Кунду, Джо Фенн, Джессика Кутаджар, Валери Куинн, Эмили Конибир, Венди Барклай, Пол С. Фримонт, Грэм П. Тейлор, Шазад Ахмад, Мария Замбон, Нил М. Фергюсон, Аджит Лалвани от имени участников исследования ATACCC.