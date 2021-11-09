Подписание Россией и Белоруссией декрета о «союзных программах» пока больше является декларацией о намерениях, не подкрепленной созданием наднациональных органов. Лукашенко не признает Крым российским и никогда не приедет туда с официальным визитом. Визит в Катар не спасёт Белоруссию от проблем с логистикой по импорту. Об этом 8 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

Подписан декрет о 28 «союзных программах». Начнется ли реальная интеграция между нашими странами, и если да, то как скоро?

Андрей Суздальцев: На моей памяти (а я занимаюсь белорусской тематикой четверть века, практически все время нахождения Лукашенко у власти) это четвертое или даже пятое подписание судьбоносных документов. Причём в это число входил и Союзный договор, подписанный в 1999 г. Появилось новое государственное образование. И ничего не было сделано.

Меня смущает одно — для того, чтобы ввести в действие эти 28 союзных программ и следить за их исполнением, необходимы какие-то наднациональные органы, а их нет, и они не планируются к созданию. Белорусская сторона даже не выказывает никакого желания их гармонизировать.

Союзные программы сделали белорусскую экономику и белорусский государственный строй частично совместимыми с российскими. Это означает, что белорусская номенклатура теряет контроль над производством, т. е. над деньгами. В ответ она, номенклатура, ничего не получает. Ранее номенклатура жила как слуги феодала, периодически, как орда, совершая набеги на российский бюджет, чтобы его пограбить и потом вернуться домой. Теперь же российский бюджет везде, единая экономика. Дотации исчезают.

В союзных программах не написано, как заставить белорусскую номенклатуру копать самой себе яму.

Но самое главное — Лукашенко не получил приманку, интеграционный аванс. Он всегда его получал, не выполняя свои обещания: то погода плохая, то комары налетели, то перелетные птицы облетают экономическое пространство. Поводов может быть много. Еще один рывок, еще один аванс… На 01.01.2021 г. таких авансов скопилось уже $137 млрд., а интеграции нет. Но Лукашенко устраивает такой механизм. Он подписывает документы, получает от России много миллиардов, потом ждёт какой-нибудь ругани с Европой или дрязги с Украиной — и оп! — нет интеграции. И так каждый раз.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Все должно было произойти в точности так же и в этот раз. Но аванса он не получил.

Все дело в том, что российское руководство никак не может понять, что есть политическая формула: или Лукашенко, или интеграция. Вместе им не жить.

Почему Лукашенко использовал такую странную риторику вокруг Крыма? То он привет крымчанам передавал через третьих лиц, то чуть ли не жаловался, что Путин его не пригласил в Крым.

Он издевается над нами. Он заявил, что не может прилететь в Крым, потому что ему не дает это сделать Украина. Якобы закрыла воздушное пространство. Глупости, конечно. В Москву-то и в Сочи он летает.

На самом деле никогда Лукашенко Крым российским не признает. Он никогда не закроет дверцу на Украину, т. к. через неё лежит дорожка на Запад. Как бы российская сторона ни просила и ни требовала этого признания, он будет только издеваться: вот приехал бы, да не могу и т. д. Никогда он в Крым не поедет и никогда отношения с Киевом рвать не будет.

Отношения между Украиной и Белоруссией всегда были сложные, еще с XVII века, ещё со времен нападения казаков на южные районы нынешней Белоруссии. Наблюдалось соперничество между Киевом и Минском и в советское время — то за звание Горда-героя, то за метро. Но когда нужно было в чем-то продавить Москву, украинская и белорусская политические элиты быстро находили общий язык.

И сейчас они играют перед нами. Изображают кризис, хотя товары идут, поставки идут. Украине эта игра нужна, чтобы продемонстрировать, что она с Западом, а Лукашенко — что он с Москвой.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Как Вы оцениваете переговоры Белоруссии с Катаром по поводу создания компании для импорта белорусских удобрений в обход санкций?

В Катар поехал Виктор Лукашенко, с Катаром у семьи Лукашенко большие связи, разного рода источники (неподтвержденные) утверждают, что именно в Катаре находятся разного рода ресурсы семьи — в катарских банках. Там есть финансовая компания. Виктор Лукашенко ездил почти к себе домой! Скорее всего, решал вопросы с деньгами.

Решать вопросы с импортом удобрений через Катар странно, т. к. основной вопрос не в том, под какой маркой удобрения пойдут, а как их довести до порта, да и до какого порта? Ранее они шли через Клайпеду, что логистически было удобно и не добавляло стоимости продукции, что делало их конкурентными. Сейчас надо через пол-России везти, да и не в чем везти — нет такого подвижного состава. Нет таких терминалов, а те, что есть — задействованы российскими компаниями по производству удобрений. Все это касается и Новороссийска. Вот в чем проблема — проблема вывоза, а не под чьим лейблом и знаменем.

Я думаю, что это специально вброшено в информационное пространство, чтобы отвлечь от других, более глубоких причин. И эти причины — деньги.