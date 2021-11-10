Сегодняшние города, возьми они на вооружение эти технологии, а та же Москва, к слову, отчасти уже взяла, — способны прокормить себя сами свежей зеленью и некоторыми ягодами, фруктами и овощами, причем круглогодично и не ожидая милости зарубежных партнеров, нет-нет да и требующих в обмен на свою продукцию каких-нибудь преференций. Мол, ну, а куда деваться государству, желающему бесперебойно поставлять на стол своих граждан зеленую продукцию зимой и летом.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

В России — климат сложный и нехватка собственной рабочей силы, тем более рабочей силы, со сменой поколений всё больше отдаляющейся от жизни на селе и работы в аграрной отрасли. Собственно, сейчас, когда в мире всё чаще предрекают продовольственный кризис, а политическая обстановка накаляется, когда, казалось бы, выстроенные прочно логистические цепочки всё-таки не выдержали испытания пандемией и оказались не такими уж и прочными, а эпидемиологическая обстановка потребовала возврата мигрантской рабочей силы на родину, самое время дать возможность этим самым технологиям проявить себя в полную силу. Тем более, у России есть всё необходимое для их массового распространения. О чём идет речь? О вертикальном земледелии или, говоря по-другому, сити-фермах. В нашей стране, как отмечает на своем портале «20 идей» предприниматель Дмитрий Давыдов, есть уже и свои отечественные технологические стартапы, которые специализируются на строительстве, обустройстве и техническом обслуживании вертикальных ферм.

Сингапур, на службе у которого, как сообщал еще пару лет назад агропромышленный портал АГРОХХI, не только вертикальные фермы, где выращиваются капуста, томаты черри, клубника и зелень, но и сити-фермы для выращивания рыбы и креветок, таким образом решает вопрос продовольственной безопасности. «Всякий раз, когда я говорю о продовольственной безопасности в Сингапуре, я говорю людям: не думайте о земле — думайте о небе, потому что мы можем расти только вверх», — цитирует портал слова профессора сельского хозяйства в Технологическом университете Наньян Пола Тенга, сказанные в интервью агентству Reuters.

Singaporean Технологический университет Наньян

Дело в том, что, как рассказывало издание, Сингапуру принадлежит всего 724 кв. км земли, из которых только 1% используется для сельского хозяйства. Собственное производство продуктов питания в стране составляет всего 10%. Немудрено, что сингапурским фермерам рекомендовано активнее переходить на вертикальное ведение сельхозпроизводства, так как власти опасаются, что изменение климата и рост населения могут угрожать поставкам продовольствия. Потому страна и хочет увеличить долю местных продуктов до 30% к 2030 году в соответствии с планом, известным как «30−30». По сути, это сингапурский план импортозамещения, который страна намерена решить за счет развития вертикальных ферм. Да, Россия — большая страна, и в сельхозобороте задействовано гораздо больше земли. Но, во-первых, вертикальные фермы позволяют контролируемо — независимо от погодных условий и сезонности — выдавать планируемый урожай, при этом исключая тяжелый физический труд, как и саму необходимость привлечения большого количества рабочих рук, в частности мигрантов.

Во-вторых, далеко не всю агропродукцию можно выращивать в таких фермах, что позволило бы России расширить посевные площади под другие сельхозкультуры, которые требуют того же импортозамещения или наращивания экспорта не в ущерб внутреннему потреблению. Имея возможность совместить традиционное земледелие с вертикальным, Россия может строить гораздо более эффективную систему ведения сельского хозяйства по сравнению с другими странами, ограниченными в таких возможностях либо отсутствием необходимого количества сельхозугодий, либо сырьевой базой, требуемой для сити-фермерства. То есть Россия таким образом может решить сразу несколько задач: импортозамещения части сельхозпродукции с возможностью поставки на стол граждан страны свежей зеленой продукции; более эффективного использования как земель сельхозназначения, так и занятых городской инфраструктурой; проблему нехватки рабочих рук, а еще — создать спрос внутри страны на новые технологии и привлечь частные инвестиции. Ну, а с учетом того, что вертикальное фермерство в принципе далеко от традиционного технологиями выращивания продукции, в частности не требует ни земли, ни постоянного полива, ни борьбы с вредителями, то его развитие в России даст толчок и дальнейшему развитию сегмента по производству удобрений, энергетической отрасли, а также послужит процессу экономии воды.

