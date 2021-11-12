Чего стоят и во что обойдутся стране обещания кандидатов в депутаты Государственной думы, розданные ими с апреля по сентябрь по всей стране? Скоро это узнаем с точностью до рубля: на 23 ноября назначено второе чтение закона о федеральном бюджете на 2022 год, когда депутаты будут распределять расходы по ведомствам и по программам. После заседания они «под телекамеру» начнут комментировать бюджет как свой авторский проект, рассказывать, как наказы, полученные ими от избирателей, воплощены в бюджетный закон. Всё это не впервые. Так делается каждый раз и много лет подряд, как доказательство единства предвыборного слова и послевыборного дела. На самом деле — всё это россказни. Сказки с примесью правдоподобности. Новости, живущие меньше минуты. К ним привыкли настолько, что перестали обращать внимание на их содержание.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

А зря. Себе дороже в конечном счете спускать вранье и поощрять бездоказательную словоохотливость. Не потребовались бы никакие депутатские придумки, если обещания были бы заранее оцифрованы, опубликованы, затем сверены с бюджетными правительственными проектировками и тогда могли бы быть объективным доказательством безупречности аргументов. Вот такая вот доказательная политика, о внедрении которой так ратует Счетная палата. Однако подобный вариант развития событий невозможен. Ни один претендент на мандат еще не утрудил себя расчетами обещаний. И даже если бы постарался посчитать, то и это оказалось бы напрасно: процесс бюджетирования лишь по времени совпадает с выборными мероприятиями, и то своей финишной частью, когда в будущих расходах всё распланировано и предрешено. Правила верстки бюджета таковы: до 20 апреля года, предшествующего бюджетируемому, определяются сценарии экономического развития Российской Федерации и основные параметры прогноза развития. В этом году Минэкономразвития России опубликовало 24 апреля и сценарные условия, и основные параметры прогноза, и даже прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Ни один из участников, заявившихся в то время на праймериз «Единой России», даже словом не обмолвился про эти прогнозы, требующие затем обязательного сопровождения законотворческой деятельностью.

Далее. Все бюджетные цифры сверстываются в Минфине тоже задолго до предвыборных съездов политических партий, на которых утверждаются предвыборные программы и требующие бюджетных расходов. Поэтому для обещавших реализовать свои публичные предвыборные обязательства надо будет добиваться невероятного: изменений в проекте бюджета. В принципе, для корректировки расходной части бюджета сохраняется небольшая возможность, но при особой благосклонности к отдельным депутатам и в пределах, заранее предусмотренных правительством. Во всех остальных случаях надо будет доказывать правительству и депутатам, что у новых расходных обязательств есть доходные источники, не учтенные в проекте бюджета. И — вот они. Этим путем обычно идут оппозиционные фракции, но всякий раз безуспешно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов РФ

Тем не менее никто не отменял принципиально более важную задачу для страны и депутатов всех депутатских объединений — перепроверку всех правительственных проектных расчетов применительно к достижимости национальных целей развития Российской Федерации, утвержденных президентом Путиным. Эти цели в наибольшей степени соответствуют общественным ожиданиям и надеждам отдельного гражданина по отношению к наказам избирателей отдельно взятым депутатам. Здесь уместны сомнения в верности расчетов и в реализуемости предлагаемых мер, обеспечиваемых бюджетным финансированием. Потому что опыт предшествующих лет доказывает дефектность всего госпланирования как основы бюджетных расходов.

К сожалению, объем документов и материалов закона о федеральном бюджете таков, что не только депутатам-новичкам, но и старожилам всякий раз для освоения законопроекта не обойтись без «бюджетных репетиторов», без путеводителей по закоулкам и без гида-наставника-куратора. Иначе, по существу, обладатели мандатов окажутся в ситуации сороконожки, которая ходила-ходила, но до тех пор, пока не задумалась, как она это делает.

Приходится переучиваться на ходу, а времени — нет. В прежние времена проблема решалась путем приспособления к опыту предшественников, запоминания правового новояза, некритичного усвоения паранормальных формул, фраз, символов из перенасыщенных смыслами текстов всякого рода заключений, постановлений и пояснительных записок. Судя по первым коллективным депутатским текстам, к примеру, по заключениям на проект закона о федеральном бюджете, история повторяется в поведении даже тех, которые впервые приобрели полномочия депутатов Госдумы.

