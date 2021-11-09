О прошлом и настоящем легендарного для Урала дома корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель Свердловского творческого Союза журналистов и областной Общественной палаты — Александр Левин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

ИА REGNUM: Александр Юрьевич, чем усадьба П. М. Утякова знаменита в Екатеринбурге?

Левин А. Ю.: Павел Михайлович Утяков построил этот дом как загородный для своей семьи. Он его строил несколько лет и завершил в 1911 году. Павел Михайлович был известной в Екатеринбурге личностью, горным техником (по-нашему — горным инженером), гласным Екатеринбургской думы и очень инициативным человеком. Очень активно себя вёл на заседаниях думы, выступал с рядом предложений. Одно из предложений было очень интересное: топить печи в домах не дровами, а торфом. Он сказал, что вокруг Екатеринбурга огромные залежи торфа, он это дело изучил и внедрял. И он как в воду глядел. В одном из изданий Большой Советской Энциклопедии город Берёзовский назвали торфяной столицей страны. Интересный был человек. Когда была реконструкция, то во дворе, где у него был ледник, нашли всякие баночки-скляночки. Оказалось, что он опыты ставил, химией занимался.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

ИА REGNUM: Чем известен этот дом ещё?

Левин А. Ю.: Во-первых, это памятник культуры и архитектуры, и это первый в Екатеринбурге дом, построенный с использованием железобетонных конструкций.

И обратите внимание на окна! В Екатеринбурге в маленьких домах все окна крохотные. Павел Михайлович поставил европейские окна, и это был первый в городе дом с такими окнами, почти от пола до потолка. Потом это стало перениматься.

Чем ещё уникален Утяков… Он сам сделал всё отопление этого дома, по чертежам. Чертежи нашли реставраторы. Всю систему отопления, все камины он нарисовал сам. Камины соединялись наверху, отапливался весь дом. Это ещё одно его ноу-хау.

Также — лиственница, из которой построен дом. Специалисты говорят, что ещё лет 150 бревна из лиственницы простоят спокойно.

Он был большим молодцом! К сожалению, Павел Михайлович мало пожил, в 1913 году умер. Но семья его жила здесь. В 1926 году к ним начали подселять других. И в каждой комнате здесь жили люди.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Александр Юрьевич Левин

Алексей Колчин ИА REGNUM Действующая печь

Алексей Колчин ИА REGNUM Действующая печь

Алексей Колчин ИА REGNUM Действующая печь

ИА REGNUM: Чем уникально место, на котором расположена усадьба?

Левин А. Ю.: Когда Николая Романова привезли в Ипатьевский дом, есть легенда, что его выпускали за пределы и будто бы он гулял в этих местах. Есть и другие легенды об этом месте.

А в целом вид на пруд — красотища, конечно!

Алексей Колчин ИА REGNUM Терраса

Алексей Колчин ИА REGNUM Терраса

ИА REGNUM: Дом журналиста действует в Екатеринбурге с сентября 2015 года, и место его расположения более чем удачное. Кстати, о необходимости создания Домжура говорили задолго до его открытия. Каким образом было принято решение о предоставлении Домжуру усадьбы Утякова и почему выбор пал на этот особняк?

Левин А. Ю.: Это была давнишняя мечта свердловских журналистов — иметь свой Дом. Ещё во времена Советского Союза, когда Ельцин был первым секретарём Свердловского обкома КПСС, журналисты ставили такой вопрос, что у представителей многих творческих профессий свои дома есть, а у журналистов нет. Ельцин тогда говорил, что «Я построил же вам Дом печати, зачем вам ещё какое-то место?». Но там были размещены редакции…

А за Дом журналиста надо отдать должное Евгению Владимировичу Куйвашеву. Это его личное решение. Когда он узнал о данной проблеме, то принял решение о том, что это должен быть какой-то особняк, который надо воссоздавать, реставрировать по федеральной и областной программе, получить на это деньги. И он тогда дал поручение министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области подобрать такой особняк. И они подобрали несколько объектов. Мы их объехали и остановились на этом месте, потому что место шикарное. Он был, конечно, в полуразрушенном состоянии, но решение о восстановлении Дома как памятника культурного и архитектурного наследия было принято. Евгений Владимирович принял решение, что сначала восстановим, а затем отдадим усадьбу под Дом журналистов. Это его решение — его заслуга, и огромное ему спасибо за то, что он принял такое политическое решение.

Алексей Колчин ИА REGNUM Александр Юрьевич Левин

ИА REGNUM: В каком состоянии особняк был до начала ремонта?

Левин А. Ю.: В очень плохом, в жутком состоянии. Была разруха. Его же несколько раз поджигали. Была версия, что поджигали специально. А место шикарное и для строительства жилья, и для чего угодно. Но удалось это всё остановить, пожары прекратились, и пошло восстановление. В подвале находился нелегальный швейный цех. Шили детские игрушки. Вот что тут было, когда мы пришли сюда в первый раз.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Лифт для людей с ограниченными возможностями

Алексей Колчин ИА REGNUM Оригинальная кирпичная кладка

Алексей Колчин ИА REGNUM Электропроводка в стиле ретро

ИА REGNUM: В какой мере удалось сохранить (воссоздать) исторический облик? Что было сделано для сохранения изначального облика, элементов старины?

