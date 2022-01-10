Главная интрига последнего дня работы климатического саммита ООН в Глазго — судьба угольной промышленности. Предыдущие дни показали, что, скорее всего, участники COP26 не поддержат идею полного отказа от угольной энергетики и субсидий на добычу ископаемого топлива. Поэтому руководство саммита подготовило новый вариант Соглашения по итогам конференции, в котором COP26 призывает страны ускорить «поэтапный отказ от неконтролируемой угольной энергетики и неэффективных субсидий на добычу ископаемых энергоносителей». Если сравнивать этот вариант с базовым, то в него добавлено два слова — «поэтапный» и «эффективный».

Peruanec Уголь в порту

Первоначальный проект итогового соглашения, опубликованный 10 ноября, предполагал, что участники COP26 подтвердят приверженность цели не допустить до 2100 года роста глобальной температуры выше, чем на 1,5°С. В нём также присутствовал призыв ко всем странам ускорить отказ от угольной энергетики и вернуться за стол переговоров в следующем, 2022 году, с улучшенными национальными планами по сокращению выбросов парниковых газов.

President.gov.ua На климатическом саммите ООН

Вопрос о субсидиях на ископаемое топливо долгое время беспокоил как экспертов по климату, так и экологические организации, но на их требования, звучащие последние 20 лет, сократить субсидии не обращали внимания. Возможно, и теперь смягчение формулировок в окончательной редакции итогового соглашения означает сохранение положения как минимум еще на год.

Тем не менее климатические алармисты продолжают настаивать на срочном отказе от угля, и для обоснования своих требований приводят результаты анализа, опубликованного Climate Action Tracker, согласно которому текущие национальные планы, известные как определяемые на национальном уровне вклады (NDC), приведут к потеплению на 2,4°С.

Некоторые страны, в число которых входят Австралия, Китай, Индия, США и Россия, требуют перенести крайний срок отказа от угля (2050 год в соответствии Парижскому соглашению), и это рассматривается как наиболее острая область разногласий, поскольку Великобритания настаивает на конкретных сроках.

Австралию традиционно обвиняют в слишком сильном загрязнении воздуха. Во время работы саммита был опубликован отчёт, который показал, что выбросы на душу населения в Австралии от угольной энергетики почти в два раза больше, чем в Китае.

Китай не поддержит предложение по углю из соображений энергетической безопасности. Страна планирует достичь пика выбросов к 2030 году, так как сейчас находится в тисках энергетического кризиса и наращивает добычу угля до рекордных уровней.

Stephen Codrington Добыча угля

Интересна позиция Индии по этому вопросу, которая обещает достичь нулевого уровня выбросов к 2070 году, но до сих пор не разработала план поэтапного отказа от угля. Это объясняется тем, что угольная промышленность обеспечивает занятость огромного количества людей, включая самых бедных и социально не защищенных.

США отказались подписать документ, ссылаясь на то, что Джо Байден уже заявил о создании к 2035 году сектора энергетики с нулевым уровнем загрязнения атмосферы углекислым газом, а не позднее 2050 года — экономики с нулевыми выбросами. Но, вероятнее всего, Байден пошёл в этом вопросе на уступки крупным угледобытчикам и сенаторам от угольных штатов.

Примечательно, что президент СОР26 Алок Шарма снисходительно отнеся к такой позиции США, заявив, что роль угля в США и так падает. Достигнув пика в 2007 году, он быстро замещается более дешевым природным газом, ветровой и солнечной энергиями.

При этом группа из 25 стран, в число которых входят США, Италия, Канада, Дания и Швейцария, подписала разработанное Великобританией совместное заявление, в котором они обязуются прекратить поддержку сектора энергетики, работающего на ископаемом топливе, к концу 2022 года и вместо этого сконцентрировать усилия на переходе к чистой энергетике. По оценкам авторов заявления, объем средств, который может быть перенаправлен на поддержку чистой энергетики в случае успеха инициативы, составит $17,8 млрд в год. Как впишется в эту повестку угольное сопротивление крупнейших экономик мира, не до конца ясно. Создается ощущение, что из-за множества противоречий решения, принятые на СОР26, будут носить чисто декларативный характер.