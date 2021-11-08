Информация о том, что Щербинский районный суд арестовал до 5 января 2022 года второго из четырёх обвиняемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве, который, как отмечается, ударил несовершеннолетнего, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 8 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

»Правоохранители — молодцы! Всего лишь пара дней на поиски по всей огромной Москве, и преступники на скамье! Это очень круто!» — пишет Настя М.

Многие пользователи отметили, что правоохранительные органы крайне резко отреагировали на событие в Новой Москве и очень оперативно задержали фигурантов этого дела.

«Наконец-то полиция начала работать. Столько лет эти подонки терроризируют людей, но уходят от наказания, потому что имеют бабки и связи. Закон в России должен работать!» — написал Василий В.

Пресс-служба ГУ МВД России Полиция России

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что драка в Новой Москве до сих пор вызывает большое количество вопросов, как и то, что правоохранители необычайно быстро завели уголовное дело в отношении нападавших, хотя подобные случаи происходили в стране и ранее, но никакого шума из-за этого не было.

«Сколько пишут про этот инцидент, но до сих пор не прозвучала вменяемая причина конфликта. Ни версию пострадавшего, ни версию нападавших толком не освещают, описывают лишь сам конфликт и его последствия. Будто просто шли, потом молча развернулись и побежали бить. Подозрительно всё это», — поделился своим мнением Евгений О.

Часть людей считает, что данное уголовное дело становится показательным и призвано отвадить других от совершения подобных правонарушений.

«Это делается не для того, чтобы наказать четверых конкретных обозревших. Это делается для того, чтобы другие обозревшие знали, что точно так же присядут на долгие годы, если будут вести себя как животные. Найдут любого», — указывает Сергей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что кому-то очень выгодно, чтобы люди возбуждённо наблюдали за национальными конфликтами в российской столице, чтобы возмущаться экономическими и социальными проблемами в стране.

«Нужно отчётливо понимать одну вещь: да, многие представители национальных диаспор уже давным-давно обозрели, но сейчас раскручивание этого вопроса связано не с этим — нынешним властям нужны любые козлы отпущения на фоне полной катастрофы, которая происходит в стране, с которой они не справляются от слова совсем. Отсюда каждый день мы видим новое уголовное дело за оскорбление чувств верующих, отсюда и демонстративные задержания обозревших представителей национальных меньшинств и т.д. Все эти информационные интервенции призваны отвлечь внимание людей от более масштабных проблем в стране и ни в коем случае не связаны с заботой о безопасности граждан России и их чувствами», — считает Денис П.

Digital.ac.gov.ru Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным

Нашлись и те, кто убеждены, что получившие российское гражданство, среди которых предположительно было трое напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве, должны быть на испытательном сроке, чтобы избежать попадания в российское общество неблагонадёжных элементов.

«После вступления в гражданство Российской Федерации должен быть испытательный срок в пять лет. В случае грубого нарушения общественного порядка либо совершения уголовно наказуемого деяния нужно лишать гражданства такого человека и депортировать к себе на родину!» — призывает Дмитрий Д.

Напомним, 7 ноября пресс-служба прокуратуры Москвы опубликовала в Telegram информацию о том, что Щербинский районный суд арестовал до 5 января 2022 года второго из четырёх обвиняемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве, который, как отмечается, ударил несовершеннолетнего.