Президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков в эфире одной из программ «Прав? Да!» телеканала ОТР сказал, что в последнее время пешеходы стали «совсем расслабленными». Видимо, по его словам, очень большое значение для них имеет телефон в руках, а не их жизнь. Прежде чем ступать на проезжую часть, советует каскадер, надо осмотреться, посмотреть по сторонам и только после этого переходить дорогу. Конечно же, отметил Иншаков, очень много зависит и от водителей, которые тоже не всегда внимательны к тому, что происходит вокруг. Между тем, если посмотреть на статистику ДТП прошлого года, по вине водителей было зафиксировано 29 933 происшествий, а по вине пешеходов — 21 747. Согласитесь, цифры не сильно отличаются, при том, что пешеходы не управляют средствами повышенной опасности. Цифры эти — удручающие. Порой можно наблюдать, как из-за передней части автобуса выскакивает детская коляска, а везущий ее человек остается за транспортным средством и не способен увидеть движущийся автомобиль. Кто виноват, если водитель не успеет отреагировать на ситуацию? Если водитель не растеряется, но тем не менее не успеет притормозить? Он предпочтет объехать коляску с ребенком. Через встречную полосу. Но что, если по встречной полосе движется такой же автомобиль?! Трагедии не миновать. Пешеходы, никогда не управлявшие автомобилем, вероятно, никогда не поймут водителей. Тогда как водители не только управляют транспортным средством, но и также выступают в роли пешеходов и уже способны оценивать ситуацию на дороге. Конечно, не всегда. Все мы — люди. Но именно потому и существуют Правила дорожного движения (ПДД). Правила для всех. Не только для водителей, но и для пешеходов, которые, ступая на дорогу, становятся такими же участниками дорожного движения, как и водители. Вот только штрафуют чаще всего водителей.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Заместитель главного редактора журнала «За рулём» Никита Гудков подчеркивает, что все люди — разные: кто-то может прогнозировать свои действия, что за рулем, что, двигаясь пешком, а кто-то — в несколько меньшей степени. Но и водителям, и пешеходам в таких ситуациях, по словам Гудкова, должна помогать организация дорожного движения, в частности «эти самые прекрасные белые человечки», которые сейчас, как сказал эксперт, «слава Богу, появились».

ИА REGNUM ПДД

«Профессионалы должны организовать нашу жизненную среду таким образом, чтобы возможные ошибки пешеходов и водителей были нивелированы, чтобы снижалась их вероятность, чтобы снижалась тяжесть возможных последствий — и так далее, и так далее. Это целая отрасль, можно сказать, отрасль науки. И ею просто нужно заниматься», — отметил замглавреда журнала.

Как часто пешеходы сегодня могут получить штраф за, допустим, переход в неположенном месте дороги? Хотя практика по контролю за соблюдением ПДД пешеходами очень активно использовалась в СССР при том, что в те времена автомобилей было куда меньше. Такая практика широко активно используется сегодня Китаем — страной, пожалуй, с самым мобильным населением в мире. Как отмечает на своем портале «20 идей» предприниматель Дмитрий Давыдов, за нарушение ПДД пешеходами китайское законодательство предусматривает дисциплинарное предупреждение или штраф в размере 5—50 юаней (55—550 рублей). А последние несколько лет во многих городах Китая помогают государству в спасении граждан от гибели и травматизма на дорогах камеры наблюдения с функцией распознавания лиц — они широко внедряются начиная с 2017 года для борьбы с пешеходами-нарушителями. К слову, если водителю, попавшему в аварию, «благодаря» даже успевшему перебежать и не сбитому на дороге пешеходу, может грозить не просто штраф, но и в зависимости от степени тяжести последствий ДТП уголовная ответственность, то для сбежавшего с места аварии пешехода взятки гладки. Его и след простыл. В Москве камеры наблюдения способны выявить подобные ситуации. Кстати, на днях на Кутузовском проспекте, где крайне оживленное движение на многополосной дороге, камерами наблюдения была зафиксирована трагедия — гибель пешехода, пытавшегося перебежать дорогу. Видео оказалось в интернете. В других городах и регионах России подобные ситуации остаются за кадром ввиду отсутствия камер наблюдения. Вот и докажи, как говорится, что ты не хотел сбить человека. Но дело даже не столько в доказательствах: моральных и физических травм в случае выживания, штрафов будет водителю достаточно. Вряд ли найдется тот, кто без поедания самого себя примет осознание причастности к гибели человека, даже если тот сам выскочил на дорогу. О таких переживаниях на каждом углу, конечно, не кричат. Поэтому необходима профилактика таких случаев, нужно предупреждать их, надо приучать уважать друг друга, приучать нести ответственность друг за друга. Иначе, чем следуя общим правилам, сделать это невозможно. Поэтому следить на дорогах нужно не только за соблюдением ПДД водителями, но и пешеходами.

Avtouragan.ru Камеры видеофиксации нарушений ПДД

Адвокат, бывший следователь Главного следственного управления МВД России Станислав Лагойко заявил в ходе ТВ-программы, что и хорошая инфраструктура, и хорошие качественные дороги, и правила дорожного движения — «все это замечательно», но работают они только тогда, когда на это обращают внимание люди, когда им удобно этим пользоваться.

«А самое главное — когда люди у нас внимательно относятся, во-первых, друг к другу, а во-вторых, не игнорируют правила дорожного движения. Давайте вернемся к тем же самым пешеходам. Ведь пешеход, как это ни удивительно, не осознает, что он является участником дорожного движения», — подчеркнул Лагойко.

Дмитрий Давыдов рассказывает на своем портале, что, например, в городе Шэньчжень внедрили систему, которая автоматически штрафует пешеходов: тот, кто попал на камеру при неправильном пересечении дороги, сразу же получает текстовое сообщение на свой мобильный телефон с указанием суммы штрафа.

