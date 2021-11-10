Материал японской национальной радио-телекорпорации NHK издание ИноСМИ предварило следующей аннотацией: «Заход немецкого фрегата «Бавария» в Токио и его участие в военных маневрах с японскими ВМС вызвали бурное обсуждение среди японцев. Эксперты видят в этом заявку на усиление противостояния между Западом и Китаем. А японские читатели считают, что ось Берлин — Токио восстанавливается».

Bundeswehr.de Фрегат «Бавария»

События последнего времени подтверждают сколачивание под эгидой США объединенного фронта всех союзных и зависимых от Вашингтона стран в один антикитайский и антироссийский фронт. Причем возрастает агрессивная риторика именно сателлитов США, которые или хотят понравиться сюзерену, или действительно озабочены повышением обороноспособности КНР и РФ, их сближением в военной области. Наблюдается стремление к координации военных усилий этих сателлитов в деле окружения и запугивания Китая и России. Причем закоперщиками этой чреватой серьезными последствиями возни выступают государства, развязавшие унесшую десятки миллионов человеческих жизней кровопролитную Вторую мировую войну — Германия и Япония.

То министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр во всеуслышание заявляет о готовности применить ядерное оружие в конфликте с Россией. То новоиспеченный японский премьер-министр Фумио Кисида столь же широковещательно сообщает миру о готовности формально по конституции все еще пацифистской Японии «наносить превентивные удары» по базам соседних государств. Напомним, что проправительственные историки и пропагандисты этих стран и поныне представляют как «превентивные» вероломные нападения на Россию в 1904 году, на СССР — в 1941-м, а затем в том же 1941-м году на США и Великобританию.

Olaf Kosinsky Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Япония и Германия оказались среди тех государств, которые воспротивились даже гипотетической возможности отказа США от применения первыми ядерного оружия.

«Провозглашение политики неприменения первым ядерного оружия, — заявил сегодня генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, — не имеет смысла, если это одновременно не сделают все ядерные державы в проверяемой форме».

Генсек правительства подчеркнул, что сейчас нет возможности осуществлять такую проверку. Источник в японском правительстве сообщил газете «Иомиури симбун», что подобный шаг понизил бы эффективность ядерного сдерживания и стал бы «неверным сигналом», в частности, для Китая.

О том, что Япония и Германия не только делают заявления, но и переходят к практическому военному сотрудничеству, свидетельствуют выше упомянутые маневры японского военно-морского флота с германским фрегатом. NHK сообщает:

«5 ноября в Токийский залив впервые за последние 20 лет зашел фрегат ВМС Германии, направленный в Индо-Тихоокеанский регион. Его поход означает возрастающее немецкое военно-морское присутствие в Азии, направленное против Китая. Цель столь дальнего похода боевого германского военного корабля состоит в том, чтобы поднять на новый уровень отношения сотрудничества ФРГ с Японией в области безопасности».

Министр обороны Японии Нобуо Киси горячо приветствовал немецкий военный корабль и его моряков:

«Добро пожаловать в дальнейшее двустороннее сотрудничество в сфере обороны».

Kishida.gr.jp Фумио Кисида

Его выступление перед репортерами изобиловало риторикой о «защите мира и безопасности»:

«Этот боевой поход самого большого германского фрегата является четким сигналом международному сообществу относительно твердой решимости Германии активно способствовать миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, и мы очень приветствуем это событие».

«Германия является нашим твердым партнером, который разделяет наши основные ценности. Сотрудничество в области обороны между двумя странами является краеугольным камнем сохранения и укрепления свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, и мы хотели бы использовать этот заход наших германских союзников в качестве плацдарма для дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя странами». Японский министр обороны выразил намерение японского правительства и «дальше крепить японско-германское боевое взаимодействие».

По сообщению ВМС Германии, «Бавария» пробудет в Токио до 12-го числа этого месяца, после чего планирует участвовать в международных военно-морских маневрах вместе с 20 кораблями из пяти стран, включая Японию и США.

«Индо-Тихоокеанский регион в настоящее время является одним из наиболее стратегически важных регионов, который может помочь сохранить морские транспортные маршруты свободными и открытыми», — сказал генеральный инспектор бундесвера Цорн, подчеркнув важность укрепления сотрудничества с Японией.

В прошлом году Германия составила руководящие принципы дипломатии и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и объявила о политике укрепления отношений с Японией и другими странами на фоне растущей обеспокоенности по поводу продвижения Китая в мировом океане.

А командующий ВМФ Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что каждые два года планирует отправлять корабли в Индо-Тихоокеанский регион; он надеется на расширение сотрудничества с Японией, Австралией и другими странами. По словам Шенбаха, корабли могут быть снова отправлены в регион в 2023 году, «в зависимости от ситуации в Южно-Китайском море» и решений, принятых политиками. Рассматривается также возможность размещения немецких кораблей в Индо-Тихоокеанском регионе «на полтора-два года» для участия в военных учениях с союзниками.