Хотя, судя по заявлениям известного идеолога вертикального фермерства — профессора Колумбийского университета (Нью-Йорк, США) Диксона Депомье, за счет развития вертикального земледелия можно решить и вопрос лесовосстановления. По утверждению профессора, как сообщало в июле прошлого года издание РБК, «если бы каждый город на Земле производил 10% потребляемых продуктов внутри зданий, мы бы смогли вернуть лесу 880 тыс. кв. км пахотных земель». То есть, в принципе, каждая страна, которая развивает вертикальное фермерство, может делать это под каким-то своим национальным «углом», с прицелом под решение собственных задач.

Jenix89 Колумбийский университет

«Успешный опыт в вертикальном земледелии таких стран, как Япония, США и Сингапур, доказывает, что России необходимо приложить максимум усилий, чтобы стать одним из лидеров в этой новой технологии растениеводства. Mirai Corp в Японии — одна из крупнейших вертикальных ферм в мире. Для ее работы необходимо на 98% меньше воды по сравнению с традиционной фермой, при этом продуктивность в 50−100 раз выше. Другим успешным примером является Aerofarms в США, технологии которого позволяют проводить до 26 сборов урожая в год и производить в 390 раз больше продукции с одного квадратного метра, чем в полевых условиях», — сообщает Дмитрий Давыдов на своем портале «20 идей».

Вертикальные фермы действительно можно размещать внутри любого здания, на крышах домов и в офисных центрах, даже теоретически на собственном балконе. В 2020 году в России разрешили использовать крыши жилых домов для озеленения, сообщал РБК, строя также предположения, что, возможно, и там будут использоваться технологии вертикальных ферм. Как отмечает Дмитрий Давыдов, изучивший в том числе опыт развития вертикального фермерства других стран, сити-фермы априори не требуют огромных территорий и могут располагаться прямо в городских массивах: на одном квадратном метре можно высаживать в 15−20 раз больше растений, а урожай получать до 16 раз в год без обработки пестицидами и независимо от погодных условий, как и в целом независимо от климатической зоны расположения ферм. При этом, как подчеркивается, использование такой технологии позволит сократить потребление воды в 20−50 раз. Надо сказать, что в России вертикальные фермы хоть и не широко, но всё-таки уже используются. Первая в Москве сити-ферма была запущена в 2019 году, она разместилась в здании бывшей табачной фабрики на Каширском шоссе. На её открытии, как сообщал портал mos.ru, побывал мэр столицы Сергей Собянин, который отмечал, что по мощности и по технологиям это самый крупный проект в мире, способный в перспективе обеспечить около 40 процентов потребности москвичей в зеленых салатах и вырабатывать до 7,5 тонны чистого кислорода в день. Да, вот такой вот поворот, — от производства «табачного дыма» к производству не только свежих зеленых салатов, пряных трав и микрозелени, но и кислорода. Выработка кислорода — это тоже, кстати, одно из преимуществ вертикальных ферм. Москва, как отмечал тогда мэр, станет участником современного тренда по развитию сельского хозяйства, полезного для экологии, здоровья горожан и продовольственной безопасности. Причем готовятся уже и соответствующие кадры: московские колледжи приступили к обучению специалистов по новой для страны специальности — «сити-фермерство».

Молодежь не затащишь в сельское хозяйство! Так принято считать. И так, конечно, в большей массе оно и есть. Но, по всей видимости, такой новый тренд, как сити-фермерство, овладевает молодежью своей технологичностью. Во всяком случае, издание The Village в прошлом году рассказывало о молодых предпринимателях, начинавших с технических экспериментов, казалось бы, не суливших особого успеха, но позднее переросших в реальные проекты. Например, физик по профессии Вячеслав Карпов сегодня в свои 26 с лишним лет стал директором агрокомпании, создающей городские фермы, а также выращивающей клубнику, экзотические для нашей страны лекарственные растения. С помощью техкарты, которая есть у каждого растения, пояснял Карпов изданию, «эта штука сама настроит микроклимат, частоту поливов, освещение, имитацию рассветов и закатов, подачу углекислого газа». «Можно даже наблюдать за фермой удаленно через камеру», — похвастался предприниматель, также отмечая, что «сити-фермы куда полезней, чем могут показаться».

«Растения выращиваются под светом специальных спектров, их никто не обрабатывает пестицидами. Кроме того, они потребляют на 90% меньше воды, чем растения в обычной теплице. Продукты с таких ферм вкуснее и сочнее, а урожай больше. Что не менее важно, это экономично», — рассказал изданию Карпов.

