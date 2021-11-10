Секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер провел вчера, 9 ноября, насыщенный и содержательный день в Москве. Несмотря на то, что в российскую столицу он прибыл накануне поздно вечером, уже в 9 утра в здании апостольской нунциатуры Галлахер встретился за рабочим завтраком с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Иларионом. Как после сообщила служба коммуникаций ОВЦС, «стороны обсудили широкий круг тем, представляющих взаимный интерес». Но главные переговоры «министра иностранных дел» Ватикана были впереди.

Government.ru Михаил Мишустин и секретарь Святого престола Пол Галлахер встретились в Доме Правительства

Еще в прошлом году примерно в эти же дни он должен был стать в Москве собеседником главы МИД России Сергея Лаврова. Однако помешала пандемия коронавируса. Может быть, оно и к лучшему, что визит оказался отложен. Политическая жизнь на тот момент перешла в онлайн-формат, неопределенная ситуация складывалась в США, которые переживали острую президентскую кампанию. Сейчас, когда все начало оживать и возвращаться, пусть и с задержками, к норме, когда стал размораживаться диалог между Вашингтоном и Москвой, а также Вашингтоном и Ватиканом, проявляются предпосылки для решения многих проблем или хотя бы обсуждения их с доведением позиций сторон друг до друга. Этому была посвящена встреча Галлахера с Лавровым в здании МИД России (обычно такого рода беседы делятся на открытую и закрытую части, когда собеседники работают в формате один на один). После переговоров состоялась совместная пресс-конференция главы российской дипломатии и секретаря по отношениям с государствами, на которой инициатива была скорее на стороне Лаврова. Он перечислил несколько тем, вызывающих интерес Москвы и Ватикана. Это и ситуация на востоке Украины, и Нагорный Карабах, и Афганистан, и «положение на Ближнем Востоке, в Сирии, Ливане, Ираке, в том числе с точки зрения той ситуации, в которой находятся христианские общины в этих странах».

Government.ru Встреча в Доме Правительства

Ближневосточная тема была выставлена при этом на передний план. Первый журналист, которому дали задать вопрос, представлял издание «Курдистан24», и спрашивал он о ситуации в Сирии в контексте действий сирийских курдов. Интерес здесь представляет сделанное Лавровым пожелание курдам «не поддаваться на «заигрывания», которые в отношениях с ними продолжают наши американские коллеги, ведущие дело к подпитке сепаратистских тенденций на востоке Сирии, пытающиеся сделать свои планы серьезным раздражителем, нацеленным против интересов сохранения единого сирийского государства. Это опасные игры, которые могут привести к тому, что курдская проблема серьезно «полыхнет» во всем регионе, учитывая ее измерение, охватывающее не только Сирию, но и другие страны». С точки зрения региональной географии Ватикана под «другими странами» может подразумеваться автономный Иракский Курдистан. Ирак после недавних сложных парламентских выборов переживает беспокойные дни. Учитывая, что папа Римский Франциск в этом году совершил многодневную поездку в Ирак, где встретился как с политиками, так и авторитетными религиозными деятелями, развал этой страны стал бы большой проблемой для Святого престола.

Интригующим можно назвать и заявление главы МИД России о том, что стороны «обменялись мнениями по ситуации в области нераспространения, разоружения, контроля над вооружениями» и «рассказали в этом контексте о тех усилиях, которые по итогам июньского саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена предпринимаются между Россией и США по продвижению диалога по стратегической стабильности и по вопросам кибербезопасности». Если разоружение, прежде всего ядерное, давно находится в поле зрения Ватикана, о чем напомнил Галлахер, то о заинтересованности Святого престола в вопросах кибербезопасности известно гораздо меньше. Но раз российская сторона сочла необходимым поставить в известность о договоренностях Путина и Байдена по этой проблеме высокопоставленного ватиканского дипломата, видимо, могла состояться и ответная любезность, когда секретарь по отношениям с государствами поделился подробностями о переговорах между президентом США и представителями Святого престола, одним из которых является Галлахер.

Наконец, скажем о самой загадочной с точки зрения политической аналитики встрече архиепископа. Ею стало общение в Белом доме с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Такое редкость и для ватиканской, и для российской политики. Так уж сложилось, что в постсоветской России главы правительства практически не занимаются публично международными делами. Мы можем припомнить только двух премьеров, показывавших обратное — Виктора Черномырдина (1992—1998) и Владимира Путина (1999—2000, 2008—2012). Поэтому демонстрация внимания Мишустина к внешнеполитическим отношениям, да еще на таком важном и одновременно закрытом направлении, как ватиканское, вызывает повышенный интерес. Приветствуя гостя, российский премьер особо отметил «внимательное и уважительное отношение папы Римского Франциска к российским позициям по международным проблемам». Архиепископ Галлахер в свою очередь подчеркнул, что рассматривает встречу с Мишустиным «как особую возможность в наших контактах» и «источник, скажем так, добавленной стоимости, как сейчас говорят в международных отношениях». При этом премьер поделился личной историей. Десять лет назад он оказался в качестве обычного туриста в Риме, где наблюдал проезд автомобиля папы Римского Бенедикта XVI без какого-либо кортежа. Рассказывал Мишустин об этом на хорошем английском языке, что важно для дипломатии на высшем уровне, ведь не на всякую встречу можно брать переводчика.

Александр Стручков Виктор Степанович Черномырдин

В целом можно сказать, что визит секретаря по отношениям с государствами в Москву показывает позитивное развитие диалога между Россией и Ватиканом. Конечно, в обеспечении такой работы задействованы многие лица. И здесь хотелось бы отметить российского посла при Святом престоле Александра Авдеева и апостольского нунция в России архиепископа Джованни д'Аниелло, принимавших участие в подготовке поездки Галлахера и его встреч.