«Для Германии, у которой нет претензий к чужим территориям и которая демонстрирует осторожную позицию в военной области, направление своего боевого корабля в Индо-Тихоокеанский регион — нерядовое событие», — отмечает NHK. И сообщает об отказе властей КНР разрешить заход «Баварии» в Шанхай.

Фрегат «Бавария»

Официальный представитель министерства иностранных дел Германии заявил в сентябре, что «китайская сторона решила, что такой визит немецкого военного корабля является нежелательным, и мы приняли это ее решение к сведению».

«Другими словами, Пекин отказал немецкому фрегату в заходе в свой крупнейший порт. Не исключено, что китайская сторона сделала это, принципиально выступая против планов перехода «Баварии» через Южно-Китайское море. В любом случае это явная демонстрация», — резюмирует NHK.

Появление германского фрегата на Дальнем Востоке и его маневры с японскими ВМС не остались без внимания китайских властей. По этому поводу пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил на пресс-конференции 5 ноября:

«Мы внимательно следим за соответствующими сообщениями из стран региона. Китай исходит из того, что такие визиты военных кораблей сюда должны способствовать укреплению взаимного доверия, мира и стабильности в Азии, а также содействовать его развитию, а не наоборот».

А вот японский эксперт усматривает в японо-германских военно-морских маневрах особый сигнал. Профессор Ёко Ивама из Национального института политических исследований говорит:

«Этот заход немецкого боевого корабля имеет серьезное значение. Он символизирует укрепление связей Японии с новым германским правительством. Сотрудничество в области обороны между Японией и Германией на несколько шагов отставало от сотрудничества между Японией и Соединенным Королевством, а также между Японией и Францией. Но в последнее время оно понемногу набирает обороты, и заход немецкого боевого фрегата в Токио наряду с довольно обширной программой его совместных учений с японскими военно-морскими силами самообороны именно в данный период формирования нового правительства в Германии весьма символичен».

А вот мнения японцев разделились. Одни приветствуют активное подключение Германии к японо-американской стратегии на Дальнем Востоке, а другие предупреждают от сколачивания новой «оси Берлин — Токио», приведшей 76 лет назад к полному разгрому Германии и Японии. Ниже приводятся отклики японских читателей на статью NHK в переводе ИноСМИ:

Y9p1n2fSB: «Зачем этот немецкий военный фрегат зашел так далеко за тысячи миль от своих берегов к нам в Тихий океан? Что здесь забыл этот старый драндулет 1993 года рождения?

Pedro Carreras Фрегат «Бавария»

Нашему правительству с бушующей пандемией коронавируса больше нечем заниматься, как собирать здесь всяких драных кошек и собак (букв. — всякой твари по паре. — прим. пер.)!

Sakon Yamamoto — член японского парламента от Либерально-демократической партии

От всего сердца приветствую заход немецкого фрегата «Бавария» в Токио. Я когда-то жил в Германии и очень люблю эту страну.

В качестве члена японского парламента готов сделать все от себя зависящее для развития японско-германских отношений и военного сотрудничества».

yoshidakoichiro: «Приветствую отход Германии от прошлой глупой ориентации на Китай».

coffee 19 820 224: «Северные моря и Средиземное море оказываются маловаты для «огромного» немецкого флота. Теперь полезли к нам, в Тихий океан. Ну-ну».

te_tra_: «Ну, вот и Германия на нашей стороне. Все как в прошлом!»

Takotiha: «Ну, вот Япония и оказалась на переднем крае войны с Китаем. Теперь собирает со всего мира каких попало союзников, лишь бы побольше!»

tinycrop: «Не верьте Германии! Она за свои торговые дела первая бросится в объятия Китая!»

komy_davis: «А что это так «опустили» германский военный флот? Вместо военно-морской базы в Иокосуке поставили военный фрегат «Баварию» у гражданского круизного терминала! В этом и есть вся насмешка!»

Los688 Военный корабль на базе Йокосука

99WmvG8IwrDqxOl: «А зачем германский военный корабль пришел в Токийский залив? Уже началась война? У нас новая «ось» с Германией, как во Второй мировой войне?»

VAV_JP: «Ну что, сломалась Германия? Тоже подключается к антикитайскому противостоянию в наших водах. В скором времени ее боевой фрегат примет участие в 5-сторонних военных маневрах. Обстановка накаляется?»

okatarota: «Непонятно. Зачем нам Германия?»

Rootthefox: «А чего это этот фрегат так спешно уходит в пятницу, 12 ноября? Как будто чего-то боится. Постоял бы выходные, дал бы на себя посмотреть!»