Новым председателем комитета по охране здоровья Госдумы стал первый заместитель председателя Рязанской областной думы Д. Хубезов. На партийных праймериз он выступал как человек, озабоченный решениями бытовых проблем жизни людей: ЖКХ, тарифами, дорогами и др. О себе сообщил, что состоялся как профессионал, как врач, успешно пройдя путь от хирурга до главного врача областной клиники. И тут же допустил ляп, видимо, в угоду региональной власти. В мае 2021 года он опрометчиво заявил: «Мы победили коронавирус». Такая оплошность — по Фрейду. Значит, будут и следующие. Очередная публичная оплошность — его официальный отзыв о законопроекте о федеральном бюджете в той части, в которой он является профессионалом и опытным управленцем, — в здравоохранении. Возможно, наступить на депутатские грабли ему «помогли» товарищи по руководству комитетом, став репетиторами. Например, освоить древние формы депутатской речи мог помочь сверхопытный коллега по профессии и мандату Л. Огуль. Теперь он — первый заместитель председателя комитета по охране здоровья, хотя был до того одним из его заместителей. Во время выборной кампании, баллотируясь на одиннадцатый год своего депутатства, Огуль не постеснялся сказать избирателям правду в глаза: в его новой депутатской программе нет принципиально новых моментов. Вместе с командой он будет работать над «бесконечностью» — «совершенствованием здравоохранения, чтобы медицина в России стала доступной для каждого человека, независимо от того, где он живет». Для таких депутатов, скорее всего, процесс — и есть смысл и цель.

Duma.gov.ru Заместитель председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль

Еще один новый заместитель Хубезова и потенциальный коллега-репетитор — Б. Башанкаев, главный хирург GMS Hospital в Москве. Он баллотировался в Бурятии и публично обязался «настаивать на увеличении расходов на здравоохранение». Тогда он не знал, что у него ничего не получится, но аргументы использовал такие, какие считал весьма убедительными. Дескать, он, как опытный колопроктолог-онколог, умеет разговаривать с любым больным в любой стадии его заболевания, поэтому легко договорится и с другими (видимо, со здоровыми управленцами, которые пока не знают о своих проблемах). Следующий новичок в комитете по охране здоровья — С. Леонов, ставший заместителем председателя, перейдя в Госдуму из Совета Федерации. Там он был сенатором примерно с год и являлся членом комитета по социальной политике. Интересно, что первый пост в соцсетях в качестве зампреда прописал так: «принял участие в заседании Комитета государственной Думы по охране здоровья. Познакомились с коллегами. Рассмотрели несколько законопроектов, касающиеся продажи лекарственных препаратов и ограничения продажи никотинсодержищих продуктов. Постепенно врабатываюсь, привыкаю к обстановке!)». Приведенный текст сохранен в авторской редакции, но есть замечание: на Охотном ряду нет «Комитета государственной Думы по охране здоровья», как и самой Государственной думы по охране здоровья. Есть комитет по охране здоровья Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Такое пренебрежение к депутатскому слову прощать нельзя.

Став заместителем Хубезова, Леонов успел опубликовать в соцсетях несколько заметок, характеризующих его профессиональную, депутатскую, правовую, гражданскую позицию (ненужное — зачеркнуть. — А. М.):

— предлагаю не наказывать граждан, которые купили сертификаты о вакцинации от COVID-19, но только при условии прохождения ими настоящей вакцинации. Я считаю, что для общества будет более полезно, если человек сделает прививку, нежели получит штраф или другое наказание. Вакцинация обезопасит не только его самого, но и окружающих. Покупая сертификат о вакцинации, каждый руководствовался своим принципом или боязнью. Нужно дать людям определенный срок в течение двух недель, может быть, месяца, чтобы они пришли и сделали уже настоящую прививку;

— критерием продажи спиртного может быть только возраст. Количество употреблённого алкоголя и дальнейшее состояние регулируются самим человеком и не зависят от его образования. Возрастной ценз 18+ подразумевает, что человек осознанно покупает алкоголь и отвечает за последствия. В сфере регулирования продажи и рекламы алкоголя существует достаточно много законов, однако в последнее время все чаще поднимается вопрос об увеличении возраста продажи алкогольных напитков до 21 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией

