Неожиданное уменьшение до полугода срока действия QR-кодов, без которых в регионах недоступны многие места массового пребывания граждан (а кое-где уже и общественный транспорт), заставляет задуматься, а не было ли это просто-напросто фальстартом. Обновили систему, а планируемый на перспективу апгрейд вдруг рассекретился? Ведь практически отовсюду уже звучат заявления о необходимости ревакцинации каждые полгода вместо ранее анонсированных года-двух, и тут, как по заказу, у вакцинированных 12-месячный куар-код вдруг сбрасывается до тех самых шести месяцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM QR-code

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Исполнителем работ для портала «Госуслуги», как части «Электронного правительства», является «Ростелеком». Именно «дочка» последнего (Цифромед) с подачи правительства РФ определена единственным подрядчиком для госинформсистемы в сфере здравоохранения, частью которой является и регистр вакцинированных от COVID-19. При этом совладелец «Цифромеда» — один из крупнейших производителей вакцины «Спутник V» компания «Фармстандарт» миллиардера Виктора Харитонина, которого связывают с семьей экс-главы Минздрава РФ, вице-премьера Татьяны Голиковой. Она же и является главой штаба по противодействию коронавирусу в России.

Чтобы понять, чего россиянам ждать в перспективе, ИА REGNUM изучило некоторые тендеры Минцифры РФ.

Что-то сбойнуло… или нет?

8 ноября 2021 года пользователи портала «Госуслуги» забили тревогу — QR-коды, которые были оформлены ими после вакцинации или болезни, вдруг стали действительны не 12, а шесть месяцев. Это привело к тому, что у тех, кто вакцинировался более полугода назад, коды стали не действительны уже сейчас. Начинающуюся панику поспешили успокоить Минздрав, Минцифры и другие ведомства, заявившие, что это всего лишь сбой. Уточнялось, что этот сбой затронул 300 тыс. человек из 50 млн получивших сертификаты о вакцинации.

В такие объяснения поверили не все. В телеграм-каналах бытует мнение, что оператор при обновлении портала просто «спалил наработку», готовящуюся в преддверии длинных новогодних каникул. Так, канал «Котел №6» высказал мнение, что речь может идти «о тестировании реакции аудитории на очередной этап принуждения к регулярной вакцинации». Канал выразил беспокойство тем, что, по инсайдерской информации, «случаи взлома аккаунтов граждан РФ на «госуслугах» в последние пару недель значительно участились».

"А сейчас что происходит? Опять кредиты брать будут или на прививку всех запишут?» — вопрошает администратор.

А ведь в этом что-то есть, не находите?

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

В медиапространстве стали чаще говорить о необходимости ревакцинации каждые полгода, и всё это под лозунгом от некоторых, что вакцинация от коронавируса в России должна быть принудительной. Такое заявление, например, сделал сын основателя Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов Михаила Чумакова — Пётр. Он пошёл дальше того же главы Центра Гамалеи Александра Гинцбурга с его ревакцинацией каждые полгода. Чумаков заявил, что принужденные ещё потом спасибо скажут.

В качестве инструмента принуждения к вакцинации на сегодня фактически и выступают QR-коды, без которых нельзя попасть в места массового пребывания граждан, а в некоторых регионах даже в детский сад и школу к своему ребёнку, в общественный транспорт. Отличилась в этом плане Татария, где принято решение ввести QR-коды на проезд в общественном транспорте сначала для граждан старше 60 лет, а затем и жителей с 18 лет. Исключение — пассажиры с медотводом от вакцинации.

Информационное сообщество

«Госуслуги» — это одна из систем «Электронного правительства», оператором которого постановлением правительства РФ от 24.10.2011года №861 определено Минцифры РФ. Оно же и осуществляет разработку программного обеспечения единого портала, отвечает «за качество оказания государственных услуг». О том, как будет развиваться портал, прописано в подпрограмме «Информационное государство» госпрограммы «Информационное общество». На сайте министерства уточняется, что объём бюджетных ассигнований на подпрограмму за счёт средств федерального бюджета за 2011−2024 годы составит 839,5 млрд рублей.

Digital.gov.ru Госуслуги

Единственным исполнителем работ по эксплуатации «Электронного правительства» распоряжением правительства РФ от 15 октября 2009 года № 1475-р назначено ПАО «Ростелеком».

