В Южной Корее обсудили отчёт Института международных финансов (IIF).

ИА REGNUM Южная Корея

По данным южнокорейских СМИ, по состоянию на конец июня 2021 года долг домохозяйств Южной Кореи составил 104,2% ВВП страны, что является самым высоким показателем среди 37 развитых стран мира.

За Южной Кореей следуют Гонконг (92%), Великобритания (89,4%), США (79,2%), Таиланд (77,5%), Малайзия (73,4%) и Япония (63,9%).

Отмечается, что по сравнению с 2020 годом темпы роста задолженности домохозяйств к ВВП страны составили 6%, что также является самым высоким показателем среди развитых стран.

Industrialconflicts.ru Долги

Известно, что Южная Корея — единственная среди этих стран с долгами домохозяйств, превышающими размер экономики.

По данным Банка Кореи, в июне 2021 года сумма долгов домохозяйств достигла рекордного уровня в 1,8 квадриллиона вон (~$1,5 трлн).

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«И чья это вина?» — вопрошает dege***.

«Правление нынешнего правительства приносит свои плоды», — пишет fubu***.

«Нужно запретить выдачу ссуд. В противном случае страну ждёт крах», — призывает donk***.

«Что ж, поздравляю наше правительство и Демократическую партию «Тобуро» с первым местом», — ехидничает zlgk***.

«Задолженность домохозяйств продолжает расти вне зависимости, принимает правительство какие-либо меры или нет…» — пишет stew***.

«Долги домохозяйств стремительно растут вслед за ценами на недвижимость. Кто ответственен за это? Люди, что брали займы?» — интересуется nefa***.

«Спекуляции на рынке недвижимости — бомба замедленного действия», — отмечает juny***.

«День национального банкротства не за горами», — пишет 9660***.

«Долг домохозяйств? Темпы роста госдолга также самые высокие! Тем не менее правящая партия говорит, что все хорошо, и сосредотачивает свое внимание только на предстоящих выборах…» — негодует mspl***.

«Нынешний президент — некомпетентен. За четыре с половиной года он превратил Южную Корею в страну с самым высоким долгом домохозяйств», — пишет real***.

«Как мы докатились до этого?» — интересуется dss2***.

«Кажется, наша система прогнила», — предполагает grsh***.

«Вот что происходит, когда народ выбирает «не того» кандидата в президенты», — отмечает cany***.