Мелочь, конечно, детали. Но именно в них кроется отгадка того бессмысленного и беспощадного для здравого смысла текста, который озаглавлен как заключение комитета по проекту федерального закона о бюджете. Вместо того, чтобы проанализировать будущие отраслевые расходы в зависимости от степени решённости проблем или уровня рисков от нерешенности их в ближайшем будущем, члены комитета во главе с Хубезовым четыре пятых листов бумаги потратили на подробное переписывание того, что и так содержится в пояснительной записке правительства. При этом не вдумываясь в смысл и содержание того, что предложил написать в самом начале репетитор из аппарата комитета. Так, способом аппаратного «лего» в первые три бесконечных по числу букв абзаца заключения удалось «уважить» начальство и вмонтировать: прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год, национальную цель развития «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», Стратегию развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегию лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года, базовый вариант прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год, Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год, Послание президента Федеральному собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, все национальные проекты, задачи, поставленные президентом Российской Федерации Федеральному собранию, новые проекты (инициативы) социально-экономического развития Российской Федерации. Но «лего» не помогло: пазлы не сошлись. Бумага все вытерпела, монтаж получился, прочитать текст невозможно.

Самое отвратительное, что комитет даже не потрудился проанализировать, как и в какой степени, благодаря плану будущих расходов, будет достигнута национальная цель развития «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». Ее придется осваивать еще при жизни этого состава Госдумы, но вместо промежуточных ориентиров движения к цели комитет скопировал у репетиторов роль гида по маршруту под названием «Особенности формирования расходов бюджетной системы Российской Федерации на здравоохранение». Этими особенностями стало структурирование расходов:

— во исполнение идей из Послания президента Российской Федерации (модернизация первичного звена здравоохранения, расширение программ лечения и реабилитации, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, борьба с гепатитом С);

— на финансовое обеспечение реализации национальных проектов (как будто идеи президента и нацпроекты — это непересекающиеся параллельные);

— на государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;

— на ассигнования федерального бюджета по разделу «Здравоохранение».

И дальше — цифры, цифры, цифры, больше, больше, больше, меньше, меньше, меньше… И что? Ничего — под заголовком «Выводы».

Первый «вывод» — скорее перекос сознания: комитет видит существенный рост совокупных государственных расходов на развитие отрасли в абсолютном выражении. С другой стороны, доля государственных расходов на здравоохранение в расходах бюджетов бюджетной системы Российской Федерации повысится незначительно. Очевидно противоречие мысли, которое надо как-то разрешать. Как? Поскольку комитет состоит сплошь из младогегельянцев, то главное — не найти решение, а обратить чье-то внимание на проблему.

Minzdrav.gov.ru Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в самарской больнице

Другие выводы комитета уже не противоречивы, напоминают не столько актуальные проблемы отрасли, сколько выводы-жалобы. Комитету непонятно, как будет финансово обеспечиваться инициатива «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья», «Медицинская наука для человека», федеральный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга», поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников. Комитет не знает, где найти проект Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, поскольку в комплекте к закону он не представлен. В комитете затрудняются с проведением «полноценного анализа государственной программы «Развитие здравоохранения» в сопоставимых условиях», нуждаются в «более детальной информации о расходах федерального бюджета на централизованные закупки лекарственных препаратов».

Вместо того, чтобы разобраться с причинами роста просроченной кредиторской задолженности медицинских организаций в регионах, в том числе связанной с работой в условиях коронавирусной инфекции, члены комитета жалостливо попросили «рассмотреть вопрос о выделении целевых средств федерального бюджета на оказание финансовой поддержки регионам в целях полного или частичного погашения просроченной кредиторской задолженности медицинских организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Иначе говоря, забыли — напрочь — о своем праве субъектов законодательной инициативы и даже не попытались напрячься, чтобы внести соответствующую поправку в проект расходов бюджета ко второму чтению. И последний вывод комитета. Цитирую. «В связи с удорожанием стоимости строительных материалов, ремонтных и строительных работ полагаем целесообразным рассмотреть вопрос об увеличении расходов на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения».

На этом экспертные возможности комитета, так и не обнаружившись, оказались исчерпанными, хотя мандаты удалось сохранить. Обществу надо самому попытаться найти советников, чтобы понять, в каком направлении всё-таки будет развиваться отрасль, надолго застрявшая на вершине/низине победы/поражения в борьбе с пандемией и вакцинацией. Чтобы понять, например, борьба с пандемией — это стратегическая или тактическая ситуация. Надеемся, что ИА REGNUM останется в числе востребованных экспертов.