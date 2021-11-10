Японцы сколачивают новую «ось Берлин — Токио»
Материал японской национальной радио-телекорпорации NHK издание ИноСМИ предварило следующей аннотацией: «Заход немецкого фрегата «Бавария» в Токио и его участие в военных маневрах с японскими ВМС вызвали бурное обсуждение среди японцев. Эксперты видят в этом заявку на усиление противостояния между Западом и Китаем. А японские читатели считают, что ось Берлин — Токио восстанавливается».
События последнего времени подтверждают сколачивание под эгидой США объединенного фронта всех союзных и зависимых от Вашингтона стран в один антикитайский и антироссийский фронт. Причем возрастает агрессивная риторика именно сателлитов США, которые или хотят понравиться сюзерену, или действительно озабочены повышением обороноспособности КНР и РФ, их сближением в военной области. Наблюдается стремление к координации военных усилий этих сателлитов в деле окружения и запугивания Китая и России. Причем закоперщиками этой чреватой серьезными последствиями возни выступают государства, развязавшие унесшую десятки миллионов человеческих жизней кровопролитную Вторую мировую войну — Германия и Япония.
То министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр во всеуслышание заявляет о готовности применить ядерное оружие в конфликте с Россией. То новоиспеченный японский премьер-министр Фумио Кисида столь же широковещательно сообщает миру о готовности формально по конституции все еще пацифистской Японии «наносить превентивные удары» по базам соседних государств. Напомним, что проправительственные историки и пропагандисты этих стран и поныне представляют как «превентивные» вероломные нападения на Россию в 1904 году, на СССР — в 1941-м, а затем в том же 1941-м году на США и Великобританию.
Япония и Германия оказались среди тех государств, которые воспротивились даже гипотетической возможности отказа США от применения первыми ядерного оружия.
Генсек правительства подчеркнул, что сейчас нет возможности осуществлять такую проверку. Источник в японском правительстве сообщил газете «Иомиури симбун», что подобный шаг понизил бы эффективность ядерного сдерживания и стал бы «неверным сигналом», в частности, для Китая.
О том, что Япония и Германия не только делают заявления, но и переходят к практическому военному сотрудничеству, свидетельствуют выше упомянутые маневры японского военно-морского флота с германским фрегатом. NHK сообщает:
Министр обороны Японии Нобуо Киси горячо приветствовал немецкий военный корабль и его моряков:
Его выступление перед репортерами изобиловало риторикой о «защите мира и безопасности»:
По сообщению ВМС Германии, «Бавария» пробудет в Токио до 12-го числа этого месяца, после чего планирует участвовать в международных военно-морских маневрах вместе с 20 кораблями из пяти стран, включая Японию и США.
В прошлом году Германия составила руководящие принципы дипломатии и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и объявила о политике укрепления отношений с Японией и другими странами на фоне растущей обеспокоенности по поводу продвижения Китая в мировом океане.
А командующий ВМФ Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что каждые два года планирует отправлять корабли в Индо-Тихоокеанский регион; он надеется на расширение сотрудничества с Японией, Австралией и другими странами. По словам Шенбаха, корабли могут быть снова отправлены в регион в 2023 году, «в зависимости от ситуации в Южно-Китайском море» и решений, принятых политиками. Рассматривается также возможность размещения немецких кораблей в Индо-Тихоокеанском регионе «на полтора-два года» для участия в военных учениях с союзниками.
Официальный представитель министерства иностранных дел Германии заявил в сентябре, что «китайская сторона решила, что такой визит немецкого военного корабля является нежелательным, и мы приняли это ее решение к сведению».
Появление германского фрегата на Дальнем Востоке и его маневры с японскими ВМС не остались без внимания китайских властей. По этому поводу пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил на пресс-конференции 5 ноября:
А вот японский эксперт усматривает в японо-германских военно-морских маневрах особый сигнал. Профессор Ёко Ивама из Национального института политических исследований говорит:
А вот мнения японцев разделились. Одни приветствуют активное подключение Германии к японо-американской стратегии на Дальнем Востоке, а другие предупреждают от сколачивания новой «оси Берлин — Токио», приведшей 76 лет назад к полному разгрому Германии и Японии. Ниже приводятся отклики японских читателей на статью NHK в переводе ИноСМИ:
Y9p1n2fSB: «Зачем этот немецкий военный фрегат зашел так далеко за тысячи миль от своих берегов к нам в Тихий океан? Что здесь забыл этот старый драндулет 1993 года рождения?
Нашему правительству с бушующей пандемией коронавируса больше нечем заниматься, как собирать здесь всяких драных кошек и собак (букв. — всякой твари по паре. — прим. пер.)!
Sakon Yamamoto — член японского парламента от Либерально-демократической партии
От всего сердца приветствую заход немецкого фрегата «Бавария» в Токио. Я когда-то жил в Германии и очень люблю эту страну.
В качестве члена японского парламента готов сделать все от себя зависящее для развития японско-германских отношений и военного сотрудничества».
yoshidakoichiro: «Приветствую отход Германии от прошлой глупой ориентации на Китай».
coffee19 820 224: «Северные моря и Средиземное море оказываются маловаты для «огромного» немецкого флота. Теперь полезли к нам, в Тихий океан. Ну-ну».
te_tra_: «Ну, вот и Германия на нашей стороне. Все как в прошлом!»
Takotiha: «Ну, вот Япония и оказалась на переднем крае войны с Китаем. Теперь собирает со всего мира каких попало союзников, лишь бы побольше!»
tinycrop: «Не верьте Германии! Она за свои торговые дела первая бросится в объятия Китая!»
komy_davis: «А что это так «опустили» германский военный флот? Вместо военно-морской базы в Иокосуке поставили военный фрегат «Баварию» у гражданского круизного терминала! В этом и есть вся насмешка!»
99WmvG8IwrDqxOl: «А зачем германский военный корабль пришел в Токийский залив? Уже началась война? У нас новая «ось» с Германией, как во Второй мировой войне?»
VAV_JP: «Ну что, сломалась Германия? Тоже подключается к антикитайскому противостоянию в наших водах. В скором времени ее боевой фрегат примет участие в 5-сторонних военных маневрах. Обстановка накаляется?»
okatarota: «Непонятно. Зачем нам Германия?»
Rootthefox: «А чего это этот фрегат так спешно уходит в пятницу, 12 ноября? Как будто чего-то боится. Постоял бы выходные, дал бы на себя посмотреть!»