Основой для выращивания растений в сити-фермах, как следует из открытых сетевых информационных источников, вместо традиционной почвы служит гидропоника, что позволяет полностью контролировать процесс путем внесения необходимых питательных веществ. При этом питательные вещества производятся у нас, в России, производителями удобрений, которые также не топчутся на месте, не только наращивая производство своей продукции, но и разрабатывая новые её виды. То есть развитие вертикальных ферм — это еще и толчок для развития, если можно так сказать, смежных отраслей российского сельского хозяйства. Рост мировых цен на российский газ, который составляет существенную долю в себестоимости производства удобрений, привел к удорожанию химикатов на мировом рынке. Как сообщала на днях «Российская газета», с начала года цены на удобрения в мире выросли на 183%. В связи с этим в Европе уже остановлено 20% мощностей химпрома, а в США цены на удобрения выросли почти в два раза. Китай с середины октября ввел квоты на экспорт удобрений, а Индия из-за возникшего дефицита перешла к государственному распределению удобрений. На этом фоне российские производители получили конкурентные преимущества на мировых рынках. Зато внутренние цены на газ и сырье у нас остались низкими относительно мировых цен. Кроме того, наши производители, отмечает издание, получили еще одно преимущество из-за высокой концентрации питательных веществ для сложных и комплексных удобрений. Оно состоит в уникальной сырьевой базе российских удобрений, позволяющей без ограничений и дополнительных технологических стадий перерабатывать апатитовый концентрат в фосфорсодержащие удобрения, кормовые, технические и пищевые фосфаты. А еще в отечественном сырье отсутствуют токсичные примеси, вредные для здоровья людей, загрязняющие почву и сельхозпродукцию. Понятно, что спрос на мировом рынке на российские удобрения будет высоким, как и перспективы их реализации за рубежом на фоне подорожания.

Idéalités Ферма микрозелени

Правительство России в этой связи также вводит временные количественные ограничения на вывоз минеральных удобрений на полгода с 1 декабря 2021 года, чтобы удовлетворить в первую очередь потребности отечественных аграриев. Квотирование экспортных поставок, отмечает издание, не сильно отразится на производителях, но и не позволит им произвольно увеличивать экспорт продукции, тем самым поддерживая благоприятную конъюнктуру на глобальных рынках. А с развитием вертикальных ферм производители удобрений могли бы расширить поставки на внутренний рынок за счет расширения спроса.

Между тем, по данным портала vс.ru, опубликованным в сентябре этого года, для большинства компаний в России сити-фермерство — не основной вид бизнеса. Страны-лидеры по внедрению вертикальных ферм в 2021 году — Япония, Тайвань и США. В России самые известные компании, которые занимаются вертикальным фермерством, — iFarm из Новосибирска, торгующая зеленью, овощами и ягодами, которая строит собственные фермы и управляет чужими; «Агрорус», организовавшая городскую ферму в Брянске и планирующая развитие аналогичных на Дальнем Востоке, а также проектирующая мини-фермы для ресторанов; Fibonacci, изначально планировавшая поставлять агрофермы только для домашнего использования, но затем увидевшая интерес и со стороны бизнеса; UrbaniEco — продавец гидропонного оборудования, который также обслуживает автоматизированные вертикальные фермы по выращиванию пряной зелени; «РусЭко», запустившая в 2019 году сити-ферму в Москве в здании бывшей табачной фабрики.

Несмотря на все очевидные преимущества вертикального земледелия, как отмечает Дмитрий Давыдов, в России оно еще не нашло массового применения, во многом из-за того, что оборудование всё еще является дорогостоящим. Профессор Пол Тенг из Сингапура тоже видит главную сложность сити-фермерства в том, что высокая стоимость технологии делает их продукцию слишком дорогой для большинства людей. Но технический прогресс не стоит на месте: чем больше будет внедряться инноваций, позволяющих сократить затраты производителей, тем доступнее будет продукция для широкого круга потребителей, отмечает Тенг.

Дмитрий Давыдов, в свою очередь, предлагает установить максимальные налоговые льготы для компаний, которые занимаются проектированием, изготовлением, установкой и обслуживанием оборудования и программного обеспечения для вертикальных ферм. Опираясь на льготные налоговые условия, российские предприятия, по его мнению, смогут быстро развиться как на внутреннем рынке, так и экспортировать свое оборудование и услуги за рубеж. По словам Давыдова, «они начнут активно рекламировать преимущества технологии вертикальных ферм в России, что вызовет повышенный интерес среди предпринимателей, которые станут массово внедрять этот метод на практике». Но любая идея может остаться идеей, если ее не поддержать на законодательном уровне.