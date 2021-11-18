Президент России Владимир Путин в ходе ответов на вопросы журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина 13 ноября 2021 года прокомментировал ситуацию в Чёрном море: «Действительно, сейчас США и их союзники по НАТО проводят незапланированные, я хочу это подчеркнуть, незапланированные учения в акватории Чёрного моря. Причём не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе этих учений и авиация, в том числе и стратегическая авиация».

CNE CNA C6F Учения «Sea Breeze — 2014» ВМФ США в акватории Черного моря

Владимир Путин также добавил: «Должен сказать, что у нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой акватории свои незапланированные учения, но я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там. Поэтому Минобороны России ограничивается только сопровождением самолётов и кораблей».

Таким образом наша страна подчёркивает своё миролюбие. А главная причина заключается в том, что нет никакой реальной военной необходимости в ответных учениях, так как каждый корабль и боевой самолёт США и их союзников отслеживается и может быть потоплен (сбит) при текущем состоянии боевой готовности Вооружённых сил РФ.

В целом, Чёрное море представляет собой закрытый театр военных действий. Поэтому наращивание военно-морских и военно-воздушных сил США и их союзников в этом регионе не имеет практического смысла, так как Чёрное море полностью простреливается российскими противокорабельными комплексами наземного базирования и российским надводным и подводным флотом, не говоря уже об авиации, ведь полуостров Крым представляет собой непотопляемый авианосец.

Кроме того, в Крыму развёрнута очень современная и интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны, способная выпустить гораздо больше ракет, чем наш вероятный противник.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Большой десантный корабль Цезарь Кунников (БДК-64) Черноморского флота ВМФ России у берегов Севастополя

Если же говорить о российских и американских военных, то и наши военачальники и американские прекрасно понимают ситуацию. Для того чтобы нарастить необходимую по силам военную группировку НАТО для нападения на Россию, потребуется много месяцев. И это нельзя сделать незаметно.

Опять же, говоря о Чёрном море, по конвенции Монтрё есть ограничения по времени пребывания в Чёрном море кораблей «держав, неприбрежных Чёрному морю» — не более 21 дня. Есть и ограничения по тоннажу для данных держав в мирное время: при транзите через проливы — не более 15 000 тонн, общий тоннаж кораблей в Чёрном море «названных держав не должен превышать 30 000 тонн, в ряде случаев он может быть увеличен вплоть до максимальной цифры в 45 000 тонн».

Однако оценивать противостояние России и США с их союзниками исключительно регионом Чёрного моря будет очень узким и несколько непрофессиональным подходом к вопросу.

Для того чтобы лучше понимать ситуацию, необходимо припомнить случай с британским эсминцем Defender, который 23 июня 2021 года вторгся в территориальные воды России в Чёрном море вблизи берегов Крыма и был сразу же под угрозой применения силы выдворен.

Defence Images HMS Defender

Президент России Владимир Путин прокомментировал данную ситуацию 30 июня 2021 года в ходе ежегодной прямой линии, а также озвучил потенциально возможную реакцию российской стороны на эти действия: «Вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль [эсминец Defender], всё равно было бы трудно представить, что мир стал бы на грань Третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны».

Никакой войны обычными средствами или ограниченной ядерной войны в Чёрном море или на Европейском театре военных действий между Россией и США с их союзниками по НАТО не будет. В Пентагоне знают, что если они нанесут массированный удар по России, особенно ядерный, то США прекратят своё существование всего через несколько часов. Это будет тотальная ядерная война, а такая война США и их сателлитам не нужна, и они её сами боятся.

Российская Федерация поддерживает с Соединёнными Штатами стратегический ядерный паритет, что является лучшей гарантией от крупномасштабного военного конфликта между нашими странами. Поэтому и продлён до 5 февраля 2026 года Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Поэтому и идут консультации в Женеве по вопросам стратегической стабильности между США и Россией.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Все эти «показательные» выступления США и их союзников в Чёрном море на данном историческом отрезке времени преследуют только одну цель — внушить чувство уверенности киевскому режиму, чтобы он отважился на проведение военной операции в Донбассе, подвигнуть его к этой войне. Этой же цели служит и заявленная отправка сил специального назначения Британии на Украину.

Очевидно, что в случае украинской вооружённой агрессии против ЛДНР Россия будет вынуждена провести военную операцию по принуждению к миру, которая может и не ограничиться Донбассом. НАТО в войну, естественно, не ввяжется и будет стоять в сторонке. Англосаксы просто используют украинцев в качестве пушечного мяса, и «незалежная» снова потеряет часть своей территории.

President.gov.ua Каратели, погибшие на войне в Донбассе

Однако это будет поводом для США и Евросоюза к резкому ужесточению экономических санкций в отношении России, ощутимо ухудшит отношения между ЕС и РФ, сорвёт запуск «Северного потока — 2», а также надолго и надёжно привяжет подумывающую о стратегической автономии Европу к своему заокеанскому патрону.

Надо отдать должное, англосаксы хорошо поднаторели в провокациях. Однако и мы, русские, не лыком шиты. И не стоит забывать старую русскую пословицу «не рой другому яму — сам в неё попадёшь».