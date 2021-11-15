В соцсетях по-прежнему горячей темой остается тема вакцинации и внедрения QR-кодов. Новый виток дискуссии вызвала информация о готовящихся законопроектах, где речь идет о внедрении системы кодов на федеральном уровне, действие кодов расширят на транспорт и магазины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея

Интернет-пользователи отмечают, что сейчас происходит «перезапуск» информационной поддержки прививочной кампании. В частности, комментируя мнения врача и юриста о праве государства, уже не пытаются разъяснять, что прививка «полезна и безвредна», не пытаются прикрываться какими-то «благими намерениями», мол, «это нужно для борьбы с пандемией». Акцент делается на то, что «никуда вы не денетесь». При этом пользователь считает, что пропагандисты устали и начали откровенно «подтасовывать факты» — манипулировать.

«Ссылаются на Закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который, конечно, «гарантирует» в ст. 8, что «…граждане имеют право на благоприятную среду обитания…» Но в той же статье указано (о чем «тактично» забывают напомнить), что «…граждане имеют право на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их здоровью или имуществу» … «при осуществлении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»…» — подчеркнул комментатор на портале 59.ru.

«Новая Нормальность наступает! Мы обязаны это остановить!» — оставила запись на своей странице в соцсети лидер движения «Иммунный ответ» Александра Машкова-Благих.

По ее словам, планировщики «Новой Нормальности» одномоментно выпустили в информационное поле своих «лидеров мнений» и «экспертов», которые выступают за нарушение прав и свобод и за цифровой контроль. Так они создают иллюзию, что в обществе все согласны с принуждением и сегрегация допустима.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

Тема законопроектов о QR-кодах настолько болезненна, что пост депутата Госдумы Романа Водянова (фракция «Единой России») о положительных итогах рабочей недели — одобрении в первом чтении законопроекта о поддержке одаренных детей, одиноких родителей и семей с детьми-инвалидами — вызвал неожиданные комментарии. Практически все они касаются протеста против законопроектов о QR-кодах. Люди требуют отклонить эти документы и считают такие законы недопустимыми.

«Прошу вас, не поддерживайте законопроект о введении QR-кодов. Не допускайте сегрегацию в нашей стране ни по какому признаку. Народ против!» — оставил запись один из подписчиков в Instagram-акаунте депутата.

«Прошу не допустить принятия новых законопроектов о QR-кодах, ведь они нарушают права человека! Античеловеческие законы, которые могут лишить людей прав, свободы, жизни, здоровья и защиты — нельзя допустить сегрегации и подрыва основ Российского государства! Надеюсь на ваше благоразумие!» — вторит другой пользователь интернета.

«Граждане России против введения кодов! Попираются наши базовые права. Эти коды про дискриминацию, но не про здоровье», — считает третий комментатор.

Напомним, в конце прошлой рабочей недели (11 ноября) СМИ сообщили о том, что правительство России разрабатывает два законопроекта об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 в транспорте (на междугородных и международных рейсах), кафе и магазинах. До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста. После 1 февраля возможность останется только граждан, имеющих медотвод от прививки. А 12 ноября проинформировали о том, что законопроекты поступили в Госдуму.

Интернет-пользователи считают, что при таких законопроектах они как налогоплательщики имеют право требовать от государства полной ответственности за поголовную вакцинацию и негрошовой страховки жизней граждан от возможных негативных последствий вакцинации против коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Эксперт ОНФ и юрист ДмитрийБолдырев в телеграм-канале оставил комментарий: «Прокаженные XXI века?! Людей, которые решили для себя не вакцинироваться, хотят сделать «изгоями» — людьми второго сорта?! Если бы год назад мне сказали, что людей, ведущих здоровый образ жизни, предпринимающих меры профилактики во время всплеска сезонных инфекционных заболеваний, будут гнобить и ограничивать в свободах, я бы счёл это за бред. Но сегодня это стало реальностью. Ситуация уже на грани абсурда, истерия насчёт неисполнения плановых показателей вакцинации настолько затуманила рассудок, что маразм принимаемых мер понуждения к «добровольной» вакцинации вышел за грани разума. Сегодня в бюджетных учреждениях и так кадровый голод и некому работать, а если ещё начнут отстранять от работы за то, что имеешь собственное мнение относительно вакцинации, то к чему придём?! Как бы бездумное закручивание гаек не привело к срыву резьбы».

В соцсетях идет спор, которому, кажется, нет конца. Политика с ограничительными мерами сталкивает людей лбами. Тех, кто против прививок от ковида, уже окрестили антиваксерами. Хотя сами они признаются, что в рамках нацкалендаря имеют все прививки и никогда им не противились. Люди пытаются выразить свое мнение о новой вакцине. Однако эту точку зрения агрессивно пытаются подавить.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса

«Задавать глупые вопросы про антипрививочников не надо. Ответ очевиден, почему часть людей не хочет прививаться. Люди сомневаются в эффективности и целесообразности вакцины. И привитые болеют, и непривитые тоже болеют», — отметил один из подписчиков паблика «Оренбург очевидец». При таком раскладе граждане не видят логики в принудительности во благо здоровья и подозревают, что у вакцинации иные цели. Они опасаются, что дело может дойти до доносов, репрессий так называемых антипрививочников и называют систему QR-кодов ковидным террором.