Левин А. Ю.: Реставрация шла не быстро. Открывали мы Дом журналиста 8 сентября 2015 года, в День международной солидарности журналистов. Подгадали специально под такую дату. К нам тогда приезжал председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. Открывали в торжественной обстановке. Уже седьмой год работает наш Дом.

Здесь ничего не переделано и нельзя было переделать. Как Утяков построил, так всё и было восстановлено по его чертежам. Потому что это памятник. И когда реставраторы пришли, были идеи эту стенку сломать, ту стенку сломать, им сказали: «Категорически запрещено!». Прокуратура придёт, проверку проведёт, и мы попадёмся. Даже электропроводку сделали в стиле ретро, как она была изначально.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

ИА REGNUM: Как на Ваш взгляд влияют инвестиции (частные и государственные) на сохранение культурного наследия нашего региона? И оправданны ли эти вложения?

Левин А. Ю.: Это шикарно! В Екатеринбурге и области огромное количество интересных памятников, интересных домов, и, конечно, сохранять это всё надо. И то, что делают наши бизнесмены, которые восстанавливают особняки, это заслуживает огромного уважения и поощрения! Государство тоже вкладывает деньги в сохранение архитектурного исторического наследия. На это разработаны и действуют специальные государственные программы.

Я ещё и председатель Общественной палаты Свердловской области, и отмечу, что наша инициатива по присуждению статуса «Достояние Среднего Урала» была поддержана губернатором, он подписал указ. И как раз одна из идей этой инициативы заключается в том, чтобы наше историческое прошлое не пропадало. Чтобы мы понимали, что у нас очень много брендовых объектов, которые составляют не только культурное наследие, но и промышленное, и спортивное, и так далее.

Алексей Колчин ИА REGNUM Александр Юрьевич Левин

Алексей Колчин ИА REGNUM Библиотека

Алексей Колчин ИА REGNUM Библиотека

ИА REGNUM: Общая площадь здания — порядка 600 квадратных метров. Что сейчас представляет собой Дом журналистов?

Левин А. Ю.: Это и библиотека, и зал для пресс-конференций, и учебный класс, и кафе. Здесь проводятся пресс-конференции, пресс-завтраки, действует школа практической журналистики. И просто место встреч журналистов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Конференц-зал

Алексей Колчин ИА REGNUM Конференц-зал

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

ИА REGNUM: Домжур посещают представители других городов, регионов и даже стран. А в 2018 году здесь находился пресс-центр Чемпионата мира по футболу. Каковы были впечатления гостей?

Левин А. Ю.: Да, здесь находился пресс-центр Чемпионата мира. Были журналисты из очень многих стран, все были в большом восторге от локации, от самого помещения и от технических возможностей, потому что они отсюда передавали материалы прямо в свои редакции, находящиеся в других странах. Они удивились тому, что есть скоростной интернет и место, где можно создать фото и видео и тут же перегнать его в редакцию. ФИФА потом прислала губернатору благодарственное письмо, в котором отметила, что организация пресс-центра в помещении на ул. Клары Цеткин, 1 заслуживает всяческих похвал. Это было очень приятно!

Когда проводился турнир претендентов по шахматам, то в Доме журналистов была пресс-конференция, в которой участвовали Аркадий Дворкович и Анатолий Карпов. Тоже были журналисты из разных стран, и все в восторге от предоставленных возможностей Дома. И пресс-центр первого международного конгресса людей с ограниченными возможностями тоже работал здесь. На первом этаже находился пресс-центр, оборудованный для инвалидов-колясочников.

Председатель Союза журналистов России Владимир Геннадиевич Соловьёв посещал наш Дом и тоже оказался в восторге. Он сказал, что много проехал по городам и весям России и ничего подобного не видел. Отдельных особняков, как Дом журналистов, в регионах по пальцам можно пересчитать.

Также к нам часто приезжают журналисты из соседних регионов. Челябинские, пермские, из Башкирии… Всем нравится, и все хотят брать пример.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

ИА REGNUM: Экскурсии по зданию проводятся?

Левин А. Ю.: Конечно! Вход в Дом журналистов только для членов Союза журналистов, действующих сотрудников СМИ и студентов журфака, но экскурсии проводятся. Одна из них была в Ночь музеев. Помню, я первую экскурсию провёл, запускали по 20 человек, выхожу и вижу огромную очередь — больше 100 человек. Заметно большое внимание людей к нашему дому. И в частном порядке у граждан есть возможность поближе познакомиться с нашим пространством.

Алексей Колчин ИА REGNUM Стена СМИ

Алексей Колчин ИА REGNUM Фотовыставка

ИА REGNUM: Каким образом губернатор и правительство Свердловской области поддерживают Дом журналиста?

Левин А. Ю.: Дом журналистов находится на содержании нашего региона. Мы очень благодарны губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву за постоянные помощь и поддержку!

Алексей Колчин ИА REGNUM Дом журналистов в Екатеринбурге

ИА REGNUM: Дом журналистов действует уже седьмой год. Чем он стал за это время?

Левин А. Ю.: Самое главное, что я хотел бы сказать — за эти годы Дом журналистов стал центром коммуникаций. Здесь проводятся и пресс-конференции, и пресс-завтраки, и практические мастер-классы, повторюсь, работает школа практической журналистики. Но это ещё и место встречи для журналистов. Они приходят сюда посидеть, поговорить, поработать. Это такое место, где журналист может реализовать свои творческие замыслы. Мы ни перед кем не закрываем двери.