Нелишним будет напомнить, что у ПАО «Ростелеком» есть доля в ООО «Цифровые медицинские сервисы» (вышеупомянутый Цифромед), созданном в июле 2019 года для разработки программного обеспечения. Именно эта фирма с лёгкой руки премьер-министра Михаила Мишустина определена единственным исполнителем по IT-тендерам Минздрава РФ — по единой государственной информсистеме в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Ей также отдают возможность по своему разумению привлекать подрядчиков.

Среди конечных бенефициаров ООО «Цифровые медицинские сервисы» — АО «Фармстандарт» миллиардера Виктора Харитонина. Именно компании из группы «Фармстандарт» — крупные производители вакцины «Спутник V», а самого олигарха связывают с бывшим министром промышленности РФ Виктором Христенко — супругом экс-главы Минздрава РФ, вице-премьера России Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией в РФ.

Христенко — отец бенефициара фармкомпании «Нанолек», которая заявляла о планах начать производить вакцину «Ковивак» от центра Чумакова. В госреестре лекарств «Нанолек» уже указан как производитель упаковки для этой вакцины.

Эксклюзив от Мишустина — кто разбогатеет на медицинской цифровизации?

Прибыль на ковиде — производство вакцин отдали олигархам и экс-чиновникам?

Олигархи ковидного времени наступают и выигрывают

«Золотая антилопа» Христенко: муж вице-премьера РФ стал ещё богаче

Да и самого исполнителя работ по эксплуатации электронного правительства — ПАО «Ростелеком» — на сегодня сложно назвать полностью государственной компанией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова

На сайте структура капитала фирмы определена следующим образом: РФ в лице Росимущества имеет 35,91% доли в уставном капитале, АО «Телеком Инвестиции» — 19,72%, Банк ВТБ (ПАО) — 7,93%, государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» — 3,16%, ООО «Мобител» — 1,85%. По данным с сайта ЦБ РФ, на начало октября 2021 года в ПАО «Банк ВТБ» 2,95% акций к количеству голосующих есть у STATE OIL FUND OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN («Государственный нефтяной фонд Азербайджана»), учреждённого указом президента Азербайджана. Ещё 2,35% у QATAR HOLDING LLC (Катар Холдинг ЛЛСи), бенефициаром которого является Qatar Investment Authority — государственная холдинговая компания Катара, которую 16 лет назад учредил эмир Хамад бин Халифа Аль Тани.

О планах на цифровизацию

8 ноября 2021 года Михаил Мишустин провел совещание, в рамках которого среди прочего обсудили планы по цифровой трансформации социальной сферы и обрабатывающей промышленности.

Премьер-министр отметил, что «современные технологии и цифровые решения должны активно внедряться во все отрасли экономики» и одно из направлений — это социальная сфера. В частности, на ближайшие 10 лет поставлена задача — реализовать четыре проекта, один из которых — создание единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере.

«Она поможет оперативно и просто предоставлять людям положенные им меры поддержки в зависимости от жизненной ситуации. С использованием принципов социального казначейства. Никакие справки и бумажные документы предъявлять не придётся. Без них уже через три года около 80% граждан смогут получать федеральную помощь проактивно либо на основании заявления», — заявил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин

Вторым направлением развития станет цифровая трансформация в промышленности. Для этого планируется внедрение российских решений в сфере информтехнологий на предприятиях. Финансовую поддержку отечественных проектов в области промышленного программного обеспечения планируют увеличить в четыре раза. Коснётся она «технологии интернета вещей, искусственного интеллекта, робототехники и сенсорики, виртуальной и дополненной реальности».

С одной стороны цифровизация услуг — это удобство, а с другой — мощные инструменты потенциального воздействия, как с QR-кодами, а также риски. Ведь, как мы помним, и система сбоила не раз, и DDOS-атаки на сайте госведомств случались, и взломы личных данных не исключение.

И главное, чтобы не получилось, как в случае с «Яндексом», когда эти инструменты в свои руки получают компании, владельцы которых работают через офшоры.

О тендерах Минцифры

В свете планов правительства Минцифры и «Ростелеком» обретают особый вес и влияние. Тем более ещё в конце октября 2021 года глава Минцифры Максут Шадаев также заявил, что разработки государственных информационных систем с 2024 года планируется перевести на платформу «Гостех».

По открытым данным, министерство в последние годы выступало заказчиком почти 900 госконтрактов на общую сумму порядка 250 млрд рублей, из которых с «Ростелекомом» было свыше 280 контрактов на сумму более 230 млрд рублей. Ещё порядка 90 контрактов на почти 20 млрд рублей были с ФГАУ «Научно-исследовательский институт «Восход», которое подведомственно этому же министерству.