«Более того, на оживленных перекрестках Шэньчженя установили большие мониторы, которые высвечивают фотографию, имя, фамилию и государственный идентификационный номер нарушителя. Информация о безответственном пешеходе также становится публично доступной через правительственный вебсайт. Таким способом власти пытаются пристыдить нарушителя перед общественностью. Только на одном перекрестке в Шэньчжэне за первые 10 месяцев работы такая система зарегистрировала 13 939 нарушений со стороны пешеходов», — подчеркивает предприниматель.

Алексей Попов ИА Красная Весна Китай

В России Дмитрий Давыдов предлагает пойти несколько иным путем: внедрить автоматические штрафы пешеходам через использование видеокамер с функцией распознавания лиц, но в случае впервые зафиксированного нарушения, не создавшего помех для движения транспорта, в качестве профилактической меры и альтернативы штрафу предприниматель предлагает отправлять нарушителя на обязательное прохождение специально разработанного для этих целей онлайн-курса по правилам дорожного движения. В данном случае система может автоматически отправлять нарушителю инструкцию по прохождению онлайн-курса на базе правительственных электронных ресурсов, а также инструкцию по оплате штрафа — в случае отказа от похождения курса в указанный срок. А вот далее — за любые последующие после прохождения курса нарушения — уже автоматически выписывать штраф. Такие камеры в первую очередь, как отмечает Давыдов, стоит установить на оживленных перекрестках и в тех местах, где зарегистрированы наиболее частые нарушения со стороны пешеходов. За то, что пешеходов стоит в некоторых случаях обучать, выступают и многие другие российские эксперты.

«Темп жизни нашей растет с каждым годом. Скорость, машины, качество машин — это несравнимо с тем, что было 20 лет, 30 лет назад. К сожалению, пожилые люди — при всем моем уважении, они не могут не то что адаптироваться, а принять новые правила. То есть они не могут так быстро принимать эти правила, потому что каждый месяц, каждый год новая машина, новые правила», — заявил, как передает телеканал ОТР, адвокат, председатель МКА «Алексеев, Порунова и партнёры» Сергей Алексеев.

В то время как для водителей сейчас рассматривается возможность модернизации обучающих программ, отмечает директор российского экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников, не у всех пешеходов по факту «всегда есть информация даже об актуальных требованиях по переходу дороги».

«Возьмите тот же автобус. Мы в свое время все с вами помним правило, что можно переходить дорогу либо сзади автобуса, либо спереди. А кто из здесь присутствующих знает о том, что по текущим нормативам нужно дождаться, когда автобус уедет?» — подчеркнул Мельников.

Дмитрий Давыдов в свою очередь на своем портале приводит и другой пример из опыта того же Китая: в городе Цзинань власти не штрафуют пешеходов сразу после нарушения.

«После того как камеры зафиксировали нарушителя и его фотография вместе с личными данными высветилась на большом уличном экране и в интернете, полиция контактирует с нарушителем и предлагает выбрать один из трех видов наказания: штраф в размере 20 юаней (220 рублей), прохождение получасового курса по правилам дорожного движения или помощь полицейскому в регулировке движения в течение 20 минут. После внедрения системы распознавания лиц, направленной на пешеходов, количество нарушителей в Цзинане существенно сократилось: с 200 до 20 случаев в день на примере одного из загруженных перекрёстков города», — поясняет предприниматель.

С технологической точки зрения, по словам Давыдова, Россия готова пойти на такой шаг, как использование видеокамер с функцией распознавания лиц для контроля по соблюдению ПДД. Страна входит в тройку мировых лидеров по количеству установленных видеокамер (после Китая и США), отмечает он. МВД активно внедряет систему распознавания лиц для борьбы с преступностью и правонарушениями. Власти Москвы развивают проект по развертыванию нейросети, которая будет получать данные с камер, обнаруживающих лица, а также фиксирующих аварии и различные инциденты. Московский опыт по распознаванию лиц планируется масштабировать и на другие города. Последовательное массовое внедрение камер для автоматической регистрации нарушений ПДД со стороны водителей на территории всей страны за последние десять лет приносит свои плоды: аварийность в зонах наблюдения видеокамерами снижается.

«Расширение системы автоматической видеофиксации и на пешеходов выглядит логичным шагом на пути к снижению нарушений по вине этих участников дорожного движения. Когда видеокамеры нового поколения будут задействованы в борьбе с нарушениями со стороны пешеходов, появится новый существенный сдерживающий фактор», — подчеркивает Давыдов.

Конечно, эксперты одновременно поднимают и вопросы удобной для всех участников движения инфраструктуры, необходимости наличия понятных дорожных знаков, уважения и даже терпимости друг к другу. Нередкими стали конфликтные ситуации не только между водителями, но и пешеходами с водителями, в том числе с применением оружия. Самыми безобидными из них, если можно в этом случае так выразиться, является видеосъемка на телефон и драка с попыткой отнять телефон, запретить съемку. Всё это на самом деле могут фиксировать городские камеры и устанавливать конкретных нарушителей. На днях в интервью телеканалу РБК представитель компании NFLab рассказывал в том числе о том, что подобные камеры также позволяют формировать видеоаналитику, которая дает возможность принимать решения на основе собранных данных, анализировать те или иные причины, например, причины возникновения пробок на дорогах и, следовательно, устранять их. Использование видеокамер с функцией распознавания лиц для выявления нарушителей, по словам Давыдова, отучит граждан переходить проезжую часть вне рамок ПДД, что положительно скажется на сокращении количества трагических случаев смертности и травматизма на дорогах по вине пешеходов. Но для внедрения этой меры необходимы законодательные изменения.