Василий Иванов ИА REGNUM Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев

В октябре-ноябре 2021 года министерство объявило целую серию закупок. В частности, 8 ноября ООО «КФ-Системс» (единственному участнику тендера на 16,09 млн рублей) предложен контракт, в рамках которого оно должно создать системы защиты информации и проведения аттестационных испытаний государственной информационной системы «Управление государственной единой облачной платформой» на соответствие требованиям о защите информации.

Помимо этого, Минцифры провело тендер с начальной ценой более 873 млн рублей на оказание услуг по предоставлению вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы в целях размещения и обеспечения функционирования информационных ресурсов и информационных систем органов власти и внебюджетных фондов. Победитель пока не определен.

Идёт сбор заявок на участие в тендере на выполнение работ по проведению независимого анализа защищенности государственных информационных систем (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение), включая мобильные приложения, (начальная цена — более 149 млн рублей), и на выполнение работ по развитию отдельных подсистем, модулей и сервисов государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» в составе платформы исполнения государственных функций способом модификации и адаптации (более 295 млн рублей). В октябре не состоялся тендер стоимостью 786 млн рублей, в рамках которого должны были выбрать исполнителя на оказание «услуг по предоставлению вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы в целях размещения и обеспечения функционирования информационных ресурсов и информационных систем федеральных органов» власти и внебюджетных фондов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ростелеком

Анализ базы госзакупок показал, что всё чаще в тендерах Минцифры РФ, звучат такие слова, как облачная платформа, облачные решения. В документации к одному из тендеров уточняется, что правовым основанием для оказания услуг являются мероприятия федерального проекта «Информационная инфраструктура» — «Миграция информационных систем (и соответствующих информационных ресурсов) федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную платформу с переходом на сервисную модель потребления облачных ресурсов».

Отдельно стоит отметить несколько тендеров министерства на выполнение работ по подготовке в 2021—2022 годах компонентов национального сегмента РФ интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза. Заниматься этим будет ФГАУ «Научно-исследовательский институт «Восход», а поставку оборудования выполняло АО «Стратегия информационной безопасности».

Несколько слов о подрядчиках

В тендерах Минцифры участвуют как небольшие IT-компании с пятью работниками и минимальным уставным капиталом, так и целые группы. Не обходится без скандалов. Например, в июне 2021 года министерство в рамках реализации основного мероприятия проекта «Цифровое государственное управление» подпрограммы «Информационное государство» подписало контракт на передачу неисключительных прав на программное обеспечение для федеральной государственной информационной системы «Управление государственной единой облачной платформой» с ООО «ЭйТи Сервис» (было поставщиком ещё более 80 госконтрактов с разными ведомствами на общую сумму свыше 7 млрд рублей).

ООО «ЭйТи Сервис» полностью принадлежит акционерному обществу «Группа Эйти», как и ещё пять IT-компаний, часть из которых также выступает исполнителем госконтрактов.

(сс) NVO Здание Центрального телеграфа по Тверской улице, 7, в котором размещается Министерство

В базе «Спарк» в качестве владельцев АО «Группа Эйти» указано лишь, что это граждане России. Среди директоров компании фигурировал Сергей Шилов, который некоторое время назад был и в числе совладельцев. Он же на сегодня числится президентом ассоциации участников рынка цифровых технологий «Лига цифровой экономики» и совладельцем IT-компании «Цифровая академия талантов», созданной в сентябре 2021 года.

В 2018 году Сергей Шилов был фигурантом громкого уголовного дела о хищениях на IT-системах МВД, в ходе которого он успел побывать под арестом. Позднее он был отпущен под подписку о невыезде. Дело против него прекратили весной 2019 года, поскольку в действиях не было обнаружено состава преступления.

Шаг вперёд — два назад

На фоне стремления к цифровизации и переходу на общение с гражданами посредством роботов и информсистем, выделяется целая серия закупок на оказание услуги по обеспечению создания бумажных копий электронных документов и электронных представлений бумажных документов, формируемых сервисами и подсистемами автоматизированной информационной системы города Москвы «Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы» (ЕМИАС). Таковых тендеров обнаружился целый десяток (по числу этапов), каждый на 77−78 млн рублей начальной цены. Организатор — ГКУ «Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения». Уточняется, что «при работе с сервисами и подсистемами ЕМИАС должна быть обеспечена возможность вывода формируемых электронных документов на печать, а также сохранения электронных представлений бумажных документов в сервисах ЕМИАС».

Вот такая она, цифровизация по-российски. Сначала вливаются миллиарды в создание электронных документов, а потом миллионы на их распечатку.